Les soldes d’été 2026 sont l’occasion pour Free Mobile de frapper fort sur son catalogue smartphones : jusqu’au 21 juillet, l’opérateur propose le Samsung Galaxy S26 à 1 € à la commande via son mécanisme de financement Free Flex, soit jusqu’à 300 € d’économies combinant remise immédiate et offre de remboursement.
Voici le Samsung Galaxy S26 à 1€ à la commande au lieu de 999 € chez Free Mobile !
C’est un mécanisme bien rodé que Free Mobile remet en scène pour les soldes d’été : l’opération « Offres XXL, Prix XXS », disponible du 24 juin au 21 juillet 2026, permet de commander le Samsung Galaxy S26 pour seulement 1 € à la commande, après cumul d’une remise immédiate de 100 € et d'une offre de remboursement (ODR) de 200 € à demander ultérieurement. Le paiement s’étale ensuite sur 24 mensualités via Free Flex, la formule de location avec option d’achat de l’opérateur. Cette offre est réservée aux nouveaux abonnés souscrivant un Forfait Free Max, un Forfait Free 5G+ ou une Série Free, avec résidence en France métropolitaine.
Ce bon plan se distingue clairement de l’achat sec classique : ici, le prix affiché à 1 € ne correspond pas au coût total du smartphone, qui reste financé sur 24 mois à raison de mensualités Free Flex, auxquelles s’ajoute le forfait mensuel. C’est un arbitrage à faire en amont, surtout si vous cherchez à renouveler à la fois votre opérateur et votre équipement lors d'une même démarche.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S26 chez Free Mobile ?
- Jusqu’à 300 € d’économies cumulées : 100 € de remise immédiate appliquée dès la commande et 200 € remboursés sur demande sous forme d’avoir sur votre facture Free Mobile, soit l’une des démarques les plus significatives du moment sur un flagship Android récent.
- Un flagship noté 9/10 : La rédaction de Clubic lui a attribué cette note dans son test complet, saluant la puce Exynos 2600 gravée en 2 nm enfin au niveau de la concurrence, l’expérience One UI 8.5 très aboutie et sept ans de suivi logiciel garantis par Samsung.
- Un accès au réseau 5G standalone de Free : L’offre est conditionnée à la souscription d’un forfait Free 5G, ce qui donne accès au réseau 5G standalone de l’opérateur, l'une des infrastructures les plus avancées du marché en termes de latence et de débits en zones couvertes.
Un compact haut de gamme pensé pour l’usage quotidien
Le Samsung Galaxy S26 s’impose comme l’une des rares références du segment haut de gamme à conserver un gabarit réellement compact : 149,6 x 71,7 x 7,2 mm pour 167 grammes seulement, ce qui le rend particulièrement agréable à prendre en main au quotidien. Il embarque une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces rafraîchie à 120 Hz, une batterie de 4 300 mAh et la puce Exynos 2600, premier SoC Samsung gravé en 2 nm. Dans son test, la rédaction de Clubic souligne que cette puce réhabilite enfin l’Exynos après des années de performances en demi-teinte, même si la gestion thermique en charge intensive reste un point à surveiller.
Côté photo, le Galaxy S26 reprend les capteurs de la génération précédente, un choix de continuité que le traitement Galaxy AI compense en partie. Circle to Search, Live Translate et le résumé automatique de contenu sont intégrés nativement et fonctionnent sans configuration complexe. Ce profil conviendra particulièrement aux utilisateurs souhaitant un vrai flagship Android sans le format imposant des modèles Plus ou Ultra, aux adeptes du multitâche et à ceux qui souhaitent profiter des fonctionnalités d’IA Samsung au quotidien.
Face à la concurrence et aux alternatives du marché
À ce niveau de prix total cumulé sur 24 mois, le Galaxy S26 se retrouve en concurrence directe avec des références comme le Google Pixel 10 Pro ou le Xiaomi 17, régulièrement citées par Clubic comme des alternatives solides dans ce segment. Le Galaxy S26 leur répond par son format compact, sa garantie constructeur française et l’écosystème Samsung, mais concède sur la vitesse de recharge : 25 W filaire là où certains concurrents proposent 67 W ou davantage, une concession réelle au quotidien si ce critère vous importe.
✅ Les points forts
- Format compact (149,6 x 71,7 x 7,2 mm, 167 g) très agréable en main, rare dans ce segment de prix
- Puce Exynos 2600 gravée en 2 nm : performances haut de gamme enfin compétitives selon le test Clubic (9/10)
- Sept ans de mises à jour logicielles garanties par Samsung, durée de vie exceptionnelle pour un smartphone
- Fonctionnalités Galaxy AI intégrées nativement (Circle to Search, Live Translate, résumé automatique)Jusqu’à 300 € d’économies cumulées via remise immédiate et ODR, premier paiement à 1 €
❌ Les limites
- Recharge filaire limitée à 25 W, nettement en retrait face à certains concurrents chinois qui proposent 67 W ou plusL’ODR de 200 € n’est pas automatique : elle doit être demandée activement et est remboursée sous forme d’avoir sur facture, pas en cash
- Free Flex est une location avec option d’achat, pas un achat direct : l’option d’achat finale est à prévoir si vous souhaitez conserver le smartphone
- Offre conditionnée à la souscription d’un forfait Free payant (Série Free, Free 5G+ ou Free Max) : à intégrer dans le calcul du coût total
L’offre Free Mobile sur le Samsung Galaxy S26 est valable jusqu’au 21 juillet 2026 : vérifiez sa disponibilité en boutique ou en ligne.
L’opération « Offres XXL, Prix XXS » de Free Mobile constitue une opportunité réelle pour qui souhaitait renouveler à la fois son opérateur et son smartphone en un seul geste. Le Samsung Galaxy S26 est un flagship compact solide, porté par une puce Exynos 2600 enfin convaincante et sept ans de suivi logiciel. Le mécanisme à 1 € est attractif sur le papier, mais exige une lecture attentive des conditions : l’ODR de 200 € se demande activement, Free Flex implique des mensualités sur 24 mois, et le forfait mensuel vient s’ajouter au coût total.
Ce bon plan s’adresse en priorité aux utilisateurs déjà tentés par Free Mobile comme opérateur principal, qui cherchent à profiter des soldes pour s’équiper d’un flagship sans décaisser 999 € d'un coup. En revanche, si vous achetez votre smartphone séparément et prenez un forfait low-cost ailleurs, la comparaison avec les offres à achat sec pendant les soldes mérite d’être faite au cas par cas. Si la recharge rapide est un critère prioritaire, le Galaxy S26 et ses 25 W filaire peut décevoir : regardez du côté du Xiaomi 17T, également mis en avant par Free dans cette même opération.
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