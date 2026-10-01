Au quotidien, le S25 FE s’acquitte de tout sans broncher : dans notre test du Galaxy S25 FE, la navigation restait fluide et les 8 Go de mémoire vive suffisaient pour garder plusieurs applications ouvertes. Sa batterie de 4 900 mAh a tenu environ une journée et demie en usage courant, et une journée en usage intensif. Côté photo, le capteur principal de 50 Mpx et le zoom optique 3x livrent de très bonnes images en extérieur, de quoi couvrir les sorties et les voyages. Galaxy AI ajoute enfin des outils utiles au travail, comme le résumé ou la traduction de notes.

Ce profil convient à celles et ceux qui gardent leur smartphone longtemps et veulent un appareil soigné sans payer le prix d’un haut de gamme récent. Les joueurs assidus seront moins bien servis : l’Exynos 2400 accuse son âge, avec quelques saccades dans les phases intenses et une chauffe sur les longues sessions. La recharge déçoit aussi, avec 95 minutes pour un plein sur un chargeur standard, le bloc 45 W de Samsung étant vendu à part. Les photographes exigeants regretteront enfin un zoom numérique qui se dégrade nettement au-delà de 10x.