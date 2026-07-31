SSD externe SanDisk Extreme 500 Go à 155,05 € au lieu de 211,99 €

Le véritable avantage concurrentiel de ce SanDisk Extreme réside dans la combinaison rare d'une résistance certifiée à l'eau et à la poussière avec des vitesses de transfert NVMe dignes d'un SSD interne haut de gamme. Concrètement, cela permet de travailler sur des fichiers volumineux, comme des vidéos en haute résolution, directement en extérieur ou dans des conditions humides et poussiéreuses, sans craindre pour l'intégrité des données ni subir de ralentissement lors des transferts. La contrepartie logique de ce format ultra compact reste une capacité de 500 Go qui peut sembler limitée pour un usage professionnel intensif sur plusieurs projets simultanés, un point à anticiper mais qui reste cohérent avec le tarif de cette offre par rapport aux versions de plus grande capacité de la gamme.