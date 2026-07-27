Avec ses dimensions de 80 x 22 x 2,38 mm et un poids de 7,5 grammes, le SN850X s'installe facilement dans la plupart des configurations, qu'il s'agisse d'un slot M.2 de carte mère ou du compartiment d'extension de la PS5. Cette compacité n'empêche pas le disque d'intégrer une gestion thermique via TRIM et un firmware optimisé pour limiter la baisse de performance en cas d'usage prolongé. Un point à surveiller : cette version ne dispose pas de dissipateur thermique intégré, ce qui peut entraîner un throttling sous forte charge continue. Cette limite reste toutefois raisonnable au vu du positionnement tarifaire actuel, d'autant qu'un dissipateur additionnel se trouve facilement à moindre coût pour qui souhaite l'installer sur PC.