Le Poco C81 Pro est vraiment un smartphone qu’il faut voir comme un premier modèle pour des jeunes, des séniors, ou comme smartphone secondaire, pour le travail par exemple. Si vous n'avez pas d'exigences trop hautes en termes de performances, c’est un compromis intéressant.

Par contre, si vous voulez un peu plus de qualité, comme une dalle FHD+, une vraie puissance pour les jeux 3D, une photo polyvalente ou une charge plus rapide, il faut monter au-dessus de 150 euros pour trouver une alternative convaincante.