Pour les photos, le Samsung Galaxy S26 reprend la configuration éprouvée du S25 et du S24 avec un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 10 Mpx, complétés par un selfie 12 Mpx autofocus. Il arrive à bien tirer son épingle du jeu, globalement, même si l’ultra grand-angle est un peu mou sur les bords. Même sur les photos en basse luminosité il s’en sort bien, même s’il n’atteint pas le niveau de l'’Ultra.

L'’autonomie est assurée par une batterie de 4 300 mAh, soit 300 mAh de plus que le S25, ce qui permet de boucler une journée avec un usage mixte classique en conservant entre 20 et 25 % de batterie. Difficile d’atteindre la demi-journée supplémentaire, mais si la soirée se prolonge, vous n’aurez pas d’inquiétude à avoir.

Un petit mot quand même sur les écouteurs de ce pack, les Samsung Buds 4. On retrouve tout ce qui fait le succès de ce type d’écouteurs, avec une réduction de bruit active efficace, un son signé AKG et une intégration poussée à Galaxy AI pour les commandes vocales ou encore les traductions en temps réel. Ils offrent une autonomie d’environ 8h avec l’ANC activée et jusqu’à 30h grâce au boîtier. Il profite en plus d’une charge rapide pour 1h retrouvée en seulement 5 minutes. Et ils sont en plus compatibles avec la charge sans fil, même si leur design reste très classique.