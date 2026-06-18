Le Prime Day 2026 se tiendra du 23 au 26 juin, mais Amazon a clairement décidé de chauffer la salle avant l'ouverture officielle. Depuis quelques jours, une vague de promotions en avant-première s'étend sur tous les rayons : high-tech, climatisation, cuisine, jardin, maison connectée.

Des catégories variées, des remises parfois très sérieuses (certaines dépassent les 50 %) et surtout des stocks limités qui n'attendront pas le coup d'envoi du 23 juin. Cette sélection regroupe les vingt offres qui méritent réellement l'attention en ce moment, triées par univers pour vous aider à vous y retrouver rapidement.