Le Google Pixel 10a est le dernier né de la marque, avant la sortie du Pixel 11, avec un vrai bon suivi logiciel, de bonnes photos et une autonomie importante, soldé à 499 euros au lieu de 649 euros sur Amazon.
Les smartphones Pixel avec "a" après le chiffre sont des modèles entre deux générations, qui proposent un prix plus attractif que les flagships, avec quelques concessions techniques également. Le Pixel 10a n'est donc pas le successeur du Pixel 10 mais plutôt celui du Pixel 9a. D'ailleurs, notre test a montré qu'il s'agissait plutôt d'une évolution modeste, donc si vous possédez la génération précédente, le passage à celle-ci n'est pas justifiable. Par contre si vous avez un autre smartphone ou un Google Pixel qui date d'il y a quelques temps, avec la réduction de 150 euros pour les Soldes, vous avez là une proposition solide.
Pourquoi choisir le Google Pixel 10a ?
- Parce qu'il est fait pour durer puisque Google promet 7 ans de mises à jour Android et de correctifs de sécurité, ce qui fait que vous pouvez compter sur lui pendant un bon moment.
- Pour son rendu photo, comme le smartphone est devenu l'appareil avec lequel on prend des photos au quotidien, celui-ci brille tout particulièrement sur ce point là.
- Pour le compromis autonomie/ergonomie qui est intéressant avec un format compact et léger, pour une utilisation confortable au quotidien. Il y a des compromis techniques, certes, mais ça reste un bon smartphone.
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Une évolution timide du Google Pixel 9a
Le Google Pixel 10a reprend presque à l'identique l'ADN du Google Pixel 9a, avec un smartphone compact, plat et sobre au dos parfaitement lisse. Car la principale différence entre les deux modèles vient dans la disparition totale du relief sur le bloc photo, ce qui fait qu'à plat, le Pixel 10a reste bien droit. Autres nouveautés : le passage au verre Gorilla Glass 7i, l'ajout du SOS par satellite et une autonomie légèrement meilleure. L'écran est aussi plus lumineux et il y a bien sûr quelques optimisations logicielles liées à l'IA.
Par contre, la puce Tensor G4 reste inchangée, tout comme la configuration photo avec un capteur principal de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 13 Mpx et une frontale de 13 Mpx également, sans téléobjectif optique. Cette dernière information nous montre qu'il ne s'agit pas d'une vitrine technologique, par contre les résultats ont une bonne régularité. En revanche vous profitez d'une vidéo en 4K@60 i/s sur la caméra principale, et ça c'est un bon point.
Un smartphone avec de bonnes bases
L'écran du Google Pixel 10a est une dalle P-OLED de 6,3 pouces qui affiche de la Full HD+, soit 2 424 x 1 080 pixels avec un temps de rafraîchissement qui peut monter jusqu'à 120 Hz. On regrette que les bordures soient encore un peu trop épaisses, ce qui n'est pas à la hauteur d'un smartphone de 2026. Pour les performances, on l'a évoqué au-dessus, la puce Tensor G4 avec 8 Go de RAM est la même que sur le 9a. Ça fonctionne bien en usage courant, même sur le multitâche et l'IA, mais sur les jeux 3D un peu lourds, il montre vite ses limites.
La batterie de 5 100 mAh est un bon point de ce Pixel 10an avec une autonomie en progression malgré une capacité inchangée. Notre test annonce 16h50 pour passer de 100% à 20%, en pratique, il est compliqué d'arriver à 2 jours d'autonomie, mais en usage classique, vous pouvez facilement arriver à une journée et demi. La charge dit rapide plafonne à 30W, en filaire, ce qui n'est pas le mieux sur ce segment. Et on peut aussi déplorer l'absence du Pixelsnap, le système de charge aimantée, réservée à la gamme 10 classique.
✅ Les points forts
- L'autonomie en progrès pour 1,5 jour d'utilisation
- Le suivi logiciel de 7 ans
- Un très bon pan photo et vidéo
- L'écran 6,3 pouces 120 Hz bien lumineux
- Les fonctions IA de Google sont bien intégrées
❌ Les limites
- Peu de nouveautés par rapport au Pixel 9a
- La même puce que le Tensor G4
- Les bordures d'écran trop épaisses
- Pas de zoom optique
- La charge est trop moyenne
Le Google Pixel 10a a un placement très particulier. Si vous avez le Pixel de la génération précédente, il ne vaut clairement pas l'investissement. Par contre si c'est votre première incursion dans la marque ou que vous avez un Pixel qui date d'il y a plusieurs générations, vous avez là une proposition solide à un prix intéressant. Il est légèrement au-dessus de la moyenne en photo et en autonomie, pour le reste, il est dans la moyenne des smartphones premium.
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