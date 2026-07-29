Carte microSDXC Lexar 633x 64 Go à 11,99 € au lieu de 23,99 €

Le vrai avantage de cette carte réside dans sa capacité de 64 Go, qui permet de multiplier les prises de vue et les vidéos sans avoir à faire de tri permanent ni à transférer régulièrement ses fichiers vers un autre support. Concrètement, cela évite l'interruption frustrante d'une carte mémoire pleine en plein moment clé de vacances, que ce soit lors d'une randonnée, d'une plongée avec une caméra d'action ou d'une simple sortie en famille. La contrepartie logique de ce positionnement reste une vitesse de lecture et d'écriture qui, sans être communiquée précisément ici, correspond généralement à un usage grand public plutôt qu'à un tournage vidéo professionnel en haute résolution continue, un compromis qui reste cohérent avec le tarif très réduit de cette offre.