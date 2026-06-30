Pendant que les regards se tournent vers le Redmi Note 15 Pro et ses 200 Mpx, sa petite sœur la version 5G standard se fait discrète à moins de 195 euros chez Cdiscount. Voici ce que cache vraiment ce tarif d'entrée de gamme, entre écran lumineux et compromis assumés.
Voici le Xiaomi Redmi Note 15 5G 256 Go à 194,99 € au lieu de 209,94 € chez Cdiscount !
Le Redmi Note 15 5G occupe une place particulière dans le catalogue Xiaomi : moins spectaculaire que le Pro sur le papier, mais nettement plus accessible une fois remisé. Cdiscount propose actuellement la version 256 Go en coloris violet à 194,99 €, et un code promo additionnel permet de grappiller jusqu'à 15 € de plus dès 99 € d'achat.
Ce bon plan s'adresse avant tout à ceux qui veulent un smartphone récent, compatible 5G, sans pour autant viser les arguments les plus premium de la gamme Note 15.
Pourquoi choisir le Xiaomi Redmi Note 15 5G ?
- Un prix qui descend sous les 200 euros : rare pour un smartphone 5G doté d'un écran AMOLED et de 256 Go de stockage.
- Une remise immédiate de 7 % : complétée par un code promo offrant jusqu'à 15 € supplémentaires dès 99 € d'achat.
- Une configuration généreuse pour le segment : 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, suffisants pour un usage quotidien sans contrainte.
Un écran lumineux et une autonomie pensés pour durer la journée
L'écran AMOLED de 6,77 pouces affiche une définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz, et surtout un pic de luminosité de 3 200 nits qui assure une bonne lisibilité même en plein soleil.
Dans son test du Redmi Note 15 5G, la rédaction Clubic confirme que cette luminosité élevée se ressent réellement à l'usage, un atout qu'on ne s'attend pas forcément à trouver sur un smartphone sous les 200 euros.
Côté autonomie, la batterie silicium carbone associée à la charge rapide permet de tenir une journée complète sans avoir à chercher une prise, un argument qui parlera aux utilisateurs nomades ou aux étudiants en déplacement permanent.
Face au Redmi Note 15 Pro, un choix d'entrée de gamme assumé
Comparé au Redmi Note 15 Pro, largement mis en avant ces derniers mois sur des configurations à partir de 299 euros, ce modèle standard renonce au capteur 200 Mpx et à la certification IP68 les plus poussées. Il conserve néanmoins l'essentiel d'un smartphone 5G moderne, pour un budget sensiblement plus serré.
✅ Les points forts
- Prix sous la barre des 200 euros pour un smartphone 5G récent
- Écran AMOLED 120 Hz avec une luminosité de pointe de 3 200 nits
- 256 Go de stockage de série, confortables pour le quotidien
- Code promo cumulable apportant jusqu'à 15 € de remise supplémentaire
- Format fin et léger, agréable en prise en main prolongée
❌ Les limites
- Capteur photo principal de 108 Mpx en pixel binning, performances en retrait en basse lumière
- Processeur Snapdragon 6 Gen 3 dimensionné pour un usage courant, pas pour le jeu exigeant
- Interface HyperOS comportant des applications préinstallées et des notifications publicitaires
- Pas de zoom optique, seul un capteur ultra grand-angle de 8 Mpx complète le module principal
Le Xiaomi Redmi Note 15 5G à moins de 195 euros chez Cdiscount, tant que le code promo reste actif
Le Redmi Note 15 5G ne cherche pas à rivaliser avec les modèles Pro de la gamme, et c'est précisément ce qui en fait un bon plan cohérent à ce prix. Avec un écran lumineux, un stockage confortable et une remise qui le fait passer sous les 200 euros, il coche les cases essentielles d'un smartphone 5G pour un usage quotidien sans prétention.
Cette offre s'adresse à ceux qui cherchent un appareil fiable pour un budget contraint, en acceptant de laisser de côté la photo avancée et les performances graphiques poussées. Pour un renouvellement simple ou un second smartphone, le calcul reste pertinent tant que le code promo additionnel s'applique.
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