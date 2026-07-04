Pendant les Soldes, Boulanger ramène le Samsung Galaxy S25 128 Go à 599 € au lieu de 899,99 € avec reprise d'un ancien smartphone. Un format compact, une fiche technique premium et un prix qui se rapproche d'un milieu de gamme, avec une meilleure offre que chez Amazon.
Le Samsung Galaxy S25 est le modèle “classique” du haut de gamme Samsung : écran AMOLED soigné, puce très performante, compatibilité 5G et module photo polyvalent, le tout dans un format qui reste relativement compact. En lancement, son tarif frôle les 900 €, ce qui le place dans la catégorie des smartphones à gros budget. Avec cette offre Boulanger, le S25 bascule dans une autre dimension : celle d’un smartphone premium vendu au prix d’un très bon milieu de gamme, ce qui change complètement son rapport qualité/prix.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S25 ?
- Format encore compact, pratique à une main, avec un écran AMOLED digne d'un modèle premium.
- Plateforme calibrée pour rester à l'aise sur plusieurs générations d'Android sans se sentir dépassé trop vite.
- Module photo capable de gérer aussi bien les sorties du week-end que les voyages, avec moins de compromis qu'un milieu de gamme.
Une autonomie qui dément la taille de la batterie
C'est le point le plus contre‑intuitif du S25 : sa batterie reste à 4000 mAh, identique à celle du S24, et pourtant plusieurs tests indépendants mesurent un gain d'autonomie compris entre 2 et 10 heures selon les protocoles, grâce à l'efficacité du Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Le laboratoire de TechRadar va jusqu'à le classer devant l'iPhone 16 et le Google Pixel 9 sur un test d'épuisement de batterie, avec près de 16 heures contre 12h30 pour l'iPhone. Concrètement, cela signifie qu'un usage mixte modéré (réseaux sociaux, streaming, navigation) tient une journée et demie à deux jours sans recharge, ce qui n'était pas garanti sur la génération précédente avec le même gabarit de batterie.
Des fonctions Galaxy AI qui tournent sans passer par le cloud
Le Snapdragon 8 Elite for Galaxy apporte des gains de puissance de 40% sur le NPU par rapport à la génération précédente, ce qui permet à Samsung de faire tourner localement des fonctions auparavant limitées au cloud, comme les Retouches Génératives sur les photos. En usage réel, cela se traduit par des outils comme Now Bar sur l'écran de verrouillage ou Audio Eraser pour nettoyer le son d'une vidéo, deux fonctions jugées particulièrement utiles par les testeurs plutôt que de simples arguments marketing. Pour un utilisateur qui prend beaucoup de photos ou de vidéos avec du bruit de fond, ce traitement embarqué change concrètement le résultat final, sans dépendre d'une connexion internet.
Avec cette opération Soldes chez Boulanger, le Samsung Galaxy S25 128 Go retrouve une place logique pour un utilisateur cherchant un smartphone premium durable sans passer sur les modèles Ultra. Son gain d'autonomie mesuré face au S24 et ses fonctions Galaxy AI traitées directement sur l'appareil en font un choix technique solide, alors que son prix à 599 € le place dans une catégorie où il devient difficile à ignorer.
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