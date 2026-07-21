Le Poco F7 semble être un smartphone tourné vers l'extérieur. Il possède une batterie importante de 6 500 mAh qui pourrait tenir jusqu'à deux jours. Le smartphone embarque la certification IP68 prouvant son étanchéité et sa résistance à la poussière.

L'écran est aussi robuste. Il est recouvert d'une protection Gorilla Glass 7i, rien de surprenant jusqu'ici. Toutefois, cette dalle Amoled brille avec l'espace qu'elle occupe sur la façade avant. L'écran de 6,8 pouces possède un ratio taille-écran de 90 %, ce qui est excellent. Il peut passer de 60 à 120 Hz et il affiche un pic de luminosité à 3 200 nits. Même en plein soleil, il sera parfaitement lisible.

Qui dit sortie en extérieur, dit photos et le constat est plutôt mitigé. Le capteur principal de 50 Mpx est convaincant avec une bonne ouverture lumineuse. En ce qui concerne l'ultra-grand angle, les 8 Mpx ne suffisent pas pour rendre hommage à ce que vos yeux observent. Sur ce capteur, le HDR n'est pas de la partie, ce qui donne lieu à des clichés manquants d'éclat.