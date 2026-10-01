Un an après sa sortie, le Galaxy S25 FE partage toujours sa batterie et ses capteurs photo avec le Galaxy S26 FE, facturé 899 € en 256 Go. À 416,59 € sur AliExpress, sa puce Exynos 2400, critiquée dans notre test, devient un compromis bien plus facile à accepter.
Présenté en septembre 2025, le Samsung Galaxy S25 FE suit la logique des versions Fan Edition : l’essentiel de la série Galaxy S, à un tarif plus contenu. Notre test lui a attribué la note de 8/10, en saluant son écran, sa finition et son suivi logiciel. Pour le Local Day, AliExpress le propose à 416,59 € au lieu de 476,59 € en version 8 Go + 256 Go, avec le code FRLD60 à saisir lors de la commande, soit 60 € d’économie.
Dans cette configuration, le smartphone était lancé à 809 €. L’offre s’adresse d’abord à celles et ceux qui veulent un Android bien fini, résistant et suivi longtemps, plus qu’aux joueurs les plus exigeants.
Le Samsung Galaxy S25 FE 8 Go + 256 Go passe à 416,59 € au lieu de 476,59 € sur AliExpress avec le code FRLD60.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S25 FE ?
- Un écran sans concession : la dalle AMOLED de 6,7 pouces grimpe à 120 Hz, reste lisible en plein soleil, et notre test n’a rien trouvé à lui reprocher.
- Un suivi logiciel au long cours : Samsung promet 7 mises à jour majeures d’Android et 7 ans de correctifs de sécurité, de quoi amortir l’achat sur plusieurs années.
- Un grand format qui reste fin : 7,4 mm d’épaisseur et 190 g pour 6,7 pouces, avec une certification IP68 qui lui permet de résister à une immersion jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes.
Taillé pour le quotidien, moins pour les longues sessions de jeu
Au quotidien, le S25 FE s’acquitte de tout sans broncher : dans notre test du Galaxy S25 FE, la navigation restait fluide et les 8 Go de mémoire vive suffisaient pour garder plusieurs applications ouvertes. Sa batterie de 4 900 mAh a tenu environ une journée et demie en usage courant, et une journée en usage intensif. Côté photo, le capteur principal de 50 Mpx et le zoom optique 3x livrent de très bonnes images en extérieur, de quoi couvrir les sorties et les voyages. Galaxy AI ajoute enfin des outils utiles au travail, comme le résumé ou la traduction de notes.
Ce profil convient à celles et ceux qui gardent leur smartphone longtemps et veulent un appareil soigné sans payer le prix d’un haut de gamme récent. Les joueurs assidus seront moins bien servis : l’Exynos 2400 accuse son âge, avec quelques saccades dans les phases intenses et une chauffe sur les longues sessions. La recharge déçoit aussi, avec 95 minutes pour un plein sur un chargeur standard, le bloc 45 W de Samsung étant vendu à part. Les photographes exigeants regretteront enfin un zoom numérique qui se dégrade nettement au-delà de 10x.
Face au Galaxy S26 FE, l’écart se joue surtout sur la puce
Son successeur, le Galaxy S26 FE, est vendu 899 € en 256 Go, soit plus du double, pour la même batterie de 4 900 mAh, la même recharge à 45 W et la même configuration photo. Il gagne en revanche l’Exynos 2500, bien plus rapide, ce qui compte surtout en jeu. Le S25 FE n’offre pas non plus la puissance des Galaxy S25 et S25+, équipés du Snapdragon 8 Elite. Pour le situer face aux autres références du marché, notre comparatif des meilleurs smartphones passe en revue les modèles que nous recommandons.
✅ Les points forts
- Écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz, lumineux et fluide
- 7 mises à jour majeures d’Android et 7 ans de correctifs de sécurité
- Environ un jour et demi d’autonomie en usage courant dans notre test
- Certification IP68 et châssis en aluminium soigneusement fini
- Très bonnes photos en extérieur, zoom optique 3x compris
❌ Les limites
- Exynos 2400 en retrait en jeu, avec de la chauffe sur les longues sessions
- Recharge lente, et chargeur 45 W vendu séparément
- Stockage non extensible, sans emplacement pour carte microSD
Pendant le Local Day d’AliExpress, pensez à saisir le code FRLD60 avant de payer pour obtenir ce Galaxy S25 FE 256 Go à 416,59 €.
À 416,59 €, le Galaxy S25 FE change de catégorie. Notre test le jugeait peu intéressant à son prix de lancement sans promotion, et la remise actuelle règle précisément ce point. Il coûte désormais moins de la moitié de son successeur, dont il partage la batterie et les capteurs photo. Pour un usage courant, des réseaux sociaux à la photo de vacances, il offre l’expérience Galaxy S avec 7 ans de suivi logiciel.
Si vous jouez beaucoup ou rechargez votre téléphone en coup de vent, mieux vaut regarder un modèle doté d’une puce plus récente et d’une charge plus rapide. L’offre passe aussi par un vendeur tiers de la marketplace, avec une expédition depuis la France annoncée sur la fiche produit. Consultez ses conditions de garantie et de retour avant de commander.
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