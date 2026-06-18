Le Prime Day 2026 n'a pas encore officiellement démarré, mais Amazon ne fait plus attendre ses abonnés. Une sélection de vingt bons plans couvre dès maintenant la high-tech, l'électroménager, le jardinage et la maison connectée.
Le Prime Day 2026 se tiendra du 23 au 26 juin, mais Amazon a clairement décidé de chauffer la salle avant l'ouverture officielle. Depuis quelques jours, une vague de promotions en avant-première s'étend sur tous les rayons : high-tech, climatisation, cuisine, jardin, maison connectée.
Des catégories variées, des remises parfois très sérieuses (certaines dépassent les 50 %) et surtout des stocks limités qui n'attendront pas le coup d'envoi du 23 juin. Cette sélection regroupe les vingt offres qui méritent réellement l'attention en ce moment, triées par univers pour vous aider à vous y retrouver rapidement.
25 avant-premières Prime Day disponibles ce jeudi
Le compte à rebours est lancé. En attendant le 23 juin, Amazon a déjà mis en ligne des promotions significatives sur des produits très demandés. High-tech, confort estival, aspirateurs, robots de jardin, cuisine… il y en a pour tous les profils, avec des remises allant jusqu'à -81 % sur certains articles. Tour d'horizon de ce qui vaut le coup dès maintenant.
🎮 High-tech & gaming
- Nintendo Switch 2 à 399 € au lieu de 469,99 € : la console next-gen de Nintendo passe sous la barre des 400 €, soit une économie de 71 € sur le titre le plus chaud du moment.
- Amazon Fire TV Stick 4K Select à 26,99 € au lieu de 54,99 € : le meilleur rapport qualité/prix pour transformer n'importe quelle TV en smart TV 4K. À moitié prix, c'est une évidence.
- Apple AirPods 4 à 141 € au lieu de 199 € : 58 € d'économie sur les écouteurs sans fil Apple dernier cri, avec annulation de bruit transparence.
- Apple AirPods Pro 3 à 187 € au lieu de 249 € : la version pro avec réduction de bruit active et audio haute fidélité à son meilleur prix en avant-première.
- Apple iPhone 17 Pro 256 Go à 1 199 € au lieu de 1 329 € : 130 € de remise immédiate sur le fleuron d'Apple, une opportunité rare sur un modèle récent.
- Apple MacBook Neo 13" 2026 à 594,99 € au lieu de 699 € : le tout dernier MacBook Air d'Apple sous les 600 €, avec plus de 100 € d'économie.
- Drone DJI Mini 4K à 189 € au lieu de 269 € : 80 € de remise sur l'un des drones compacts les plus populaires du marché, idéal pour débuter.
❄️ Climatisation & confort estival
- Mini ventilateur Shark ChillPill à 109,99 € au lieu de 129,99 € : le ventilateur personnel de la marque Shark avec accessoires de rafraîchissement.
- Climatiseur mobile DREO à 379,99 € au lieu de 459 € : refroidissement, ventilation et déshumidification dans un seul appareil, à 79 € de moins.
- Climatiseur mobile Klarstein Kraftwerk Smart à 397,99 € au lieu de 459,99 € : le modèle smart programmable de Klarstein avec déshumidificateur intégré à prix réduit.
- Ventilateur Rowenta Turbo Silence Extreme à 119,46 € au lieu de 149,99 € : l'une des références les plus silencieuses du marché passe sous les 120 €. Idéal pour les chambres et les espaces de travail où le bruit est rédhibitoire.
- Climatiseur mobile ARIDIS 9000 BTU à 299,99 € au lieu de 399,99 € : 100 € de remise sur ce climatiseur mobile compact, une entrée de gamme sérieuse pour rafraîchir une pièce jusqu'à 25 m² sans installation fixe.
- Ventilateur colonne Rowenta Eole Silence Force à 89,99 € au lieu de 109,99 € : discret, design et silencieux, ce ventilateur colonne Rowenta s'intègre facilement dans un salon ou une chambre. 20 € d'économie sur un modèle très bien noté.
- Ventilateur sur pied Levoit à 79,99 € au lieu de 89,99 € : entrée accessible dans la gamme Levoit, ce ventilateur sur pied offre une bonne diffusion d'air à moins de 80 €, avec 10 € de remise immédiate.
🏠 Maison connectée & aspirateurs
- Caméra Blink Outdoor 4 + Sonnette vidéo à 24,99 € au lieu de 134,98 € : un bundle sécurité maison à prix absolument imbattable : -81% de remise, c'est l'offre choc de la sélection.
- Pack 2 caméras Ring à 39,99 € au lieu de 129,98 € : trois fois moins cher que le prix d'origine, ce bundle sécurité Ring offre une couverture extérieure sur deux zones pour moins de 40 €.
- Aspirateur sans fil Dyson V8 Origin 2026 à 299 € au lieu de 379 € : le Dyson V8 dans sa version 2026, avec tête Motorbar anti-enchevêtrement, à 80 € de moins.
