Alors que le prix des puces mémoire pousse la quasi-totalité des SSD à la hausse depuis plusieurs mois, le WD_BLACK SN850X 1 To fait figure d'exception chez E.Leclerc. Affiché à 199 € au lieu de 249 €, ce disque NVMe reste l'une des références les plus solides pour dynamiser un PC gaming ou étendre le stockage d'une PS5.
Le WD_BLACK SN850X appartient à la gamme haut de gamme de Western Digital dédiée au gaming, construite sur une architecture PCIe Gen4 x4 avec interface NVMe . Il fut le premier SSD de sa génération à obtenir la certification officielle Sony pour l'extension de stockage PS5, un statut qui explique en grande partie sa popularité durable auprès des joueurs console . Sa version 1 To embarque un dissipateur thermique intégré, un élément requis par Sony pour ce type d'usage, et affiche des vitesses annoncées jusqu'à 7300 Mo/s en lecture.
Pourquoi choisir ce SSD WD_BLACK SN850X 1 To ?
- Une certification officielle PS5 avec dissipateur déjà intégré, sans accessoire supplémentaire à acheter
- Des vitesses de transfert parmi les plus élevées de sa catégorie, utiles pour les gros fichiers comme les jeux volumineux
- Une remise de 50 € qui va à l'encontre de la tendance haussière actuelle sur le marché du stockage
Un SSD taillé pour deux usages bien distincts
Sur PC, ce disque cible avant tout les configurations gaming où les temps de copie ou d'installation de fichiers volumineux deviennent un vrai irritant au quotidien . Ses 800 000 IOPS en lecture annoncés par Western Digital traduisent surtout sa capacité à gérer efficacement de nombreux petits fichiers simultanément, un scénario fréquent en développement ou en usage professionnel plus qu'en simple lancement de jeu . Sur console, en revanche, l'intérêt est plus direct : la certification PS5 permet d'installer ce SSD comme second disque interne, sans passer par une solution externe USB plus lente.
Ce que 7300 Mo/s changent (ou pas) au quotidien
Sur un jeu comme GTA V, le transfert d'un fichier de plus de 90 Go tombe à environ une minute avec ce disque, une performance qui rivalise avec le SSD d'origine de la PS5 . En usage PC classique, les débits réellement observés restent toutefois souvent inférieurs aux pics théoriques annoncés, une réalité qui concerne la quasi-totalité des SSD NVMe grand public et pas seulement ce modèle en particulier . Autrement dit, le gain le plus concret se ressent surtout sur des opérations ponctuelles mais lourdes : copier un dossier volumineux, exporter un montage vidéo ou réinstaller rapidement un système complet.
✅ Les points forts
- Vitesses de lecture et d'écriture parmi les meilleures de sa catégorie
- Certification officielle PS5 avec dissipateur thermique déjà intégré
- Garantie constructeur de 5 ans, gage de fiabilité à long terme
❌ Les limites
- Débits réels en usage quotidien souvent inférieurs aux pics annoncés, comme pour la majorité des SSD NVMe
- Capacité de 1 To qui peut rapidement se remplir avec les jeux les plus récents
- Prix qui reste soumis aux fluctuations actuelles du marché des puces mémoire
À 199 €, ce WD_BLACK SN850X redevient une option pertinente pour qui veut étendre le stockage de sa PS5 ou redonner un coup de fouet à un PC vieillissant, dans un marché où les prix des SSD ont plutôt tendance à grimper qu'à baisser ces derniers mois. Une remise à saisir rapidement tant que le stock et le contexte tarifaire le permettent.
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