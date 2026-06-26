Perdre ses clés avant de partir en vacances, égarer son portefeuille dans l'aéroport ou ne plus savoir dans quel bagage on a rangé son adaptateur : ce sont des situations que l'on voudrait éviter, surtout en plein été. Le lot de 4 UGREEN FineTrack Duo Tag disponibles sur Amazon propose une réponse simple, compacte et économique à ce problème universel, avec une particularité qui change tout : une compatibilité native aussi bien avec l'écosystème Apple (Find My) qu'avec Android (Find Hub), sans abonnement, ni remplacement de pile.

À 29,99 € le lot de 4 pendant les dernières heures du Prime Day, soit moins de 7,50 € par balise, le rapport quantité/prix se place parmi les plus compétitifs du marché. À titre de comparaison, un seul AirTag d'Apple se vend aux alentours de 39,99 €.