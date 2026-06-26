La question revient chaque année : vaut-il mieux craquer au Prime Day ou attendre les soldes d'été ? La réponse est claire sur les smartphones : le Prime Day est systématiquement meilleur que les soldes sur cette catégorie. Les soldes d'été concernent principalement les stocks à écouler, souvent des modèles de génération précédente ou des coloris moins demandés. Le Prime Day, lui, propose des remises sur des références récentes et très demandées, négociées directement avec les marques. Seul bémol : les offres sont réservées aux membres Amazon Prime, là où les soldes sont accessibles à tous. Mais avec un essai gratuit de 30 jours, cet argument tombe rapidement. La hiérarchie est simple : Prime Day en juin, Black Friday en novembre, et les soldes pour le reste.