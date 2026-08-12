Alors que la pénurie de mémoire NAND fait grimper les prix des SSD semaine après semaine, certains modèles résistent encore à la tendance, pour un temps limité. C'est le cas du Lexar EQ790 2 To, un SSD NVMe PCIe Gen4 taillé pour le gaming et les usages intensifs, actuellement affiché à 227,99 € chez Amazon.
Le marché du stockage interne traverse actuellement une période délicate : les fabricants de mémoire NAND peinent à suivre la demande mondiale, portée notamment par l'essor de l'intelligence artificielle, et les tarifs des SSD NVMe repartent à la hausse semaine après semaine. Dans ce climat tendu, le Lexar EQ790 en version 2 To fait figure d'exception en se maintenant sous la barre des 230 euros, un niveau de prix qui devient de plus en plus rare sur ce segment de capacité. Ce SSD au format M.2 2280 s'appuie sur une interface PCIe Gen4x4 et le protocole NVMe 1.4, avec des débits annoncés jusqu'à 7 000 Mo/s en lecture et 5 000 Mo/s en écriture. Les lecteurs intéressés peuvent consulter les conditions actuelles de cette offre avant qu'elle ne soit ajustée à la hausse.
Il y a encore quelques semaines, ce même modèle s'affichait autour de 240 euros lors des soldes d'été, ce qui donne une idée de la marge encore disponible avant une éventuelle remontée durable. Compatible avec les PC comme avec la PlayStation 5, ce SSD s'adresse en priorité aux joueurs et créateurs qui cherchent à agrandir leur espace de stockage rapide sans faire exploser leur budget.
Pourquoi choisir le Lexar EQ790 2 To ?
- Un tarif qui échappe (pour l'instant) à la hausse générale : à 227,99 €, ce SSD 2 To reste sous le seuil des 230 euros alors que la majorité des références du marché voient leur prix grimper.
- Des débits pensés pour le NVMe Gen4 : jusqu'à 7 000 Mo/s en lecture et 5 000 Mo/s en écriture séquentielle, portés par les technologies de cache HMB et SLC.
- Une capacité de 2 To adaptée à un usage durable : de quoi installer un système d'exploitation, plusieurs logiciels lourds et une bibliothèque de jeux conséquente sans avoir à jongler avec le stockage.
Un SSD taillé pour le gaming, la création et l'extension PS5
Le format M.2 2280 du Lexar EQ790 lui permet de s'installer directement sur la carte mère d'un PC de bureau, d'un ordinateur portable compatible ou dans l'emplacement d'extension d'une PlayStation 5. Ses vitesses séquentielles élevées profitent aussi bien aux temps de chargement des jeux qu'au traitement de fichiers volumineux en montage vidéo ou en retouche photo. Dans son test du Lexar NM790, modèle plus haut de gamme de la même marque, la rédaction de Clubic relevait déjà la fiabilité et l'endurance de la technologie NAND 3D employée par le fabricant, des arguments que l'on retrouve sur cet EQ790. La gestion de l'énergie annoncée par Lexar permet en outre de limiter la consommation lors des phases d'inactivité, un point utile sur les configurations portables.
Un segment intermédiaire qui n'échappe plus totalement à la pénurie
Sur le marché des SSD 2 To, ce Lexar EQ790 se positionne en dessous des références premium comme les Samsung 990 Pro ou WD Black SN850X, qui offrent un cache DRAM dédié et de meilleures performances en accès aléatoires. Il ne conviendra donc pas à celles et ceux qui recherchent l'excellence absolue en la matière, mais reste un choix pertinent pour un usage gaming ou bureautique intensif à un tarif encore contenu.
✅ Les points forts
- Un prix qui reste sous les 230 € malgré la hausse générale des SSD
- Des débits élevés jusqu'à 7 000 Mo/s en lecture, adaptés au gaming comme à la création
- Une capacité de 2 To confortable pour la durée
- Compatible PS5 sans manipulation complexe
- Garantie constructeur de 5 ans
❌ Les limites
- Absence de cache DRAM dédié, moins favorable aux accès aléatoires intensifs
- Vitesse d'écriture (5 000 Mo/s) en retrait par rapport aux modèles haut de gamme
- Aucun dissipateur thermique inclus sur cette version
- Le prix pourrait remonter à tout moment compte tenu du contexte du marché
Le Lexar EQ790 2 To est-il encore disponible à ce tarif ? Vérifiez l'offre chez Amazon !
Dans un contexte où les prix du stockage NVMe repartent nettement à la hausse, ce Lexar EQ790 2 To à 227,99 € constitue une occasion à ne pas négliger pour qui souhaite agrandir son espace de stockage sans attendre une accalmie hypothétique du marché. Il s'adresse avant tout aux joueurs PC et PS5, ainsi qu'aux créateurs de contenu qui n'ont pas besoin des performances les plus extrêmes du segment.
Les personnes en quête d'un SSD haut de gamme avec cache DRAM dédié pourront regarder du côté de références plus performantes, à un tarif plus élevé. Pour les autres, ce modèle reste une valeur sûre à surveiller de près, tant que le tarif actuel demeure en vigueur, sans attendre que la tendance du marché ne referme cette fenêtre d'opportunité.
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