- Aspirateur laveur Dreame H12 Pro Ultra à 159 € au lieu de 299 € : moitié prix pour cet aspirateur laveur multifonction, l'une des meilleures remises de la période.
- Aspirateur robot Dreame L40s Pro Ultra à 540,55 € au lieu de 749 € : le robot haut de gamme avec station auto-nettoyante 3.0 à prix réduit pour cette avant-première.
🌿 Jardin & plein air
- Robot tondeuse Mammotion Yula Mini 2 500 à 549 € au lieu de 899 € : 350 € d'économie sur ce robot tondeuse sans fil périmétrique, avec cartographie et gestion multi-zones.
- Robot tondeuse MOVA ViAX 500 à 549 € au lieu de 759 € : une alternative solide avec cartographie GPS et assistance de trajectoire à 210 € de réduction.
- Robot piscine Aiper Scuba S1 à 494 € au lieu de 599 € : pour un nettoyage autonome de la piscine avant l'été : 105 € d'économie sur ce robot avec filtration intelligente.
🍳 Cuisine & beauté
- Air Fryer Ninja Dual Zone MAX à 149,99 € au lieu de 229,99 € : 80 € de remise sur la version MAX double zone de Ninja, idéale pour les grandes tablées.
- Épilateur Philips Lumea série 8000 à 299,99 € au lieu de 559,99 € : près de 260 € d'économie sur l'épilateur à lumière pulsée haut de gamme de Philips, une remise exceptionnelle.
Faut-il craquer maintenant ou attendre le 23 juin ?
La question revient chaque année. Et chaque année, une partie des acheteurs qui ont trop attendu se retrouvent face à des stocks épuisés ou des prix remontés. En 2026, Amazon a ouvert une fenêtre d'avant-première sérieuse, avec des remises sur certains produits déjà aussi agressives que ce qu'on attend le jour J. Le bundle Blink à -81 %, le Dreame H12 Pro à moitié prix, l'épilateur Philips Lumea à -46 % : ces niveaux de remise ne sont pas garantis de se maintenir, ni même de revenir, après le 23 juin.
En revanche, sur des références comme l'iPhone 17 Pro ou le MacBook Neo, Amazon a tendance à pousser encore plus loin les prix pendant l'événement officiel. La règle à retenir : si un produit est déjà à son meilleur prix historique, n'attendez pas. Si c'est un produit Apple ou un appareil Amazon maison, la patience peut payer.
Comment devenir membre Amazon Prime ? C'est gratuit pour commencer
Toutes les offres du Prime Day (avant-premières comprises) sont réservées aux abonnés Amazon Prime. Sans abonnement actif, impossible d'accéder aux prix réduits ni de valider un panier sur les articles concernés. La bonne nouvelle : Amazon propose un essai gratuit de 30 jours pour les nouveaux membres.
En vous inscrivant avant le 23 juin, vous couvrez l'intégralité de l'événement sans débourser un centime. L'abonnement coûte ensuite 6,99€/mois ou 69,90€/an, avec résiliation possible à tout moment. L'inscription prend moins de deux minutes depuis l'application ou le site Amazon.
Pourquoi être membre Prime au-delà du Prime Day ?
L'abonnement Amazon Prime ne se résume pas à quatre jours de promotions par an. Au quotidien, les membres profitent de la livraison rapide et gratuite sur des millions d'articles, souvent en 24 heures, sans minimum d'achat. Mais l'offre va bien plus loin. Prime Video donne accès à des milliers de films, séries et productions Amazon Original.
Prime Music propose plus de 100 millions de titres en streaming sans publicité. Prime Reading permet d'emprunter des ebooks et magazines sans frais supplémentaires. Les gamers bénéficient de Prime Gaming, avec des jeux gratuits et des contenus exclusifs chaque mois. À 6,99 €/mois, l'abonnement s'avère souvent rentabilisé dès les premières livraisonsle reste n'est que bonus.
Questions fréquentes
Le Prime Day 2026, c'est quand exactement ?
L'événement se tient du mardi 23 juin à 00h01 au vendredi 26 juin à 23h59. C'est la première fois que Prime Day se déroule en juin plutôt qu'en juillet.
Faut-il être membre Prime pour profiter de ces avant-premières ?
Oui, toutes les offres (y compris celles en avant-première) sont réservées aux abonnés Amazon Prime. Un essai gratuit de 30 jours est disponible pour les nouveaux membres, suffisant pour couvrir tout l'événement.
Comment ne pas rater les meilleures ventes flash le 23 juin ?
Ajoutez vos articles favoris à votre liste de souhaits dès maintenant, activez les alertes dans l'application Amazon, et connectez-vous dès minuit le 23 juin. Les stocks sur les ventes flash les plus populaires s'écoulent parfois en moins de dix minutes.
Comment profiter des ventes flash du Prime Day ?
Afin de profiter des Jours Flash Amazon Prime, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l’une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69 € par an
- Amazon Prime à 6,99 €/mois
- Amazon Prime Student 3,49 €/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)
Si vous n’avez jamais été abonné, Amazon vous permet de bénéficier d’un essai gratuit de 30 jours au service Amazon Prime.