Le Prime Day 2026 touche à sa fin, et parmi les dernières offres encore disponibles, le lot de 4 traceurs UGREEN FineTrack Duo Tag s'affiche à 29,99 € au lieu de 49,99 €, soit 40 % de remise. Avant de partir en vacances ou de boucler vos bagages, voici pourquoi cette balise multiplateforme mérite qu'on s'y arrête.
Voici le UGREEN FineTrack Duo Tag (lot de 4) à 29,99 € au lieu de 49,99 € chez Amazon !
Perdre ses clés avant de partir en vacances, égarer son portefeuille dans l'aéroport ou ne plus savoir dans quel bagage on a rangé son adaptateur : ce sont des situations que l'on voudrait éviter, surtout en plein été. Le lot de 4 UGREEN FineTrack Duo Tag disponibles sur Amazon propose une réponse simple, compacte et économique à ce problème universel, avec une particularité qui change tout : une compatibilité native aussi bien avec l'écosystème Apple (Find My) qu'avec Android (Find Hub), sans abonnement, ni remplacement de pile.
À 29,99 € le lot de 4 pendant les dernières heures du Prime Day, soit moins de 7,50 € par balise, le rapport quantité/prix se place parmi les plus compétitifs du marché. À titre de comparaison, un seul AirTag d'Apple se vend aux alentours de 39,99 €.
Pourquoi choisir le UGREEN FineTrack Duo Tag ?
- Double compatibilité iOS et Android : chaque balise fonctionne avec Find My (Apple) ou Find Hub (Google), idéal pour les foyers où iPhone et smartphones Android cohabitent.
- Recharge USB-C et un an d'autonomie : exit les piles bouton CR2032 à chercher en pharmacie, une simple charge annuelle suffit, avec une alerte automatique quand la batterie faiblit.
- Moins de 7,50 € par balise : le lot de 4 permet d'équiper simultanément clés, portefeuille, sac à dos et valise, pour un budget maîtrisé que nul concurrent direct n'atteint à ce niveau de fonctionnalité.
Un traceur pensé pour le voyage et le quotidien mobile
Le FineTrack Duo Tag repose sur le Bluetooth pour détecter la proximité, et sur les réseaux communautaires Find My et Find Hub pour localiser un objet éloigné : concrètement, n'importe quel iPhone ou smartphone Android compatible passant à portée du traceur en relaie silencieusement la position vers le propriétaire. En zone urbaine ou dans un aéroport, la densité d'appareils rend cette mécanique particulièrement efficace pour retrouver un bagage mal orienté sur un carrousel ou un sac oublié dans une salle d'embarquement.
Son format compact (3,6 x 3,6 x 0,9 cm) lui permet de se glisser dans un portefeuille, de s'accrocher à un trousseau ou de disparaître dans une pochette de valise sans encombrer. L'alerte sonore intégrée à 80 dB prend le relais pour les recherches à courte portée, lorsque l'objet se trouve dans la même pièce. Comme le souligne le comparatif des meilleurs trackers Bluetooth de la rédaction Clubic, la recharge USB-C et la compatibilité multiplateforme sont deux critères désormais incontournables pour qui veut éviter tout enfermement dans un écosystème propriétaire.
Face aux AirTag et Samsung SmartTag, où se situe le FineTrack Duo ?
L'AirTag d'Apple conserve un avantage technique décisif avec sa puce Ultra Wideband (UWB), qui guide l'utilisateur centimètre par centimètre jusqu'à l'objet perdu via une boussole directionnelle, une précision que le FineTrack Duo ne peut pas reproduire. Le Samsung Galaxy SmartTag 2, lui, s'adresse exclusivement aux utilisateurs de l'écosystème Galaxy, là où le FineTrack Duo joue la carte de la neutralité en fonctionnant avec l'un ou l'autre des deux grands réseaux, selon le smartphone de l'utilisateur.
Le FineTrack Duo n'ambitionne pas de concurrencer ces produits sur la précision de localisation : son positionnement est celui d'un accessoire pratique, abordable et multiplateforme, particulièrement pertinent pour les foyers mixtes ou pour ceux qui veulent équiper plusieurs objets sans y consacrer un budget disproportionné.
✅ Les points forts
- Compatible Find My (iOS) et Find Hub (Android) : aucun enfermement dans un écosystème propriétaire
- Recharge USB-C avec environ un an d'autonomie par charge et alerte batterie faible automatique
- Moins de 7,50 € par balise en lot de 4 : rapport quantité/prix parmi les meilleurs du marché
- Format ultra compact (3,6 x 3,6 x 0,9 cm) adaptable aux clés, portefeuilles, sacs et bagages
- Alerte sonore de 80 dB pour localisation à courte portée, sans dépendance réseau
❌ Les limites
- Pas de puce UWB : la localisation directionnelle de précision (boussole centimétrique) reste l'apanage des AirTag
- Une balise ne peut être liée qu'à un seul réseau à la fois : basculer d'iOS à Android nécessite une réinitialisation
- Pas de certification IP68 : le FineTrack Duo est moins résistant à l'eau que certains concurrents de la gamme FineTrack 2.0
- Efficacité dépendante de la densité d'appareils à proximité : en zone rurale isolée, la localisation hors Bluetooth peut s'avérer moins fiable
Le lot de 4 UGREEN FineTrack Duo Tag est encore disponible à 29,99 € sur Amazon, mais les stocks Prime Day ne sont pas garantis au-delà de ce soir.
Le lot de 4 UGREEN FineTrack Duo Tag à 29,99 € pendant le Prime Day représente une opportunité concrète pour trois profils : les familles ou couples où iPhone et Android cohabitent, les voyageurs qui veulent sécuriser leurs bagages sans se ruiner, et ceux qui cherchent à équiper plusieurs objets stratégiques en une seule commande. La double compatibilité multiplateforme, la recharge USB-C et un prix par balise inférieur à 7,50 € sont des arguments difficiles à contester à ce niveau de tarif.
En revanche, si vous utilisez exclusivement un iPhone et que vous recherchez la localisation millimétrique avec guidage directionnel, les AirTag restent techniquement supérieurs. Le FineTrack Duo n'est pas le traceur le plus précis ni le plus résistant du marché, mais il est probablement le plus polyvalent pour son prix. À moins de 30 € les quatre, difficile de lui reprocher ses compromis.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 2.29€ par mois pendant 2 an (-50 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €