La rentrée approche et le budget smartphone reste souvent le premier arbitrage à faire à cette période de l'année. Jusqu'à demain soir, le Nothing Phone (3a) Pro profite d'une remise notable sur AliExpress grâce à un code promo, l'occasion de vérifier si son zoom périscopique justifie encore le choix face à des modèles plus récents.
Lancé en mars 2025, le Nothing Phone (3a) Pro s'est rapidement imposé comme une référence du milieu de gamme grâce à son téléobjectif périscopique, une rareté à ce niveau de prix. Avec le code promo FRNS50, il redescend à 305,45 euros au lieu de 373,84 euros sur la fiche produit AliExpress, une offre à saisir avant qu'elle ne s'arrête demain soir. Ce tarif s'adresse particulièrement aux étudiants et aux actifs qui cherchent un smartphone polyvalent pour la rentrée, sans transiger sur la photo ou l'autonomie.
Le code promo doit être appliqué manuellement au moment du paiement pour bénéficier du tarif affiché, un détail à ne pas négliger avant de valider la commande.
Pourquoi choisir le Nothing Phone (3a) Pro ?
- Un tarif dégressif net : grâce au code FRNS50, le prix passe de 373,84 € à 305,45 €, une remise substantielle pour un smartphone encore récent.
- Un appareil photo différenciant : le module périscopique de 50 Mpx avec zoom optique x3 reste une exclusivité rare sous les 400 euros.
- Une offre à durée limitée : la remise expire demain soir, ce qui laisse peu de temps pour se décider.
Un compagnon photo et multimédia taillé pour un usage quotidien intensif
Le Nothing Phone (3a) Pro embarque un écran AMOLED de 6,77 pouces en définition FHD+, rafraîchi à 120 Hz, suffisamment lumineux pour rester lisible en extérieur. Sous le capot, le Snapdragon 7s Gen 3 épaulé par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage assure une fluidité correcte au quotidien, y compris sur des jeux gourmands, comme le confirme le test Clubic consacré au smartphone. Côté photo, le capteur principal de 50 Mpx est associé à un téléobjectif périscopique Sony avec zoom optique x3 et un ultra grand angle de 8 Mpx, une configuration que l'on retrouve rarement à ce niveau de prix. L'autonomie fait aussi partie des points forts relevés par la rédaction Clubic, avec une endurance qui dépasse largement la journée d'utilisation intensive et une recharge complète en un peu plus de 55 minutes grâce aux 50 watts.
Une valeur sûre, mais plus la toute dernière génération de la marque
Depuis le lancement du Phone (3a) Pro, Nothing a fait évoluer sa gamme avec le Phone (4a) Pro, plus récent et positionné un cran au-dessus en termes de prix comme de finitions. Le (3a) Pro conserve toutefois un argument de poids à ce tarif promotionnel : un rapport caractéristiques-prix que peu de concurrents égalent actuellement sur ce segment.
✅ Les points forts
- Zoom périscopique optique x3 rare sous les 400 euros
- Écran AMOLED 120 Hz lumineux et confortable au quotidien
- Autonomie confirmée par le test Clubic, au-delà d'une journée intensive
- Recharge rapide 50 watts en un peu plus de 55 minutes
- Prix particulièrement attractif avec le code FRNS50
❌ Les limites
- Modèle lancé en 2025, une génération plus récente existe déjà chez Nothing avec le Phone (4a) Pro
- Certification IP64, moins résistante à l'eau que certains rivaux certifiés IP68
- Code promo à activer manuellement au moment du paiement, sous peine de perdre la remise
- Offre limitée dans le temps, disponible jusqu'à demain soir seulement
Le Nothing Phone (3a) Pro reste disponible à 305,45 € avec le code FRNS50 chez AliExpress, à vérifier avant la fin de l'offre demain soir !
À 305,45 euros avec le code FRNS50, le Nothing Phone (3a) Pro s'adresse à celles et ceux qui veulent un smartphone polyvalent pour la rentrée, avec un vrai argument photo grâce à son zoom périscopique et une autonomie solide au quotidien. Les étudiants ou les actifs à budget contraint y trouveront un compromis pertinent entre performance et prix, sans avoir à sacrifier la qualité des clichés.
Les acheteurs en quête de la toute dernière technologie Nothing ou d'une certification IP68 pourront en revanche se tourner vers le Phone (4a) Pro, plus récent mais aussi nettement plus cher. Pour les autres, cette offre AliExpress mérite d'être vérifiée sans trop tarder, avant qu'elle ne prenne fin demain soir.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Offre pCloud : plus de 50% de réduction sur les Plans Familiaux à Vie
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 2,03€ par mois pendant 2 ans (-35 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : un diagnostic 100% offert pour toute demande de devis !