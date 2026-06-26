La crise de la mémoire DDR5 n'est pas un phénomène passager : depuis l'automne 2025, les prix ont été multipliés par trois sous l'effet de la demande des data centers IA, qui accaparent les capacités de production de Samsung, SK Hynix et Micron. Dans ce contexte, le Corsair Vengeance RS DDR5 16 Go 6000 MHz CL36 disponible sur Amazon à 231,99 € représente l'une des rares opportunités concrètes de la saison pour accéder à de la DDR5 haute fréquence sans subir de plein fouet la flambée en cours.

Ce kit 16 Go (2x8 Go) s'adresse avant tout aux monteurs d'une configuration légère ou à ceux qui souhaitent poser les bases d'une plateforme AMD AM5 ou Intel récente, avec la possibilité d'augmenter la capacité ultérieurement. C'est un point d'entrée cohérent dans l'écosystème DDR5 haute fréquence, à condition d'avoir bien vérifié la compatibilité de sa carte mère.