Même si les smartphones pliants Samsung ne vous font pas rêver, le Galaxy S26 mérite le détour à 649 € au lieu de 999 € sur Amazon, soit 350 € d'économie. Un tarif qui ramène ce modèle premium compact à un niveau de prix rarement observé depuis sa sortie en mars 2026.
Le Samsung Galaxy S26 s'impose comme le modèle le plus accessible de la gamme premium Samsung, avec un format compact de 149,6 x 71,7 mm et un poids plume de 167 g qui facilite une utilisation à une seule main. Il embarque une puce Exynos 2600 gravée en 2 nm, 12 Go de RAM et un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces protégé par un verre Corning Gorilla Armor 2. Loin des grands formats pliants qui dépassent souvent les 1800 €, ce modèle standard offre une expérience Samsung haut de gamme dans un format plus classique et plus abordable.
Pourquoi choisir ce Galaxy S26 plutôt qu'un pliant ?
- Un format compact et léger, plus simple à manier au quotidien qu'un smartphone pliant.
- Une puce Exynos 2600 en 2 nm, une avancée notable en termes d'efficacité énergétique et de performance.
- Un tarif largement inférieur aux pliants Samsung, tout en conservant l'essentiel des fonctions premium (Galaxy AI, IP68, écran 120 Hz).
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Un format compact qui séduit ceux qui boudent les pliants
Si les Galaxy Z Fold et Z Flip attirent l'attention par leur format inédit, ils restent onéreux et parfois moins pratiques au quotidien qu'un smartphone classique. Le Galaxy S26 mise justement sur la simplicité, avec un écran unique de 6,3 pouces suffisant pour la navigation, la photo et le multimédia, sans les contraintes d'un écran pliable. Sa certification IP68 et son verre Gorilla Armor 2 lui assurent par ailleurs une robustesse comparable aux modèles plus chers de la gamme.
Une fiche technique qui n'a rien à envier aux modèles plus onéreux
Le capteur principal de 50 Mpx avec stabilisation optique OIS est complété par un téléobjectif 10 Mpx à zoom optique 3x et un ultra grand-angle 12 Mpx, une configuration polyvalente pour la photo du quotidien comme les paysages. Côté vidéo, l'appareil filme jusqu'en 8K à 30 images par seconde, une capacité rarement disponible sur des smartphones vendus à ce niveau de prix. La compatibilité WiFi 7 et Bluetooth 5.4 complète cette fiche technique déjà solide pour un usage premium au quotidien.
✅ Les points forts
- Réduction de 350 € par rapport au prix de lancement de 999 €.
- Format compact et léger, alternative crédible aux smartphones pliants plus chers.
- Puce Exynos 2600 en 2 nm, écran AMOLED 120 Hz et certification IP68.
❌ Les limites
- Charge filaire limitée à 25 W, plus lente que sur les modèles S26+ et Ultra.
- Batterie de 4300 mAh, correcte mais moins généreuse que sur les versions supérieures de la gamme.
- Zoom optique limité à 3x, contre un système plus complet sur le Galaxy S26 Ultra.
À 649 € au lieu de 999 €, le Galaxy S26 permet de profiter de l'écosystème Samsung premium sans se tourner vers un smartphone pliant, ni casser sa tirelire. Un choix cohérent pour celles et ceux qui privilégient un format classique, fiable et performant au quotidien.
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