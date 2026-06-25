C’est un mécanisme bien rodé que Free Mobile remet en scène pour les soldes d’été : l’opération « Offres XXL, Prix XXS », disponible du 24 juin au 21 juillet 2026, permet de commander le Samsung Galaxy S26 pour seulement 1 € à la commande, après cumul d’une remise immédiate de 100 € et d'une offre de remboursement (ODR) de 200 € à demander ultérieurement. Le paiement s’étale ensuite sur 24 mensualités via Free Flex, la formule de location avec option d’achat de l’opérateur. Cette offre est réservée aux nouveaux abonnés souscrivant un Forfait Free Max, un Forfait Free 5G+ ou une Série Free, avec résidence en France métropolitaine.

Ce bon plan se distingue clairement de l’achat sec classique : ici, le prix affiché à 1 € ne correspond pas au coût total du smartphone, qui reste financé sur 24 mois à raison de mensualités Free Flex, auxquelles s’ajoute le forfait mensuel. C’est un arbitrage à faire en amont, surtout si vous cherchez à renouveler à la fois votre opérateur et votre équipement lors d'une même démarche.