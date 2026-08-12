Le marché du stockage interne traverse actuellement une période délicate : les fabricants de mémoire NAND peinent à suivre la demande mondiale, portée notamment par l'essor de l'intelligence artificielle, et les tarifs des SSD NVMe repartent à la hausse semaine après semaine. Dans ce climat tendu, le Lexar EQ790 en version 2 To fait figure d'exception en se maintenant sous la barre des 230 euros, un niveau de prix qui devient de plus en plus rare sur ce segment de capacité. Ce SSD au format M.2 2280 s'appuie sur une interface PCIe Gen4x4 et le protocole NVMe 1.4, avec des débits annoncés jusqu'à 7 000 Mo/s en lecture et 5 000 Mo/s en écriture. Les lecteurs intéressés peuvent consulter les conditions actuelles de cette offre avant qu'elle ne soit ajustée à la hausse.

Il y a encore quelques semaines, ce même modèle s'affichait autour de 240 euros lors des soldes d'été, ce qui donne une idée de la marge encore disponible avant une éventuelle remontée durable. Compatible avec les PC comme avec la PlayStation 5, ce SSD s'adresse en priorité aux joueurs et créateurs qui cherchent à agrandir leur espace de stockage rapide sans faire exploser leur budget.