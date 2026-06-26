Amazon fait passer le mini PC GMKtec G11 à 303,95 € au lieu de 389,06 €, soit plus de 80 € d’économie. À ce tarif, ce petit PC de bureau compact devient une solution très séduisante pour la bureautique, le multimédia et un poste de travail discret, d’autant plus que les stocks semblent déjà partir rapidement.
Le GMKtec G11 fait partie de ces mini PC qui tiennent dans la main, tout en offrant suffisamment de puissance pour un usage quotidien confortable. Placé derrière un écran ou sur un coin de bureau, il remplace avantageusement une tour encombrante pour de la bureautique, du web, des vidéos, un peu de retouche légère et un poste multimédia. Avec la remise actuelle, il devient un excellent candidat pour un setup compact à la maison ou au bureau, sans exploser le budget.
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Pourquoi ce mini PC GMKtec G11 est intéressant ?
- Plus de 80 € de réduction par rapport au prix habituel, ce qui le place dans une zone de prix très compétitive pour un mini PC.
- Format ultra compact, idéal pour un bureau épuré, un salon ou un poste secondaire (télétravail, étude, PC familial).
- Double sortie vidéo pour brancher facilement deux écrans et se créer un vrai espace de travail confortable.
Un mini PC parfait pour la bureautique et le multimédia
Le GMKtec G11 vise clairement une utilisation de type PC de tous les jours : navigation web, suite bureautique, streaming vidéo, visioconférence, gestion de mails et tâches de productivité classiques. Sa configuration est pensée pour offrir une expérience fluide dans ces usages, sans avoir à subir les lenteurs d’une vieille machine. Pour un étudiant, un télétravailleur ou un usage familial, il coche l’essentiel sans prendre de place.
|Caractéristique
|Détail synthétique
|Processeur
|Processeur basse consommation avec 4 à 8 cœurs, adapté à la bureautique et au web
|Mémoire vive
|16 Go de RAM, confortables pour le multitâche (onglets, visio, bureautique)
|Stockage
|SSD NVMe 512 Go, démarrages rapides et bonne réactivité des applications
|Graphique
|GPU intégré, suffisant pour l’affichage double écran et la vidéo jusqu’en 4K
|Sorties vidéo
|Double sortie (ex. HDMI + DisplayPort ou HDMI + USB‑C) pour deux écrans
|Réseau filaire
|Port Ethernet Gigabit pour une connexion stable au bureau ou en télétravail
|Réseau sans‑fil
|Wi‑Fi (souvent Wi‑Fi 5 sur ce type de modèle), suffisant pour streaming et navigation
|Connectique
|Plusieurs ports USB‑A, parfois USB‑C, prise casque, éventuellement lecteur microSD
|Format
|Mini boîtier compact, pensé pour se poser derrière un écran ou sur un coin de bureau
|Usage type
|Bureautique, web, streaming vidéo, retouche photo légère, poste multimédia
Un format compact qui remplace facilement une tour
L’un des gros atouts de ce G11, c’est son format mini qui permet de le glisser derrière un écran, dans un meuble TV ou sur un coin de bureau sans encombrement. Il peut faire office de PC principal pour un poste fixe, de machine de salon branchée à une TV, ou de petit PC discret dans une chambre. La double sortie vidéo permet de brancher deux écrans et d’avoir un véritable setup de travail ou de confort, là où un simple laptop serait vite limité.
À 303,95 € au lieu de 389,06 €, ce mini PC GMKtec G11 devient une excellente option pour qui cherche un ordinateur discret, silencieux et suffisant pour tous les usages de base. Si vous voulez un poste de travail sobre et efficace auquel il suffit de connecter un ou deux écrans, un clavier et une souris, cette offre Amazon coche clairement toutes les cases !
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