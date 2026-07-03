Le Lexar NQ790 repose sur une interface PCIe 4.0 Gen4x4 associée au protocole NVMe, avec une gestion de cache confiée à la technologie HMB plutôt qu'à une puce DRAM dédiée, un choix que Lexar assume pour contenir les coûts sans trop rogner sur les performances.

La compatibilité avec la console de Sony est annoncée par le fabricant, tout comme la garantie constructeur de 5 ans qui accompagne le produit. Ce format convient aussi bien à un usage bureautique intensif qu'à des sessions de jeu prolongées, sans montée en température qui pénaliserait les performances au quotidien.

Les créateurs de contenu qui manipulent des fichiers volumineux, montage vidéo ou exports de projets lourds, trouvent également dans ce volume de 4 To de quoi voir venir sans multiplier les disques externes.