Le format de 6,83 pouces et la luminosité de la dalle orientent l’usage vers la consommation de contenu. Une série regardée dans le train ou un match suivi en terrasse profitent directement de cette surface et de ce pic à 3 200 nits. La puce Snapdragon 7s Gen 4 fait tourner les jeux 3D exigeants à 60 images par seconde, ce qui couvre confortablement les usages du quotidien. La technologie Wet Touch permet en prime de garder la main sur l’écran avec les doigts mouillés.

Ce profil parle surtout aux gros consommateurs de vidéo et aux joueurs occasionnels qui veulent éviter la recharge de milieu de journée. Il convient moins bien à qui cherche un téléphone maniable : plus de 200 grammes et plus de 16 centimètres de hauteur, cela se sent dans une poche. Les photographes réguliers sont l’autre public mal servi, malgré le capteur de 200 mégapixels mis en avant sur la fiche produit.