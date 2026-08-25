La rentrée approche et les nouveaux Pixel 11 viennent de faire leur entrée sur le marché, sans bouleverser vraiment la formule. Dans ce contexte, le Google Pixel 10a redescend à 389 euros chez Amazon, une occasion de repenser son budget smartphone sans sacrifier l'essentiel.
Google vient de dévoiler ses Pixel 11, mais l'accueil réservé à cette nouvelle génération reste mitigé : hausse de prix et évolutions avant tout logicielles, loin d'un bond technique marquant. Dans ce contexte, le Pixel 10a conserve des arguments solides pour qui cherche un smartphone Android fiable sans dépasser un budget raisonnable. Actuellement affiché à 389 euros au lieu de 549 euros chez Amazon, il permet de profiter de l'écosystème Google, Gemini Live, sept ans de mises à jour et photo travaillée compris, à un tarif nettement plus contenu. Il est possible de consulter cette offre sur la fiche produit d'Amazon pour vérifier la disponibilité du coloris Noir Volcanique en 128 Go.
Ce positionnement tarifaire en fait une alternative pertinente pour la rentrée, aussi bien pour un usage personnel que pour équiper un étudiant ou un adolescent avec un smartphone fiable et bien suivi.
Pourquoi choisir le Google Pixel 10a ?
- Un prix qui chute nettement : à 389 euros au lieu de 549 euros, soit une remise de 29 %, le Pixel 10a atteint l'un de ses meilleurs tarifs constatés depuis sa sortie
- Une autonomie confirmée par nos tests : dans le test Clubic du Pixel 10a, l'appareil met 16h50 à passer de 100 % à 20 % d'autonomie sur le protocole PCMark, soit 1h20 de plus que le Pixel 9a
- Un suivi logiciel long : Google garantit sept ans de mises à jour Android et de correctifs de sécurité, un argument rare à ce niveau de prix
Un smartphone pensé pour un usage quotidien sans complexité
Le Pixel 10a embarque un écran P-OLED de 6,3 pouces affichant une définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité crête de 3 000 nits, confortable même en extérieur. Côté photo, il reprend la configuration du Pixel 9a, avec un capteur principal de 48 mégapixels épaulé d'un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels, le tout assisté par les algorithmes de traitement d'image de Google, notamment en basse lumière.
Dans son test du Google Pixel 10a, la rédaction Clubic souligne d'ailleurs que l'endurance progresse par rapport au modèle précédent, malgré une batterie de capacité identique à 5 100 mAh. Ce profil convient particulièrement à un usage quotidien exigeant : messagerie, réseaux sociaux, navigation, photo familiale, sans recherche de performances de pointe en jeu.
Un choix budget cohérent face aux nouveaux Pixel 11
Les Pixel 11, présentés le 12 août dernier, misent surtout sur des évolutions logicielles et un nouveau processeur Tensor G6, pour un tarif de lancement en hausse. Le Pixel 10a n'apporte évidemment pas ces nouveautés, mais conserve l'essentiel de l'expérience Pixel pour un investissement bien moindre.
✅ Les points forts
- Un prix particulièrement attractif à 389 euros, l'un des plus bas constatés sur ce modèle
- Sept ans de mises à jour Android garanties, un investissement qui dure dans le temps
- Une autonomie qui tient une journée et demie en usage réel, selon le test Clubic
- Un écran lumineux et confortable à consulter, même en extérieur
- Gemini Live et Coach Photo intégrés nativement, sans surcoût
❌ Les limites
- Un processeur Tensor G4 identique à celui du Pixel 9a, sans réel gain de puissance
- Une recharge filaire plafonnée à 30 W, en retrait face à certains concurrents Android
- Une configuration photo qui n'évolue pas par rapport au modèle précédent
- Un stockage limité à 128 Go sur cette offre, sans possibilité d'extension
Le Google Pixel 10a à 389,00 € chez Amazon : une offre à vérifier avant qu'elle ne s'arrête
Le Google Pixel 10a à 389 euros s'adresse avant tout à celles et ceux qui veulent un smartphone Android fiable, bien suivi dans le temps, sans consacrer un budget conséquent à cet achat juste avant la rentrée. Il convient particulièrement à un usage quotidien classique : photo, messagerie, navigation, où l'absence de puissance de pointe ne se fera pas vraiment ressentir.
Les utilisateurs en quête de performances graphiques élevées ou d'un écran plus grand se tourneront plutôt vers un Pixel 10 ou un Pixel 11. Pour tous les autres, cette offre mérite clairement d'être étudiée avant la fin des stocks disponibles à ce tarif.
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