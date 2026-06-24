Entre les photos de vacances, les vidéos (en 4K) et les divers documents du quotidien, nos besoins de stockage ne cessent d’augmenter. À l’occasion du Prime Day, la marque UGREEN propose plusieurs promotions attractives sur sa gamme NASync, idéale pour conserver le contrôle de ses données.
L’été est souvent synonyme de souvenirs à immortaliser. Smartphones, appareils photo, drones, action-cam… Les occasions de produire du contenu sont toujours plus nombreuses. Mais comment, et où conserver toutes ces précieuses photos et vidéos pour éviter les mauvaises surprises ? À l’heure où les services cloud multiplient les abonnements et où les SSD externes montrent parfois leurs limites, le NAS peut constituer une solution pertinente.
Pourquoi choisir un NAS pour ses données ?
Le NAS (pour Network Attached Storage) est un espace de stockage connecté à notre réseau domestique, et donc accessible depuis tous nos appareils. Il permet de centraliser nos fichiers, de mettre en place des sauvegardes automatiques et même de créer son propre cloud privé.
L’intérêt est double, à commencer par conserver un accès simple à l’ensemble de ses documents, tout en gardant la maîtrise de ses données personnelles. Photos de famille, vidéos de vacances, documents administratifs ou projets professionnels peuvent ainsi être stockés dans un environnement sécurisé, consultable à distance depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.
À l’occasion du Prime Day, organisé du 23 au 28 juin, plusieurs modèles de NASync signés UGREEN profitent de remises importantes. Deux références méritent particulièrement le détour.
UGREEN NASync DXP4800 Pro : la puissance au service des créateurs et des professionnels
Pensé pour les utilisateurs les plus exigeants, le NASync DXP4800 Pro à quatre baies constitue aujourd’hui l’une des solutions les plus performantes de la gamme UGREEN.
Ce modèle embarque un processeur Intel Core i3-1315U couplé à 8 Go de DDR5 (extensible jusqu’à 96 Go !), soit de quoi répondre aux besoins des créateurs de contenu, des photographes, des vidéastes… Son architecture permet de gérer efficacement de gros volumes de données tout en offrant d’excellentes performances lors des transferts de fichiers.
Au total, il peut accueillir un total gargantuesque de 144 To de stockage (via des disques durs Western Digital, Seagate, Toshiba…), soit de quoi archiver sereinement plusieurs années de photos, de vidéos, de documents, de projets… Le DXP4800 Pro dispose également d’un double emplacement SSD M.2 NVMe destiné à accélérer les accès aux données.
L’autre point fort réside dans sa connectivité réseau particulièrement avancée. Le NAS est équipé pour cela d’un port 10 GbE et un port 2,5 GbE, permettant des vitesses de transfert très élevées sur un réseau compatible, ainsi qu’un port HDMI 2.0 pour le relier (par exemple) à la Smart TV du salon.
Habituellement proposé à 799,99 €, le UGREEN NASync DXP4800 Pro bénéficie d’une remise de 20 % durant l’opération Prime Day, et se retrouve donc affiché à 639,99 €.
UGREEN NASync DH2300 : le NAS familial simple et accessible
Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir l’univers du NAS sans se compliquer la vie, le NASync DH2300 à deux baies représente une excellente porte d’entrée.
Conçu avant tout pour un usage purement domestique, ce modèle mise sur une installation rapide et une interface intuitive. En quelques minutes, il est possible de mettre en place un espace de stockage centralisé pour sauvegarder automatiquement les photos et vidéos de toute la famille depuis les smartphones via le réseau domestique (sans fil), tandis que les transferts filaires peuvent s’effectuer via les ports USB (C et A) ou le port LAN, offrant des débits jusqu’à 125 Mo/s.
Avec la possibilité d’embarquer jusqu’à 64 To, le DH2300 permet ainsi de libérer l’espace des smartphones, tout en conservant une copie sécurisée des souvenirs les plus précieux. Son côté accessible en fait une solution particulièrement adaptée aux utilisateurs qui recherchent une alternative pratique aux services de stockage en ligne.
Grâce à son écosystème logiciel lui aussi très simple d’accès, chacun peut consulter ses fichiers à distance, partager facilement des albums ou encore organiser ses contenus via une application dédiée. La sortie HDMI permet là aussi de relier le NASync DH2300 à un grand écran.
Durant le Prime Day UGREEN, le NASync DH2300 passe de 246,99 € à 186,99 €, soit une réduction de 24 %.
De nombreuses autres promotions à découvrir chez UGREEN
Les NAS ne sont pas les seuls à profiter de remises pendant cette opération spéciale du 23 au 28 juin.
La marque UGREEN applique également des réductions sur de nombreux produits de son catalogue, notamment ses trackers connectés, ses batteries externes, ses chargeurs multi-USB ou encore ses stations d’accueil 10-en-1.
Une bonne occasion de s’équiper avant les départs en vacances et/ou de moderniser son installation numérique à moindre coût, tout en profitant de solutions conçues pour simplifier la gestion de ses appareils et de ses données au quotidien.