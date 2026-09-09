Les French Days se poursuivent jusqu’au 14 septembre avec des baisses de prix sur de nombreux smartphones. Nous avons retenu 12 offres disponibles ce mercredi 9 septembre, des modèles accessibles aux pliants et haut de gamme.

© clubic
© clubic

Les French Days 2026 donnent cette semaine un bon prétexte pour renouveler son smartphone. Notre sélection mélange plusieurs marchands et plusieurs niveaux de gamme, avec des remises immédiates mais aussi quelques prix accessibles uniquement après saisie d’un code promo.

On trouve aussi bien un ancien modèle très abordable qu’un pliant récent, des références milieu de gamme, un pack avec écouteurs et plusieurs smartphones premium. Avant de commander, vérifiez donc le prix final dans le panier, en particulier pour les offres utilisant FRENCH20, COCORICO15 ou FAFR29.

Les 12 smartphones en promotion pour les French Days

Quel smartphone choisir parmi ces offres French Days ?

Le bon choix dépend surtout du budget et du format recherché. Dans notre test du Galaxy S26, nous avions notamment apprécié son excellent écran et son format compact, tout en relevant une charge encore lente. Le pack Fnac avec les Buds4 est donc l’une des offres les plus faciles à recommander ici si vous cherchez un ensemble premium et récent.

  • Huawei P30 Lite : une porte d’entrée très peu chère, mais sur un modèle ancien dont il faut accepter l’âge et les limites de performances.
  • Samsung Galaxy Z Flip8 : un pliant compact aux écrans lumineux et au format abouti, avec une autonomie qui reste plus juste que sur un smartphone classique.
  • Pack Galaxy S26 + Buds4 : une formule cohérente pour qui veut un smartphone compact haut de gamme et des écouteurs Samsung dans le même achat.
  • POCO X8 Pro : un modèle orienté performances et autonomie, avec écran AMOLED 120 Hz et grosse batterie, particulièrement agressif à ce niveau de prix.
  • Samsung Galaxy S25 Ultra : le choix grand écran et premium de la sélection, avec un excellent affichage, beaucoup de puissance et l’écosystème Galaxy AI.
  • Google Pixel 10a : un milieu de gamme équilibré, intéressant pour la photo, l’autonomie et la durée de suivi logiciel.

Envie de comparer d’autres remises pendant les French Days ? Retrouvez aussi les ventes flash Amazon du moment.

VOIR LES VENTES FLASH AMAZON

Des remises très variables selon les smartphones et les marchands

La sélection va de petites réductions obtenues avec un code à des baisses beaucoup plus franches. Le pack Galaxy S26 + Buds4 passe à 699 € face à un prix de comparaison proche de 1 000 €, tandis que le POCO X8 Pro et le Redmi Note 14 Pro+ affichent eux aussi des écarts importants. À l’inverse, les offres Cdiscount avec COCORICO15 reposent parfois sur une réduction plus limitée en valeur absolue.

Le point commun est la temporalité : les French Days de rentrée se terminent le 14 septembre 2026. Certaines offres exigent un code promo, et les prix peuvent changer avant la fin de l’opération ; il faut donc contrôler le montant réellement affiché au panier et les conditions du vendeur avant paiement.

French Days smartphones : les réponses aux questions pratiques

Jusqu’à quand durent les French Days de septembre 2026 ?

L’édition de rentrée se déroule du 7 au 14 septembre 2026 inclus. Les marchands peuvent toutefois modifier certaines promotions au cours de cette période.

Faut-il saisir un code promo pour obtenir tous les prix de cette sélection ?

Non. Certaines remises sont immédiates, tandis que plusieurs offres nécessitent les codes FRENCH20, COCORICO15 ou FAFR29 indiqués dans la liste. Vérifiez toujours le total du panier avant paiement.

Quel smartphone choisir si je cherche surtout le meilleur rapport prix-équipement ?

Le POCO X8 Pro et le Redmi Note 15 visent un budget contenu, tandis que le Pixel 10a propose une expérience plus équilibrée. Pour un achat premium, le pack Galaxy S26 + Buds4 est particulièrement intéressant dans cette sélection.

À découvrir
French Days 2026 : les meilleures offres à saisir EN DIRECT chez Amazon, Fnac Darty, Boulanger et Cdiscount
French Days

French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres

Du 7 septembre à 8 h jusqu'au 14 septembre 23 h 59, la rédaction mobilise toute son équipe de chasseurs de bons plans pour dénicher les meilleures offres des French Days 2026.

Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres.

Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d'envoi !