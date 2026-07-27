À peine officialisé, le Samsung Galaxy Z Flip8 profite déjà d'une offre de précommande réservée aux membres Amazon Prime. À 1099 € au lieu de 1299 €, ce smartphone pliable au format compact s'accompagne d'avantages supplémentaires sur les accessoires connectés, un point d'entrée intéressant pour découvrir le segment des pliables Samsung.
Le Galaxy Z Flip8 fait partie de la nouvelle génération de pliables Samsung annoncée en juillet 2026, aux côtés du Z Fold8 et du Z Fold8 Ultra. Il embarque un écran interne Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces et un écran externe FlexWindow agrandi, tous deux réactualisés par rapport à la génération précédente. Le smartphone repose sur le processeur Exynos 2600, associé à 8 ou 12 Go de RAM selon la version, et dispose d'une certification IP48 pour la résistance à l'eau et à la poussière.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy Z Flip8 ?
- Un format pliable compact qui se glisse facilement en poche, avec un écran externe désormais assez grand pour un usage sans dépliage
- Une remise de 200 € qui positionne ce pliable Samsung sous la barre symbolique des 1100 €, un tarif rare pour ce type de produit à peine lancé
- Des avantages cumulés (remise Watch, abonnement IA offert) qui renforcent l'intérêt de l'achat via cette offre Prime spécifique
Un écran repensé pour un usage sans dépliage
Le Galaxy Z Flip8 mise sur un écran externe FlexWindow nettement agrandi par rapport aux générations précédentes, permettant de consulter notifications, appareil photo ou applications sans ouvrir le smartphone. L'écran interne, un Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces en définition 1080 x 2520 pixels et 120 Hz, offre une fluidité adaptée au multitâche et au visionnage de contenus. Le capteur photo principal de 50 Mpx complète cette fiche technique, avec des fonctions Galaxy AI intégrées pour la retouche et l'organisation des clichés.
Autonomie et robustesse au quotidien
La batterie de 4300 mAh accompagne les usages courants sur une journée type, un point notable pour un format pliable historiquement contraint par l'espace interne disponible. La certification IP48 protège l'appareil contre les projections d'eau et la poussière, un argument rassurant pour un usage nomade quotidien. Un point à surveiller concerne le tarif de lancement, en hausse de 100 € par rapport à la génération précédente sur la version d'entrée de gamme, ce qui limite l'accessibilité du produit hors période promotionnelle. Cette hausse reste toutefois à relativiser grâce à la remise Prime actuelle, qui ramène le prix proche du positionnement historique de la gamme Z Flip.
✅ Les points forts
- Écran externe FlexWindow agrandi, exploitable sans ouvrir le smartphone
- Certification IP48 et batterie 4300 mAh pour un usage quotidien rassurant
- Remise de 200 € via l'offre Prime, avec avantages supplémentaires sur Watch et Google AI Pro
❌ Les limites
- Prix de lancement en hausse de 100 € par rapport à la génération précédente hors promotion
- Stockage limité selon la version choisie, certains modèles plafonnant à 256 Go
- Livraison en précommande, donc disponibilité effective soumise aux délais d'expédition du produit
À 1099 €, le Galaxy Z Flip8 devient l'un des pliables Samsung les plus accessibles du moment, porté par une remise Prime cohérente avec les offres déjà observées sur le Z Fold8. Les avantages annexes sur la Watch et l'abonnement IA renforcent l'intérêt de cette précommande pour qui envisageait déjà de basculer vers un smartphone à clapet.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Jusqu'à 70% de réduction sur le stockage cloud à vie pCloud
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes
Suivez les soldes d'été avec Clubic
Du 24 juin au 21 juillet, les meilleures offres des Soldes d'été 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.