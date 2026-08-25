Google vient de dévoiler ses Pixel 11, mais l'accueil réservé à cette nouvelle génération reste mitigé : hausse de prix et évolutions avant tout logicielles, loin d'un bond technique marquant. Dans ce contexte, le Pixel 10a conserve des arguments solides pour qui cherche un smartphone Android fiable sans dépasser un budget raisonnable. Actuellement affiché à 389 euros au lieu de 549 euros chez Amazon, il permet de profiter de l'écosystème Google, Gemini Live, sept ans de mises à jour et photo travaillée compris, à un tarif nettement plus contenu. Il est possible de consulter cette offre sur la fiche produit d'Amazon pour vérifier la disponibilité du coloris Noir Volcanique en 128 Go.

Ce positionnement tarifaire en fait une alternative pertinente pour la rentrée, aussi bien pour un usage personnel que pour équiper un étudiant ou un adolescent avec un smartphone fiable et bien suivi.