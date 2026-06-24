Le SanDisk Extreme Pro fait partie des références du SSD externe pour tous ceux qui ont besoin de vitesse et de fiabilité, que ce soit pour la photo, la vidéo, le gaming ou le travail nomade. Capacité de 2 To, format compact, mémoire flash rapide et connectique moderne en font un compagnon idéal pour décharger des cartes mémoire, monter des vidéos directement dessus ou transporter une grosse bibliothèque de fichiers. Dans un contexte où les prix du stockage ont nettement grimpé, la remise de plus de 160 € proposée pour le Prime Day remet ce modèle dans une zone de prix beaucoup plus acceptable.