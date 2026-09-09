Les French Days 2026 donnent cette semaine un bon prétexte pour renouveler son smartphone. Notre sélection mélange plusieurs marchands et plusieurs niveaux de gamme, avec des remises immédiates mais aussi quelques prix accessibles uniquement après saisie d’un code promo.

On trouve aussi bien un ancien modèle très abordable qu’un pliant récent, des références milieu de gamme, un pack avec écouteurs et plusieurs smartphones premium. Avant de commander, vérifiez donc le prix final dans le panier, en particulier pour les offres utilisant FRENCH20, COCORICO15 ou FAFR29.