À quelques jours de la rentrée, le POCO F8 Pro 12 Go + 512 Go passe sous la barre des 500 € chez Amazon, soit une économie de 204 € par rapport à son prix de référence habituellement affiché à 703 €. Voici ce que vaut réellement ce smartphone testé en profondeur par la rédaction Clubic, entre performances solides, autonomie généreuse et quelques concessions à connaître avant de valider l'achat.
Lancé fin 2025 au sein de la nouvelle gamme POCO F8, ce smartphone mise sur la puce Snapdragon 8 Elite, gravée en 3 nm, pour délivrer des performances proches de celles d'un flagship, sans en supporter le tarif. La version 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, habituellement commercialisée à 703,00 €, se négocie actuellement à 499 € chez Amazon, une remise de 29 % qui tombe à point nommé à l'approche de la rentrée scolaire et universitaire.
Ce format particulièrement généreux en stockage s'adresse en priorité aux étudiants et jeunes actifs qui accumulent photos, applications et documents de cours sans vouloir dépendre en permanence d'un espace cloud payant. Reste à déterminer si cette baisse de prix suffit à faire du POCO F8 Pro un choix pertinent, ou si certaines de ses limites, déjà pointées par nos essais, méritent d'être pesées avant de passer commande.
Pourquoi choisir le POCO F8 Pro 12+512 Go ?
- Puissance et autonomie : le Snapdragon 8 Elite gravé en 3 nm associé à une batterie de 6 210 mAh et une charge rapide 100 W permettent de tenir une grosse journée et demie d'usage soutenu.
- Écran confortable : la dalle AMOLED de 6,59 pouces rafraîchie à 120 Hz offre une belle réactivité et une définition de 419 ppp, idéale pour la vidéo comme pour le multitâche.
- Stockage généreux : avec 512 Go embarqués, une capacité rare à ce niveau de prix, plus besoin de faire le tri entre photos de vacances et documents de cours.
Un smartphone taillé pour un usage intensif au quotidien
Dans notre test Clubic, le POCO F8 Pro a fait preuve d'une belle régularité sous forte charge, avec une baisse de performances limitée à environ 15 % après un quart d'heure d'utilisation intensive et sans montée en température gênante. Cette stabilité profite directement aux usages exigeants : jeu vidéo en qualité maximale à 60 images par seconde, multitâche soutenu entre plusieurs applications de cours ou de travail, et visionnage prolongé de vidéos grâce à l'écran AMOLED réactif. Côté photo, le module principal de 50 Mpx se montre convaincant en toutes circonstances, avec un traitement contrasté qui plaira aux amateurs de couleurs punchy, tandis que l'ultra grand-angle de 8 Mpx surprend positivement malgré sa définition plus modeste. Le partenariat audio avec Bose, en revanche, reste davantage un argument marketing qu'une réelle avancée technique, faute d'options de personnalisation dans les réglages du smartphone.
Face à la concurrence, une proposition qui a ses limites
À ce niveau de prix, le POCO F8 Pro se frotte à des modèles comme le Samsung Galaxy S25 FE ou le Nothing Phone 3, avec l'avantage d'un stockage nettement plus généreux que la plupart de ses concurrents directs. Il ne rivalise en revanche pas avec les meilleurs photophones du marché, en particulier sur son téléobjectif 2,5x, jugé décevant par la rédaction Clubic lors de son test complet.
✅ Les points forts
- Puce Snapdragon 8 Elite très performante et stable, même sous forte charge prolongée
- Autonomie confortable grâce à la batterie de 6 210 mAh, jusqu'à deux jours en usage modéré
- Recharge rapide 100 W, le plein en environ 40 minutes
- Écran AMOLED 120 Hz lumineux, fluide et agréable au quotidien
- 512 Go de stockage inclus d'origine, sans surcoût lié à une carte mémoire
❌ Les limites
- Téléobjectif 50 Mpx en retrait sur la qualité d'image, surtout de nuit
- Interface HyperOS 3 chargée de publicités et d'applications préinstallées
- Recharge sans fil absente sur ce modèle
- Chargeur secteur non fourni dans la boîte
Le POCO F8 Pro 12+512 Go à 499,00 € chez Amazon : une offre à vérifier avant la rentrée !
Ramené à 499,00 € au lieu de 703,00 €, le POCO F8 Pro 12+512 Go corrige justement ce que la rédaction Clubic lui reprochait lors de son test : un positionnement tarifaire jugé un peu trop élevé au regard de ses prestations réelles. À ce niveau de prix, ses qualités, performances soutenues, autonomie confortable et écran agréable au quotidien, prennent tout leur sens, en particulier pour un usage intensif lié aux études, au streaming ou au télétravail.
Cette offre s'adresse avant tout à celles et ceux qui recherchent un smartphone polyvalent et endurant pour la rentrée, sans exiger un appareil photo irréprochable en toutes circonstances. Les amateurs de photographie mobile exigeante, en particulier sur le zoom optique, pourront en revanche regarder ailleurs, ou patienter dans l'espoir d'une remise encore plus marquée sur ce modèle.
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