Le Xiaomi Poco C81 Pro est un smartphone qui ne paye pas de mine techniquement parlant mais qui fait un très bon premier modèle pour un collégien, par exemple, surtout qu’il n’est qu’à 94 euros au lieu de 129 euros sur Amazon.
En cette rentrée 2026, même si elle a déjà commencé depuis plus de deux semaines maintenant, le Poco C81 Pro est une proposition cohérente pour des jeunes. Déjà, parce que son prix est attractif : moins de 100 euros pour un téléphone qui va être emmené au collège, c’est largement suffisant pour passer des appels, envoyer des messages ou consulter Pronote. Là, il y a un grand écran et une autonomie confortable, donc pour 94 euros au lieu de 129 euros avec le code FRPRIME15 (ou en appliquant le coupon directement sur la page du produit), c'est compliqué de faire mieux.
Pourquoi choisir le Poco C81 Pro ?
- Pour le prix, vous ne risquez pas grand-chose, c’est un smartphone endurant d’une marque réputée, idéal pour débuter, ou pour un senior.
- Sa batterie de 6 000 mAh qui permet deux jours d’autonomie, un luxe que même les smartphones premium ne peuvent s'’offrir.
- La mémoire extensible jusqu’à 2 To avec une carte microSD, bien pratique pour stocker des photos et vidéos sans saturer la mémoire principale.
Un écran et une autonomie XXL pour le confort
Le Poco C81 Pro est un smartphone d’entrée de gamme qui mise sur une dalle IPS LCD de 6,9 pouces affichant de la HD+ et un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Pour un téléphone de cette gamme de prix, ça ne donne pas l’impression d’utiliser quelque chose de bas de gamme, au contraire. Surtout que la batterie de 6 000 mAh lui permet de tenir deux jours en usage classique, alors si en plus votre enfant doit éteindre son smartphone à 8h30 pour le rallumer à 16h30 (ou en cas de besoin), il peut tenir largement plus de deux jours. Le tout dans un châssis de 8,15 mm d’épaisseur et 208 g, ce qui, par contre, peut faire un peu grand dans des petites mains de pré-ado.
Face aux autres entrées de gamme, la charge et la puissance en retrait
Si on compare ce Poco C81 Pro à des modèles comme le Redmi 14C, le Realme C67 ou des modèles Samsung comme l’A06 ou l’A15, le Poco se distingue par son couple écran/batterie évoqué juste au-dessus. Mais il accuse le coup sur la vitesse de charge limitée à 15 W, donc des charges complètes qui durent plus de deux heures, et un processeur Unisoc T7250 correct mais peu puissant pour le gaming. Ce smartphone a donc son intérêt pour les usages simples, sans chercher la performance.
✅ Les points forts
- Son grand écran IPS LCD de 6,9 pouces à 120 Hz
- La batterie généreuse de 6 000 mAh
- La RAM est virtuellement extensible jusqu’à 8 Go
- La prise jack 3,5 mm et le lecteur d’empreintes latéral
- Un design soigné pour une entrée de gamme
❌ Les limites
- La dalle se limite à de la HD+
- Le processeur suffit pour un usage courant, pas pour le gaming ou l'’intensif
- La charge très lente en filaire, seulement 15 W
- Le module photo arrière est trop basique
Pour les petits budgets, le Poco C81 Pro à 94 € au lieu de 129 € est une bonne pioche
Le Poco C81 Pro est vraiment un smartphone qu’il faut voir comme un premier modèle pour des jeunes, des séniors, ou comme smartphone secondaire, pour le travail par exemple. Si vous n'avez pas d'exigences trop hautes en termes de performances, c’est un compromis intéressant.
Par contre, si vous voulez un peu plus de qualité, comme une dalle FHD+, une vraie puissance pour les jeux 3D, une photo polyvalente ou une charge plus rapide, il faut monter au-dessus de 150 euros pour trouver une alternative convaincante.
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