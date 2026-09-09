Le Redmi Note 14 Pro+ séduit d'emblée par un design plus abouti que celui du Note 13 Pro+, avec notamment son îlot photo central qui lui donne des allures de smartphone premium. Pour l'écran, il est doté d'une dalle AMOLED 1,5L de 6,67 pouces pour une luminosité élevée et notre test à mis en avant une colorimétrie bien calibrée et un taux de rafraîchissement adaptatif 60/120 Hz. Tout ça pour garantir une belle lisibilité, même en plein soleil.

Les performances, en revanche, ne marquent pas de vrai saut générationnel par rapport au modèle précédent. On est en présence d'un Snapdragon 7s Gen 3 qui assure un usage fluide et une bonne tenue en jeu. Mais les gains sont vraiment modestes et certains basculements entre les applications peuvent accuser un petit délai, surtout sur la version 8 Go qui est celle proposée ici.