Lancé en mars 2025, le Nothing Phone (3a) Pro s'est rapidement imposé comme une référence du milieu de gamme grâce à son téléobjectif périscopique, une rareté à ce niveau de prix. Avec le code promo FRNS50, il redescend à 305,45 euros au lieu de 373,84 euros sur la fiche produit AliExpress, une offre à saisir avant qu'elle ne s'arrête demain soir. Ce tarif s'adresse particulièrement aux étudiants et aux actifs qui cherchent un smartphone polyvalent pour la rentrée, sans transiger sur la photo ou l'autonomie.

Le code promo doit être appliqué manuellement au moment du paiement pour bénéficier du tarif affiché, un détail à ne pas négliger avant de valider la commande.