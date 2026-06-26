C'est la dernière chance. Le Prime Day 2026 se termine ce soir à 23h59, et les offres smartphones sont à leur pic. iPhone Air à 845 €, Galaxy S25 à 651 €, Pixel 10a à 435 €, Poco M7 à 109 €… Toutes les gammes, tous les budgets. Après minuit, ces prix disparaissent.
Le Prime Day 2026 tire sa révérence ce vendredi 26 juin, et Amazon a gardé ses meilleures cartouches pour la fin. Cette édition restera dans les mémoires pour l'ampleur de ses remises sur les smartphones : des réductions à trois chiffres sur des flagships récents, des modèles haut de gamme sous les 700 €, et des entrées de gamme à prix quasi cadeau. Apple, Samsung, Google, Xiaomi, toutes les grandes marques sont au rendez-vous. Il ne reste que quelques heures pour en profiter.
La sélection des meilleures offres smartphones du Prime Day 2026
Des flagships premium aux bons plans entrée de gamme, voici les offres à saisir en urgence avant la fermeture officielle ce soir.
- Google Pixel 10a 128 Go à 435 € au lieu de 549
- Apple iPhone Air 256 Go à 845 € au lieu de 1129 €
- Apple iPhone 17 256 Go à 849 € au lieu de 969 €
- Samsung Galaxy A57 128 Go à 479 € au lieu 549,99 €
- Samsung Galaxy S25 128 Go à 651,99 € au lieu de 899,95 €
- Xiaomi 17T Pro 256 Go à 753 € au lieu de 903 €
- Xiaomi Poco M7 128 Go à 109 € au lieu de 173 €
Pour profiter du Prime Day, n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.
Google Pixel 10a, le meilleur rapport qualité/prix du moment
Le Google Pixel 10a est la référence incontestée du segment milieu de gamme : photo computationnelle de haute volée grâce aux algorithmes Google, mises à jour logicielles garanties sur 7 ans et expérience Android pure et réactive. 114 € de remise sur un modèle qui s'impose régulièrement dans tous les classements meilleur rapport qualité/prix, à moins de 440 €, il est difficile de faire mieux en 2026.
iPhone Air, l'iPhone le plus fin jamais conçu à son meilleur prix
L'iPhone Air est la grande surprise d'Apple cette année : le smartphone le plus fin de la marque, avec un design entièrement repensé et une puce dernière génération dans un châssis incroyablement léger. 284 € de remise immédiate et un contexte particulier : Apple ayant annoncé des hausses de prix à venir sur sa gamme, c'est probablement la dernière fois que vous le verrez à ce tarif avant longtemps.
iPhone 17, le flagship Apple accessible enfin sous les 850 €
L'iPhone 17 s'impose comme la référence de la gamme Apple cette année : écran ProMotion, résistance renforcée et puce de dernière génération pour une expérience utilisateur au sommet. 120 € de remise sur le flagship standard d'Apple, c'est l'une des meilleures opportunités de l'année sur un modèle sorti récemment. Pour ceux qui veulent le meilleur d'Apple sans aller sur le Pro, le moment est idéal.
Samsung Galaxy A57, le mid-range Samsung qui vise haut
Le Samsung Galaxy A57 représente ce que Samsung fait de mieux dans le segment intermédiaire : finition premium, écran AMOLED lumineux, excellent appareil photo et autonomie généreuse. 70 € de remise sur un modèle qui séduira ceux qui veulent l'expérience Samsung sans payer le prix d'un flagship. Un choix solide, sans mauvaise surprise.
Samsung Galaxy S25, le flagship Samsung de l'année sous les 650 €
Presque 250 € de remise sur le Galaxy S25, c'est l'offre smartphone la plus agressive de cette sélection en valeur absolue. Le fleuron Samsung embarque la puce Snapdragon 8 Elite, une suite photo redoutable, une intégration Galaxy AI poussée et le meilleur écran Dynamic AMOLED du marché. Sous les 650 €, il devient le flagship Android le plus accessible du moment.
Xiaomi 17T Pro, la puissance Xiaomi en version flagship
Le Xiaomi 17T Pro est une machine de guerre : téléobjectif haute définition, technologie HyperCharge ultra-rapide, écran Eye Care pour le confort visuel et une fiche technique qui rivalise avec les meilleurs flagships du marché. 150 € de remise sur un smartphone qui surpasse souvent Apple et Samsung sur la vitesse de charge, et qui reste bien en dessous de leurs tarifs.
Xiaomi Poco M7, le bon plan à moins de 110 € qui change tout
64 € de remise sur l'un des smartphones les plus compétitifs de l'entrée de gamme : le Poco M7 offre un écran généreux, une autonomie solide et des performances honorables pour un usage quotidien, le tout sous les 110 €. Le choix évident pour un premier smartphone, un achat pour un proche, ou simplement un appareil de secours sans se ruiner.
Prime Day : le meilleur moment pour acheter un nouveau smartphone
Le Prime Day est devenu, avec le Black Friday, l'un des deux seuls rendez-vous annuels où les smartphones récents bénéficient de vraies remises significatives. Le reste de l'année, les promotions sur les flagships sont rares, encadrées par les marques et rarement au-delà de 10%. Lors du Prime Day, la dynamique change radicalement : Amazon négocie des remises exclusives avec les constructeurs, et les résultats sont là, jusqu'à -27% sur le Galaxy S25, -37% sur le Poco M7, -21% sur le Pixel 10a. Si vous attendiez le bon moment pour changer de smartphone, celui-ci ne reviendra pas avant novembre au plus tôt.
Prime Day vs. Soldes : quand faut-il acheter ?
La question revient chaque année : vaut-il mieux craquer au Prime Day ou attendre les soldes d'été ? La réponse est claire sur les smartphones : le Prime Day est systématiquement meilleur que les soldes sur cette catégorie. Les soldes d'été concernent principalement les stocks à écouler, souvent des modèles de génération précédente ou des coloris moins demandés. Le Prime Day, lui, propose des remises sur des références récentes et très demandées, négociées directement avec les marques. Seul bémol : les offres sont réservées aux membres Amazon Prime, là où les soldes sont accessibles à tous. Mais avec un essai gratuit de 30 jours, cet argument tombe rapidement. La hiérarchie est simple : Prime Day en juin, Black Friday en novembre, et les soldes pour le reste.
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Comment profiter des ventes flash du Prime Day ?
Afin de profiter des Jours Flash Amazon Prime, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l'une des offres Amazon Prime :
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