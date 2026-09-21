Xiaomi place son Redmi Note 15 Pro+ 5G face à des flagships trois fois plus chers, avec un écran de 6,83 pouces et une batterie de 6 500 mAh. Reste à savoir ce que la configuration 12+512 Go concède réellement pour tenir ce tarif.
Le Redmi Note 15 Pro+ 5G occupe le haut de la série lancée par Xiaomi pour la rentrée 2026. Il embarque un écran AMOLED CrystalRes de 6,83 pouces à 120 Hz, une puce Snapdragon 7s Gen 4, une batterie de 6 500 mAh compatible charge 100 W et une certification IP66/IP68/IP69K. Vous trouverez le Redmi Note 15 Pro+ 5G 12+512 Go à 371,32 € chez AliExpress, quand la Fnac affiche cette même configuration 549 €. Le public concerné est celui qui regarde du côté des flagships Android sans vouloir y engager le budget correspondant.
Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G en 12+512 Go est affiché à 371,32 € au lieu de 402,98 € sur AliExpress.
Pourquoi choisir le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G ?
- Une autonomie qui tient deux jours : Le labo de la Fnac a mesuré 18 h 33 d’usage continu, contre 11 h 01 pour la génération précédente. Vous partez le matin sans câble et vous rentrez le lendemain soir avec de la marge.
- Un écran lisible en plein soleil : La dalle AMOLED 1,5K monte à 3 200 nits en pic. De quoi rester lisible en terrasse au mois d’août, là où un écran moyen décroche.
- 512 Go sans rationner la mémoire : Vous gardez plusieurs années de photos et une bibliothèque de jeux installée, quand un Pixel 11 Pro à 1 199 € s’arrête à 256 Go sur son premier palier.
Un smartphone de contenu avant d’être un smartphone photo
Le format de 6,83 pouces et la luminosité de la dalle orientent l’usage vers la consommation de contenu. Une série regardée dans le train ou un match suivi en terrasse profitent directement de cette surface et de ce pic à 3 200 nits. La puce Snapdragon 7s Gen 4 fait tourner les jeux 3D exigeants à 60 images par seconde, ce qui couvre confortablement les usages du quotidien. La technologie Wet Touch permet en prime de garder la main sur l’écran avec les doigts mouillés.
Ce profil parle surtout aux gros consommateurs de vidéo et aux joueurs occasionnels qui veulent éviter la recharge de milieu de journée. Il convient moins bien à qui cherche un téléphone maniable : plus de 200 grammes et plus de 16 centimètres de hauteur, cela se sent dans une poche. Les photographes réguliers sont l’autre public mal servi, malgré le capteur de 200 mégapixels mis en avant sur la fiche produit.
Face à un Pixel 11 Pro ou à un Galaxy S26 Ultra, où passe l’écart de prix ?
L’écart avec un flagship se paye sur deux postes précis, la photo et le suivi logiciel. Le capteur de 200 mégapixels délivre des images correctes en plein jour, mais sature les couleurs et décroche en basse lumière, là où un Pixel joue sa réputation. Le suivi s’arrête pour sa part à quatre mises à jour majeures, à partir d’un Android 15 déjà daté au lancement. Notre comparatif des meilleurs smartphones place le Galaxy S26 Ultra en tête du classement Android, et ce n’est pas pour son tarif.
✅ Les points forts
- Autonomie mesurée à 18 h 33, soit deux journées d’usage courant
- Écran AMOLED 1,5K de 6,83 pouces à 120 Hz, jusqu’à 3 200 nits
- Charge 100 W, batterie remplie en 47 minutes
- 12 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage
- Certification IP66/IP68/IP69K
❌ Les limites
- Photo correcte de jour, en retrait sur la colorimétrie et en basse lumière
- Android 15 au lancement, quatre mises à jour majeures annoncées
- Interface HyperOS livrée avec de la publicité à désactiver
- Pas de charge sans fil, vidéo plafonnée en 4K à 30 i/s
La remise immédiate reste modeste, 371,32 € au lieu de 402,98 € : c’est face aux 549 € de la Fnac que l’offre AliExpress prend tout son sens.
Le Redmi Note 15 Pro+ 5G ne remplace pas un flagship et ne prétend pas le faire. Il en reprend en revanche les deux postes les plus visibles au quotidien, l’écran et l’autonomie, et il les tient sérieusement. À 371,32 € pour la configuration 12+512 Go, il place l’économie là où elle se voit le moins, dans le traitement photo et dans la durée du suivi logiciel.
Si vous hésitiez à engager 1 199 € dans un Pixel 11 Pro pour regarder des vidéos, jouer un peu et finir la journée avec de la batterie, l’arbitrage penche nettement de ce côté. Si vous photographiez souvent, en intérieur ou de nuit, l’écart se creuse dans l’autre sens et l’économie devient un vrai renoncement. Le reste tient à ce que vous faites de votre téléphone les trois quarts du temps, et cette réponse-là, vous êtes le mieux placé pour la donner.
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