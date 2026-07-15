AliExpress démarre ses promos d'été avec des codes promo offrant jusqu'à 60 € de réduction supplémentaire sur des prix déjà cassés. Le POCO F8 Ultra 256 Go en profite directement : avec le code TPFR60, il passe à 476,70 € au lieu de 536,70 €, soit un tarif proche de celui d'un smartphone milieu de gamme pour des caractéristiques bien plus premium.
POCO, marque sœur de Xiaomi, s'est construite une solide réputation en proposant des smartphones offrant un rapport performance/prix particulièrement agressif. Le POCO F8 Ultra s'inscrit dans cette logique en visant les utilisateurs qui veulent de la puissance, un bon écran et une expérience fluide, sans payer le prix d'un flagship classique de type Samsung ou Apple. La version 256 Go garantit un espace de stockage confortable pour la majorité des usages, photos, applications et jeux compris, ce qui en fait un choix pertinent pour qui veut un smartphone complet sans faire de compromis excessif sur le budget.
Pourquoi choisir le POCO F8 Ultra 256 Go ?
- Un positionnement pensé pour offrir des caractéristiques haut de gamme à un tarif nettement inférieur à celui des flagships classiques.
- Un stockage de 256 Go suffisant pour la grande majorité des usages quotidiens, photos, jeux et applications compris.
- Une réduction cumulée particulièrement intéressante grâce au code promo TPFR60, qui vient s'ajouter à un prix déjà attractif.
Un rapport performance/prix qui reste la signature de POCO
La force du F8 Ultra tient à sa capacité à proposer des composants performants, pensés pour le multitâche, le gaming mobile et un usage intensif au quotidien, tout en restant sous la barre symbolique des 500 € grâce à la promo. C'est exactement le positionnement qui a fait le succès de la gamme POCO Ultra depuis ses débuts : offrir l'essentiel du haut de gamme sans les surcoûts liés à la marque ou au marketing. Pour un utilisateur qui veut de la puissance pour jouer, filmer ou faire du multitâche sans payer le tarif d'un flagship premium, ce modèle reste un choix cohérent.
Le code TPFR60, un vrai coup de pouce sur les promos d'été AliExpress
Les promos d'été AliExpress fonctionnent souvent sur un système de double remise : un prix déjà réduit sur la fiche produit, auquel s'ajoute un code promo activable au panier. Ici, le code TPFR60 vient retirer 60 € supplémentaires, ce qui fait clairement la différence sur la perception du prix final. C'est ce type de mécanique qui permet de faire passer un smartphone comme le F8 Ultra 256 Go, initialement positionné comme un haut de gamme accessible, à un tarif qui rivalise avec celui de nombreux modèles milieu de gamme.
✅ Les points forts
- Prix final sous les 480 € grâce au cumul de la promo et du code TPFR60.
- Stockage 256 Go largement suffisant pour un usage courant intensif.
- Positionnement performance/prix qui reste la marque de fabrique de la gamme POCO Ultra.
❌ Les limites
- Le code promo étant limité dans le temps, la fenêtre pour profiter du meilleur prix peut être courte.
- Achat via une marketplace internationale, avec des délais de livraison potentiellement plus longs que sur un site français classique.
- Comme pour tout achat sur AliExpress, il est conseillé de vérifier les avis vendeurs et les conditions de garantie avant de valider la commande.
Avec le code TPFR60, le POCO F8 Ultra 256 Go tombe à 476,70 € au lieu de 536,70 €, une occasion à saisir pendant les promos d'été AliExpress pour qui cherche un smartphone performant sans payer le prix d'un flagship classique. Entre le stockage confortable et la double remise appliquée, ce modèle se positionne clairement comme l'une des meilleures affaires du moment sur ce segment.
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