L’Amazon Kindle Paperwhite nouvelle génération tombe à 139,99 € au lieu de 179,99 €, soit 40 € d’économie sur la liseuse la plus populaire du catalogue Amazon. Avec son écran 7 pouces antireflets, sa grande autonomie et son étanchéité IPX8, elle reste l’une des meilleures options pour lire partout, et cette baisse de prix à quelques heures de la fin de la promo la rend encore plus attractive.
La Kindle Paperwhite est la dernière évolution de la liseuse best‑seller d’Amazon, avec un écran e‑ink 7 pouces plus contrasté, des changements de page jusqu’à 25% plus rapides et une autonomie pouvant atteindre environ 12 semaines selon l’usage. Elle se positionne comme la liseuse idéale pour celles et ceux qui lisent beaucoup, veulent un confort de lecture proche du papier et apprécient la possibilité d’emporter une bibliothèque entière dans un format léger. En temps normal, son tarif la place déjà comme une référence, mais à 139,99 € au lieu de 179,99 €, la proposition devient difficile à ignorer pour préparer les vacances, les trajets ou les soirées de lecture.
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Pourquoi cette Kindle Paperwhite est un bon plan à ce prix ?
- 40 € d’économie par rapport à son prix habituel de 179,99 €, sur une référence déjà considérée comme l’une des meilleures liseuses grand public.
- Un écran 7 pouces e‑ink 300 ppp, lisible en plein soleil comme dans le noir, avec un éclairage ajustable et un meilleur contraste que les générations précédentes.
- Une liseuse étanche IPX8, légère et endurante, pensée pour accompagner plusieurs semaines de lecture sans recharge, au bord de la piscine, dans le bain ou en vacances.
Un vrai confort de lecture, proche du papier
L’écran e‑ink 7 pouces de cette nouvelle Kindle Paperwhite offre une définition de 300 ppp, avec un meilleur contraste et des noirs plus profonds que les anciens modèles, ce qui améliore nettement le confort de lecture, notamment sur les textes fins, les mangas ou les graphiques. L’éclairage intégré, réglable en intensité et en température (du blanc au plus ambre), permet de lire aussi bien en plein soleil que dans l’obscurité, sans fatigue oculaire notable par rapport à un écran de tablette classique. Pour les gros lecteurs, la différence est réelle au quotidien, surtout sur de longues sessions.
Une liseuse faite pour accompagner partout
Avec sa certification IPX8, la Kindle Paperwhite 2024 peut être utilisée sans crainte au bord d’une piscine, dans le bain ou sur la plage, ce qui en fait une alliée idéale pour les vacances ou la lecture en extérieur. Son poids d’environ 211 g et son format compact facilitent le transport dans un sac, un tote‑bag ou même une grande poche, tout en offrant assez de surface d’écran pour lire confortablement. L’autonomie annoncée pouvant aller jusqu’à une douzaine de semaines permet de partir en déplacement sans traîner le chargeur en permanence, à condition de lire dans des conditions raisonnables.
Fiche technique Kindle Paperwhite
|Caractéristique
|Détail
|Écran
|7 pouces e‑ink, 1264 x 1680 px, 300 ppp, antireflets, contraste amélioréfrandroid+2
|Rafraîchissement
|Changements de page jusqu’à 25% plus rapides que la génération précédentefrandroid+1
|Stockage
|16 Go, de quoi stocker plusieurs milliers d’ebooksfrandroid+2
|Étanchéité
|IPX8, supporte une immersion prolongée en eau doucefrandroid+2
|Autonomie
|Jusqu’à environ 12 semaines selon l’usage (30 minutes de lecture/jour, Wi‑Fi modéré)frandroid+2
|Connectique
|USB‑C pour la charge et la connexion à un ordinateurfrandroid+2
|Sans‑fil
|Wi‑Fi et Bluetooth pour la connexion à la boutique Kindle et aux accessoires audioclubic+1
|Poids & dimensions
|Environ 211 g, 127,6 x 176,7 x 7,8 mm, facilement transportablefrandroid+1
|Protection
|Bordures fines, design plastique soigné, matériaux partiellement recyclésidboox
À 139,99 € au lieu de 179,99 €, l’Amazon Kindle Paperwhite nouvelle génération reprend clairement l’avantage pour qui cherche une liseuse sérieuse, confortable et durable sans viser le très haut de gamme. Son écran 7 pouces e‑ink mieux contrasté, son étanchéité IPX8 et son autonomie en font un compagnon de lecture idéal pour le quotidien comme pour les vacances, surtout à l’approche de la fin de la promotion. Pour une première liseuse comme pour remplacer un ancien modèle, c’est typiquement le genre d’offre qu’il est pertinent de saisir tant que le prix reste sous la barre des 140 €.
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