Avec seulement 5,6 mm d'épaisseur et 165 grammes sur la balance, l'iPhone Air est un objet à part dans le paysage des smartphones. Apple l'a conçu pour séduire ceux qui placent l'ergonomie et le design au sommet de leurs priorités, en embarquant la puce A19 Pro et 12 Go de RAM dans un châssis qui tient du tour de force. Pendant les soldes d'été 2026, Boulanger le propose à 949 € au lieu de 1 229 €, soit 280 € d'économie sur le tarif Apple Store, ce qui change sensiblement l'équation pour les acheteurs tentés depuis le lancement.

Ce modèle 256 Go en coloris Noir sidéral correspond à la configuration d'entrée de gamme de l'iPhone Air, suffisante pour la grande majorité des usages quotidiens. Son écran OLED de 6,5 pouces avec ProMotion à 120 Hz, son Dynamic Island et sa compatibilité Apple Intelligence en font un smartphone résolument tourné vers l'avenir, même si quelques compromis notables méritent d'être évoqués avant de finaliser l'achat.