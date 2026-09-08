Pour les French Days, Fnac propose un pack Samsung intéressant comprenant le smartphone Galaxy S26 et les écouteurs Buds 4 pour 699 euros au lieu de 999,02 euros.
Si vous souhaitez profiter de la rentrée pour renouveler votre matériel, Fnac fait une offre intéressante à l’occasion des French Days. D’un côté, le Samsung Galaxy S26, le dernier smartphone en date de la marque, un flagship bien équipé et surtout équilibré, profitant des dernières innovations de la marque, même s’il n’est pas aussi puissant que sa version évoluée, le Galaxy S26 Ultra. De l'autre, des écouteurs sans fil qui s’intègrent parfaitement dans l’écosystème Samsung pour profiter de tout votre audio avec une réduction de bruit active et un confort certain. Deux produits qui, ensemble, sont à -30 % sur Fnac.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S26 ?
- Parce qu’il est récent, même si Samsung va bientôt annoncer officiellement son S27, vous avez là de quoi faire un bon moment, surtout avec les 7 ans de mises à jour promises.
- C'’est un smartphone intelligent doté des dernières fonctions IA disponibles, et il est mis à jour régulièrement, ce qui le rend particulièrement efficace et polyvalent.
- Il est compact et se manipule bien malgré son positionnement en tant que flagship, il n’est pas imposant et laisse cela au S26 Ultra. Il tient bien en main et est léger malgré tout.
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Un smartphone compact avec quelques compromis
C’est un fait qui a été avéré lors de notre test : le Samsung Galaxy S26 est un des smartphones les plus aboutis de sa génération, avec un format compact et un châssis fin de 7,2 mm pour seulement 167 g. Il brille aussi bien par sa dalle AMOLED 2X de 6,3 pouces avec 120 Hz adaptatifs et une luminosité de pointe de 2 600 nits que son processeur. Il s’agit d’un modèle Exynos 2600, avec 12 Go de RAM et, ici, 256 Go de stockage pour des performances de très haut niveau, comparables à celles d'un Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Il faut toutefois tempérer tout ça avec quelques limites qui peuvent peser dans la balance. Notamment la gestion thermique du processeur qui, si elle a fait des progrès par rapport aux générations précédentes, peut créer des micro-variations de fréquence perceptibles dans les jeux les plus exigeants au bout de 15 minutes. La charge filaire est bloquée à 25 W et la charge sans-fil Qi2 est limitée à 15 W avec une coque intégrant les aimants. Mais il faut garder en tête que, comme le dit la conclusion de notre test, ce smartphone conviendra parfaitement à 95 % des utilisateurs. Seuls les 5% les plus tatillons seront gênés par ce que nous venons de dire.
Photo et autonomie : un ensemble convaincant
Pour les photos, le Samsung Galaxy S26 reprend la configuration éprouvée du S25 et du S24 avec un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 10 Mpx, complétés par un selfie 12 Mpx autofocus. Il arrive à bien tirer son épingle du jeu, globalement, même si l’ultra grand-angle est un peu mou sur les bords. Même sur les photos en basse luminosité il s’en sort bien, même s’il n’atteint pas le niveau de l'’Ultra.
L'’autonomie est assurée par une batterie de 4 300 mAh, soit 300 mAh de plus que le S25, ce qui permet de boucler une journée avec un usage mixte classique en conservant entre 20 et 25 % de batterie. Difficile d’atteindre la demi-journée supplémentaire, mais si la soirée se prolonge, vous n’aurez pas d’inquiétude à avoir.
Un petit mot quand même sur les écouteurs de ce pack, les Samsung Buds 4. On retrouve tout ce qui fait le succès de ce type d’écouteurs, avec une réduction de bruit active efficace, un son signé AKG et une intégration poussée à Galaxy AI pour les commandes vocales ou encore les traductions en temps réel. Ils offrent une autonomie d’environ 8h avec l’ANC activée et jusqu’à 30h grâce au boîtier. Il profite en plus d’une charge rapide pour 1h retrouvée en seulement 5 minutes. Et ils sont en plus compatibles avec la charge sans fil, même si leur design reste très classique.
✅ Les points forts
- L’écran Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces est d’une très grande qualité
- Son format compact est agréable
- L'’interface One UI 8.5 est riche en fonctions IA
- L'’autonomie d'une journée bien confortable
- Le module photo est polyvalent et fiable
❌ Les limites
- La gestion thermique en dent de scie de l’Exynos 2600
- La charge filaire lente (25 W) et sans-fil Qi2 limitée sans coque compatible
- Le bloc photo protubérant rend le S26 instable à plat
- Certaines fonctions IA pas encore disponibles
Ce pack Samsung chez Fnac est intéressant, avec le Samsung Galaxy S26 en tête de gondole. Les Buds 4 sont un bonus intéressant, d’une part parce qu’ils sont de bonne facture, de base, mais en plus ils profitent de fonctions supplémentaires en étant reliés au Galaxy S26. Et le smartphone est une valeur sûre, Samsung fait jeu égal avec Apple et ses iPhone, il s’agit vraiment du pendant Android de ces téléphones. Il y a quelques petits soucis, notamment au niveau des performances de la puce, mais qui ne seront gênants que dans certaines situations très particulières. Mais au global, ce sont des valeurs sûres faites pour durer dans le temps.
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