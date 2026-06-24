Conçu avant tout pour un usage purement domestique, ce modèle mise sur une installation rapide et une interface intuitive. En quelques minutes, il est possible de mettre en place un espace de stockage centralisé pour sauvegarder automatiquement les photos et vidéos de toute la famille depuis les smartphones via le réseau domestique (sans fil), tandis que les transferts filaires peuvent s’effectuer via les ports USB (C et A) ou le port LAN, offrant des débits jusqu’à 125 Mo/s.