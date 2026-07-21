Le Poco F7 est plein de bonnes surprises à commencer par la présence du Snapdragon 8s Gen4. Autre bon point, la réduction de 23 % offerte par Amazon.
Avec son F7, Poco propose un excellent smartphone d'entrée de gamme. Il conviendra à ceux qui sont souvent en extérieur et qui cherchent un smartphone pour immortaliser leurs souvenirs sans risquer de le voir tomber à court de batterie. Le Poco F7 remplit toutes ses conditions pour un prix abordable puisqu'il passe sous les 350 euros grâce aux soldes d'été d'Amazon.
Pourquoi choisir le Poco F7 ?
- Un écran réussi : Ce Poco F7 se présente avec une dalle Amoled de 6,8 pouces. Un écran qui occupe quasiment la totalité de la façade avant. Il peut également monter à 3 200 nits pour une utilisation extérieure.
- Un processeur qui s'est perdu dans un smartphone accessible : Poco a doté son F7 d'un Qualcomm Snapdragon 8s Gen4 que l'on retrouve généralement sur des smartphones bien plus onéreux. Sans surprise, les performances sont excellentes pour un appareil vendu à 333 euros.
- Une batterie confortable : Selon votre utilisation de ce Poco F7, il est possible de le faire tenir deux jours avec une seule charge. Il est aussi compatible avec la charge rapide de 90 W.
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce Poco F7. La mise à jour des prix est automatique.
Prêt pour l'aventure
Le Poco F7 semble être un smartphone tourné vers l'extérieur. Il possède une batterie importante de 6 500 mAh qui pourrait tenir jusqu'à deux jours. Le smartphone embarque la certification IP68 prouvant son étanchéité et sa résistance à la poussière.
L'écran est aussi robuste. Il est recouvert d'une protection Gorilla Glass 7i, rien de surprenant jusqu'ici. Toutefois, cette dalle Amoled brille avec l'espace qu'elle occupe sur la façade avant. L'écran de 6,8 pouces possède un ratio taille-écran de 90 %, ce qui est excellent. Il peut passer de 60 à 120 Hz et il affiche un pic de luminosité à 3 200 nits. Même en plein soleil, il sera parfaitement lisible.
Qui dit sortie en extérieur, dit photos et le constat est plutôt mitigé. Le capteur principal de 50 Mpx est convaincant avec une bonne ouverture lumineuse. En ce qui concerne l'ultra-grand angle, les 8 Mpx ne suffisent pas pour rendre hommage à ce que vos yeux observent. Sur ce capteur, le HDR n'est pas de la partie, ce qui donne lieu à des clichés manquants d'éclat.
Des performances surprenantes
Ce titre est loin d'être une critique contre ce Poco F7. La marque a équipé son smartphone d'un Qualcomm Snapdragon 8s Gen4. Il s'agit d'un processeur que l'on retrouve sur des smartphones plus onéreux entre 700 et 800 euros. Avec un tel processeur, le Poco F7 est l'un des smartphones les plus efficaces de sa catégorie. En jeu, il répond présent même pour les titres les plus gourmands en ressources.
Un bémol est à noter. Le smartphone chauffe lors des utilisations prolongées, ce qui n'est pas vraiment une surprise. Ce qui est plus surprenant en revanche, ce sont les performances qui ne baissent pas énormément lors de la chauffe. Lors de notre test, nous avons pu constater une perte qui se mesurait à 12 %.
Ce Poco F7 tourne sous HyperOS 2.0 en surcouche d'Android 15. Cette interface ne présentera aucun problème au quotidien. Cependant, il y a de nombreux bloatwares présents au lancement du smartphone. S'ils se suppriment facilement, leur présence est tout de même assez dommage.
✅ Les points forts
- Des performances satisfaisantes pour un smartphone de milieu de gamme
- Une grosse batterie de 6 500 mAh qui tient plusieurs jours
- Une excellente luminosité de 3 200 nits
❌ Les limites
- Les 8 Mpx de l'ultra-grand angle ne suffisent pas
- Trop de bloatwares
Finalement, pour 333 euros, le Poco F7 s'offre l'un des meilleurs rapports qualité-prix dans cette tranche tarifaire. Ce smartphone brille sur ses performances avec le Qualcomm Snapdragon 8s Gen4. Ce n'est pas la seule qualité de cet appareil qui possède un écran lumineux et une batterie plus que confortable. Le vrai défaut concernerait cet ultra-grand angle décevant, mais pour le prix, on peut difficilement s'en plaindre.
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