L'écran du Google Pixel 10a est une dalle P-OLED de 6,3 pouces qui affiche de la Full HD+, soit 2 424 x 1 080 pixels avec un temps de rafraîchissement qui peut monter jusqu'à 120 Hz. On regrette que les bordures soient encore un peu trop épaisses, ce qui n'est pas à la hauteur d'un smartphone de 2026. Pour les performances, on l'a évoqué au-dessus, la puce Tensor G4 avec 8 Go de RAM est la même que sur le 9a. Ça fonctionne bien en usage courant, même sur le multitâche et l'IA, mais sur les jeux 3D un peu lourds, il montre vite ses limites.

La batterie de 5 100 mAh est un bon point de ce Pixel 10an avec une autonomie en progression malgré une capacité inchangée. Notre test annonce 16h50 pour passer de 100% à 20%, en pratique, il est compliqué d'arriver à 2 jours d'autonomie, mais en usage classique, vous pouvez facilement arriver à une journée et demi. La charge dit rapide plafonne à 30W, en filaire, ce qui n'est pas le mieux sur ce segment. Et on peut aussi déplorer l'absence du Pixelsnap, le système de charge aimantée, réservée à la gamme 10 classique.