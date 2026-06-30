L'écran AMOLED de 6,77 pouces affiche une définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz, et surtout un pic de luminosité de 3 200 nits qui assure une bonne lisibilité même en plein soleil.

Dans son test du Redmi Note 15 5G, la rédaction Clubic confirme que cette luminosité élevée se ressent réellement à l'usage, un atout qu'on ne s'attend pas forcément à trouver sur un smartphone sous les 200 euros.

Côté autonomie, la batterie silicium carbone associée à la charge rapide permet de tenir une journée complète sans avoir à chercher une prise, un argument qui parlera aux utilisateurs nomades ou aux étudiants en déplacement permanent.