Sur un jeu comme GTA V, le transfert d'un fichier de plus de 90 Go tombe à environ une minute avec ce disque, une performance qui rivalise avec le SSD d'origine de la PS5 . En usage PC classique, les débits réellement observés restent toutefois souvent inférieurs aux pics théoriques annoncés, une réalité qui concerne la quasi-totalité des SSD NVMe grand public et pas seulement ce modèle en particulier . Autrement dit, le gain le plus concret se ressent surtout sur des opérations ponctuelles mais lourdes : copier un dossier volumineux, exporter un montage vidéo ou réinstaller rapidement un système complet.