Le WD_BLACK SN850X 1 To, référence chez les joueurs PC et possesseurs de PS5, profite d'une remise de 50 € chez E.Leclerc. À 199 € au lieu de 249 €, ce SSD NVMe PCIe Gen4 conjugue vitesses élevées et fiabilité constructeur, un argument solide pour qui cherche à accélérer son installation sans dépasser son budget.
Le SSD SN850X appartient à la gamme WD_BLACK, dédiée au gaming et aux usages exigeants en bande passante. Ce modèle au format M.2 2280 exploite l'interface PCIe 4.0 x4 en NVMe, avec des débits annoncés jusqu'à 7300 Mo/s en lecture et 6300 Mo/s en écriture. Il est compatible aussi bien avec un PC de bureau qu'avec une PS5, à condition d'installer un dissipateur thermique séparé sur cette version sans heatsink.
Pourquoi choisir ce SSD WD_BLACK SN850X ?
- Des débits parmi les plus élevés du marché NVMe grand public, avec 7300 Mo/s en lecture pour des chargements quasi instantanés
- Une fiabilité éprouvée avec 5 ans de garantie constructeur et une endurance de 600 To écrits, adaptée à un usage intensif
- Un rapport performance/prix renforcé par la remise actuelle, qui ramène ce SSD haut de gamme sous la barre des 200 €
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Des performances taillées pour le gaming exigeant
Le SN850X s'appuie sur une architecture NAND 3D TLC associée à un contrôleur optimisé pour exploiter pleinement la bande passante du PCIe 4.0. Concrètement, cela se traduit par des IOPS élevés, jusqu'à 800 000 en lecture et 1 100 000 en écriture, qui garantissent une réactivité marquée lors du lancement de jeux volumineux ou du traitement de fichiers lourds. Sur PS5, cette architecture permet de tirer parti des capacités d'extension de stockage de la console tout en conservant des temps de chargement proches de ceux du SSD interne.
Un format ultra compact et une intégration facilitée
Avec ses dimensions de 80 x 22 x 2,38 mm et un poids de 7,5 grammes, le SN850X s'installe facilement dans la plupart des configurations, qu'il s'agisse d'un slot M.2 de carte mère ou du compartiment d'extension de la PS5. Cette compacité n'empêche pas le disque d'intégrer une gestion thermique via TRIM et un firmware optimisé pour limiter la baisse de performance en cas d'usage prolongé. Un point à surveiller : cette version ne dispose pas de dissipateur thermique intégré, ce qui peut entraîner un throttling sous forte charge continue. Cette limite reste toutefois raisonnable au vu du positionnement tarifaire actuel, d'autant qu'un dissipateur additionnel se trouve facilement à moindre coût pour qui souhaite l'installer sur PC.
✅ Les points forts
- Vitesses de lecture/écriture parmi les meilleures de sa catégorie (7300/6300 Mo/s)
- Garantie constructeur de 5 ans et endurance élevée (600 TBW)
- Compatible PC gaming et PS5, avec un excellent rapport performance/prix à 199 €
❌ Les limites
- Absence de dissipateur thermique intégré sur cette version, à ajouter séparément pour un usage PS5 optimal
- Capacité limitée à 1 To sur cette offre, insuffisante pour les bibliothèques de jeux volumineuses
- Débits réels en usage quotidien souvent inférieurs aux pics annoncés, comme pour la majorité des SSD NVMe grand public
À 199 €, le WD_BLACK SN850X 1 To reste une valeur sûre pour quiconque veut gagner en réactivité sur PC ou étendre le stockage de sa PS5, sans sacrifier la fiabilité à long terme. Cette remise de 50 € permet d'accéder à un SSD haut de gamme à un tarif plus proche de l'entrée de gamme, tout en conservant les standards de performance attendus par les joueurs exigeants.
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