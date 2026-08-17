Lancé fin 2025 au sein de la nouvelle gamme POCO F8, ce smartphone mise sur la puce Snapdragon 8 Elite, gravée en 3 nm, pour délivrer des performances proches de celles d'un flagship, sans en supporter le tarif. La version 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, habituellement commercialisée à 703,00 €, se négocie actuellement à 499 € chez Amazon, une remise de 29 % qui tombe à point nommé à l'approche de la rentrée scolaire et universitaire.

Ce format particulièrement généreux en stockage s'adresse en priorité aux étudiants et jeunes actifs qui accumulent photos, applications et documents de cours sans vouloir dépendre en permanence d'un espace cloud payant. Reste à déterminer si cette baisse de prix suffit à faire du POCO F8 Pro un choix pertinent, ou si certaines de ses limites, déjà pointées par nos essais, méritent d'être pesées avant de passer commande.