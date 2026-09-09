Le Redmi Note 14 Pro+ est l'un des smartphones les plus équilibrés du moment pour son prix, surtout que celui-ci passe de 471,99 euros à 349,99 euros sur Boulanger.
Avec la gamme Note 14, Xiaomi a complètement repensé ses smartphones et le modèle 14 Pro+ proposé ici en profite pleinement. C'est un smartphone milieu de gamme avec une base très solide, au design soigné et avec des performances en accord avec son placement. Si vous avez connu le Note 13 Pro+ il n'y a pas de vraie révolution, mais des évolutions discrètes et bienvenues. La baisse de prix dû aux French Days est un nouvel argument à mettre en sa faveur puisqu'il perd 122 euros sur Boulanger.
Pourquoi choisir le Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ ?
- Parce que c'est un smartphone équilibré, à tous les niveaux, aussi bien la technique que la solidité, digne des flagships.
- Sa recharge ultra-rapide change la donne là où des grands noms plafonnent à 25 W, le Redmi Note 14 Pro+ monte à 120 W.
- Son écran premium pour tous les usages, une dalle AMOLED 1,5K lumineuse et bien calibrée idéale pour les loisirs.
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Un smartphone bien calibré, mais sans révolution technique
Le Redmi Note 14 Pro+ séduit d'emblée par un design plus abouti que celui du Note 13 Pro+, avec notamment son îlot photo central qui lui donne des allures de smartphone premium. Pour l'écran, il est doté d'une dalle AMOLED 1,5L de 6,67 pouces pour une luminosité élevée et notre test à mis en avant une colorimétrie bien calibrée et un taux de rafraîchissement adaptatif 60/120 Hz. Tout ça pour garantir une belle lisibilité, même en plein soleil.
Les performances, en revanche, ne marquent pas de vrai saut générationnel par rapport au modèle précédent. On est en présence d'un Snapdragon 7s Gen 3 qui assure un usage fluide et une bonne tenue en jeu. Mais les gains sont vraiment modestes et certains basculements entre les applications peuvent accuser un petit délai, surtout sur la version 8 Go qui est celle proposée ici.
Photo, autonomie et logiciel : des atouts sérieux
On l'a évoqué au-dessus, petit retour sur la configuration photo du Redmi Note 14 Pro+ qui repose sur un capteur principal 200 Mpx honnête, capable de produire des clichés détaillés et bien contrastés avec une bonne luminosité. Par contre, l'ultra grand-angle 8 Mpx est à éviter, avec des images sombres, peu détaillées et une colorimétrie peu naturelle. Aussi, le zoom numérique au-delà de x4 montre ses limites avec un lissage trop présent et même quelques artefacts.
Par contre sur l'autonomie, on est sur un vrai point fort : une batterie de 5 110 mAh qui tient facilement une journée en utilisation classique, avec une charge 120 W HyperCharge qui permet de récupérer 100% en moins de 30 minutes. Il faut quand même nuancer l'enthousiasme avec l'absence de chargeur compatible, donc il faudra repasser à la caisse. Enfin, il faudra faire un peu de ménage à l'allumage pour le débarrasser d'une quinzaine de bloatwares agaçants.
✅ Les points forts
- Son design raffiné avec des finitions premium
- Un écran AMOLED 1,5K lumineux et bien calibré
- Une certification IP68 avec verre Gorilla Glass Victus 2
- Son autonomie confortable et la charge hyper rapide
- Une promesse de mises à jour étendue
- Un capteur principal de 200 Mpx honnête en photo de jour et en mode nuit
❌ Les limites
- Une progression trop légère par rapport au Note 13 Pro+
- Un capteur ultra grand-angle 8 Mpx à éviter
- L'interface HyperOS polluée par des bloatwares et notifications publicitaires
- Un zoom numérique peu exploitable au-delà de x4
- Le bloc de charge 120 W non inclus dans la boîte
Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ est un bon smartphone au global, qui ne fait pas la révolution, mais qui propose de belles évolutions. C'est timide, mais efficace, avec une année de mises à jour supplémentaire par rapport à la génération d'avant. Même si on peut rester sur sa faim quand on a connu la génération précédente, ou qu'on peut être déçu par les photos, ça reste un milieu de gamme solide qui a obtenu la note de 8/10 dans nos colonnes.
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