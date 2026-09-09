Les French Days se poursuivent jusqu’au 14 septembre avec des baisses de prix sur de nombreux smartphones. Nous avons retenu 12 offres disponibles ce mercredi 9 septembre, des modèles accessibles aux pliants et haut de gamme.
Les French Days 2026 donnent cette semaine un bon prétexte pour renouveler son smartphone. Notre sélection mélange plusieurs marchands et plusieurs niveaux de gamme, avec des remises immédiates mais aussi quelques prix accessibles uniquement après saisie d’un code promo.
On trouve aussi bien un ancien modèle très abordable qu’un pliant récent, des références milieu de gamme, un pack avec écouteurs et plusieurs smartphones premium. Avant de commander, vérifiez donc le prix final dans le panier, en particulier pour les offres utilisant FRENCH20, COCORICO15 ou FAFR29.
Les 12 smartphones en promotion pour les French Days
- Huawei P30 Lite 128 Go bleu à 79,99 € au lieu de 155 € chez Amazon comme prix de comparaison
- Samsung Galaxy Z Flip7 5G 256 Go bleu à 910,75 € au lieu de 925,75 € avec le code COCORICO15
- Samsung Galaxy A57 5G 128 Go bleu + batterie externe 25 W à 429 € au lieu de 479 € avec le code FRENCH20
- Samsung Galaxy S25 5G 128 Go noir à 579 € au lieu de 649 € avec le code FRENCH20
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 256 Go noir à 329 € au lieu de 471,99 € avec le code FRENCH20
- Samsung Galaxy Z Flip8 5G 256 Go graphite à 1 202 € au lieu de 1 299 €
- Pack Samsung Galaxy S26 5G 256 Go noir + Galaxy Buds4 noirs à 699 € au lieu de 999 €
- POCO X8 Pro 5G 8 Go + 256 Go à 228,14 € au lieu de 328,89 € avec le code FAFR29
- Samsung Galaxy S25 Ultra 256 Go bleu titane à 606 € au lieu de 621 € avec le code COCORICO15
- Xiaomi Redmi Note 15 5G 6 Go + 128 Go noir à 186,99 € au lieu de 207 € avec le code COCORICO15
- Google Pixel 10a 5G 128 Go lavande à 399 € au lieu de 549 €
- Apple iPhone Air 256 Go bleu ciel à 949 € au lieu de 1 229 €
Quel smartphone choisir parmi ces offres French Days ?
Le bon choix dépend surtout du budget et du format recherché. Dans notre test du Galaxy S26, nous avions notamment apprécié son excellent écran et son format compact, tout en relevant une charge encore lente. Le pack Fnac avec les Buds4 est donc l’une des offres les plus faciles à recommander ici si vous cherchez un ensemble premium et récent.
- Huawei P30 Lite : une porte d’entrée très peu chère, mais sur un modèle ancien dont il faut accepter l’âge et les limites de performances.
- Samsung Galaxy Z Flip8 : un pliant compact aux écrans lumineux et au format abouti, avec une autonomie qui reste plus juste que sur un smartphone classique.
- Pack Galaxy S26 + Buds4 : une formule cohérente pour qui veut un smartphone compact haut de gamme et des écouteurs Samsung dans le même achat.
- POCO X8 Pro : un modèle orienté performances et autonomie, avec écran AMOLED 120 Hz et grosse batterie, particulièrement agressif à ce niveau de prix.
- Samsung Galaxy S25 Ultra : le choix grand écran et premium de la sélection, avec un excellent affichage, beaucoup de puissance et l’écosystème Galaxy AI.
- Google Pixel 10a : un milieu de gamme équilibré, intéressant pour la photo, l’autonomie et la durée de suivi logiciel.
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Des remises très variables selon les smartphones et les marchands
La sélection va de petites réductions obtenues avec un code à des baisses beaucoup plus franches. Le pack Galaxy S26 + Buds4 passe à 699 € face à un prix de comparaison proche de 1 000 €, tandis que le POCO X8 Pro et le Redmi Note 14 Pro+ affichent eux aussi des écarts importants. À l’inverse, les offres Cdiscount avec COCORICO15 reposent parfois sur une réduction plus limitée en valeur absolue.
Le point commun est la temporalité : les French Days de rentrée se terminent le 14 septembre 2026. Certaines offres exigent un code promo, et les prix peuvent changer avant la fin de l’opération ; il faut donc contrôler le montant réellement affiché au panier et les conditions du vendeur avant paiement.
French Days smartphones : les réponses aux questions pratiques
Jusqu’à quand durent les French Days de septembre 2026 ?
L’édition de rentrée se déroule du 7 au 14 septembre 2026 inclus. Les marchands peuvent toutefois modifier certaines promotions au cours de cette période.
Faut-il saisir un code promo pour obtenir tous les prix de cette sélection ?
Non. Certaines remises sont immédiates, tandis que plusieurs offres nécessitent les codes FRENCH20, COCORICO15 ou FAFR29 indiqués dans la liste. Vérifiez toujours le total du panier avant paiement.
Quel smartphone choisir si je cherche surtout le meilleur rapport prix-équipement ?
Le POCO X8 Pro et le Redmi Note 15 visent un budget contenu, tandis que le Pixel 10a propose une expérience plus équilibrée. Pour un achat premium, le pack Galaxy S26 + Buds4 est particulièrement intéressant dans cette sélection.
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