Pendant que la pénurie de mémoire NAND fait grimper les prix des SSD dans toute l'industrie, ce Lexar NQ790 de 4 To conserve une tarification qui mérite le détour chez Amazon. La rédaction fait le point sur cette offre et sur les profils auxquels elle s'adresse réellement.
Sur un marché du stockage où chaque téraoctet coûte plus cher de semaine en semaine, dénicher un SSD NVMe 4 To sous la barre des 400 euros relève presque de l'exploit. Les curieux peuvent consulter la fiche du Lexar NQ790 4 To chez Amazon pour vérifier la disponibilité et le tarif en temps réel.
Ce modèle M.2 2280 au format PCIe 4.0 Gen4x4 vise autant les joueurs PC en quête d'espace pour leur bibliothèque Steam que les possesseurs de PS5 souhaitant étendre leur stockage interne sans complication.
Pourquoi choisir le Lexar NQ790 4 To ?
- Un prix qui résiste à la tendance : 379,98 € au lieu de 459,99 €, alors que les tarifs du secteur NAND grimpent chaque trimestre.
- Des débits taillés pour le PCIe 4.0 : jusqu'à 7 000 Mo/s en lecture et 6 000 Mo/s en écriture séquentielle, annoncés par Lexar.
- Une capacité confortable : 4 To pour installer un système, ses logiciels et une large bibliothèque de jeux sans y penser.
Un SSD pensé pour le jeu et les usages exigeants
Le Lexar NQ790 repose sur une interface PCIe 4.0 Gen4x4 associée au protocole NVMe, avec une gestion de cache confiée à la technologie HMB plutôt qu'à une puce DRAM dédiée, un choix que Lexar assume pour contenir les coûts sans trop rogner sur les performances.
La compatibilité avec la console de Sony est annoncée par le fabricant, tout comme la garantie constructeur de 5 ans qui accompagne le produit. Ce format convient aussi bien à un usage bureautique intensif qu'à des sessions de jeu prolongées, sans montée en température qui pénaliserait les performances au quotidien.
Les créateurs de contenu qui manipulent des fichiers volumineux, montage vidéo ou exports de projets lourds, trouvent également dans ce volume de 4 To de quoi voir venir sans multiplier les disques externes.
Comment ce SSD se positionne face à la hausse générale des prix
Face à des références avec cache DRAM dédié comme le Samsung 990 Pro ou le WD Black SN850X, le NQ790 mise sur un tarif plus accessible plutôt que sur les meilleures performances en accès aléatoire.
✅ Les points forts
- Débits séquentiels élevés, jusqu'à 7 000 Mo/s en lecture
- Capacité de 4 To adaptée aux grandes bibliothèques de jeux
- Compatibilité PS5 annoncée par le fabricant
- Garantie constructeur de 5 ans
- Prix en retrait notable par rapport au tarif habituel constaté
❌ Les limites
- Absence de cache DRAM dédié, compensé par la technologie HMB
- Pas de dissipateur thermique fourni d'origine
- Performances en accès aléatoire en retrait face aux modèles haut de gamme
- Tarif susceptible d'évoluer rapidement compte tenu du contexte du marché NAND
Le Lexar NQ790 4 To est disponible à 379,98 € chez Amazon, sous réserve de stock disponible
Ce Lexar NQ790 4 To s'adresse avant tout aux joueurs PC qui manquent d'espace pour leurs installations et aux possesseurs de PS5 en quête d'un stockage interne généreux, sans vouloir investir dans les références les plus chères du marché. Le rapport capacité, débit et prix reste convaincant, surtout dans un contexte où la mémoire NAND se fait plus rare et plus onéreuse mois après mois.
Les utilisateurs qui recherchent les meilleures performances en accès aléatoire ou qui travaillent déjà sur une plateforme PCIe Gen5 peuvent regarder ailleurs. Pour tous les autres, cette fenêtre tarifaire chez Amazon mérite d'être vérifiée avant qu'elle ne se referme.
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