Xiaomi pousse la batterie de son Redmi Note 17 Pro 5G à 8 340 mAh, un format que le milieu de gamme n’avait pas encore osé. Amazon le descend à 403,00 € pour les membres Prime, 57 % sous son prix le plus bas des trente derniers jours.
Le Redmi Note 17 Pro 5G est arrivé en août 2026 avec une idée fixe : ne plus vous faire chercher une prise. Sa batterie de 8 340 mAh dépasse largement ce que propose le milieu de gamme, et la charge 67 W évite que ce volume se paie en heures d’attente. Autour, Xiaomi a construit un appareil certifié IP68 et IP69K, avec une dalle AMOLED de 6,83 pouces qui grimpe à 3 500 nits.
Sur le papier, le profil est clair. Cette version 6 Go et 256 Go tombe à 403,00 € chez Amazon, soit 541,65 € sous le prix le plus bas relevé sur les trente derniers jours, et vise celles et ceux qui placent l’endurance avant la puissance brute.
Le Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 6 Go et 256 Go passe à 403,00 € au lieu de 944,65 € chez Amazon, une offre réservée aux abonnés Prime.
Pourquoi choisir le Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G ?
- Une batterie de 8 340 mAh : Ce réservoir dépasse largement la moyenne du segment, qui tourne autour de 5 000 mAh. Vous passez d’une charge quotidienne à une charge espacée, sans surveiller le pourcentage dès l’après-midi.
- Un écran lisible en plein soleil : La dalle AMOLED de 6,83 pouces culmine à 3 500 nits. Consulter un itinéraire ou lire un message dehors ne demande plus de faire de l’ombre avec la main.
- Une robustesse certifiée : Certifications IP68 et IP69K, verre Gorilla Glass Victus 2 et chutes de trois mètres sur granit validées par SGS. Ce Redmi se range du côté des téléphones qu’on emmène dehors sans précaution.
Quand cette endurance change vraiment quelque chose
Les 8 340 mAh prennent tout leur sens dès que votre journée ne se résume pas à un aller-retour au bureau. Un déplacement avec GPS, musique et appels s’encaisse sans réflexe d’économie, et la charge 67 W récupère la moitié du réservoir en trente-quatre minutes. Le capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement suit correctement en photo de voyage, et les haut-parleurs stéréo rendent une vidéo regardable sans casque.
Ce profil parle aux gros utilisateurs mobiles et à celles et ceux qui travaillent dehors. Il parle beaucoup moins aux amateurs de vidéo : tous les capteurs plafonnent en 1080p, sans mode 4K, ce qui écarte ce Redmi des usages créatifs sérieux. Les joueurs exigeants passeront aussi leur chemin, le Snapdragon 6s Gen 4 et la mémoire LPDDR4x visant la fluidité quotidienne plutôt que les titres lourds. Enfin, ses 223 grammes se rappellent à vous dans une poche de chemise.
Ce qu’il gagne et ce qu’il abandonne face à la concurrence
Dans cette tranche de prix, la concurrence mise plutôt sur la photo ou sur la puissance, à l’image du Google Pixel 9a ou du POCO F7 et de sa puce bien plus musclée. Le Redmi Note 17 Pro 5G concentre son budget sur la batterie, la luminosité et la résistance, et assume de rester moyen ailleurs. C’est un arbitrage lisible, qui vaut surtout si l’autonomie arrive en tête de vos priorités. Pour replacer ces choix dans un marché plus large, notre comparatif des meilleurs smartphones donne les repères.
✅ Les points forts
- Batterie de 8 340 mAh, très au-dessus de la moyenne du segment
- Charge filaire 67 W, environ 50 % récupérés en trente-quatre minutes
- Écran AMOLED de 6,83 pouces, 120 Hz, jusqu’à 3 500 nits
- Certifications IP68 et IP69K, verre Gorilla Glass Victus 2
- Capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement
❌ Les limites
- Vidéo plafonnée en 1080p sur tous les capteurs, sans mode 4K
- Snapdragon 6s Gen 4 et mémoire LPDDR4x, en retrait sur la puissance
- 223 grammes, un poids qui se remarque à l’usage
- Stockage non extensible, les 256 Go constituent un plafond
L’offre étant réservée aux membres Prime, vérifiez que les 403,00 € s’affichent bien dans votre panier avant de valider la commande.
À 403,00 €, le Redmi Note 17 Pro 5G ne cherche pas à tout faire, il cherche à se faire oublier. Vous obtenez une autonomie que peu de smartphones proposent à ce tarif, un écran lumineux et une coque pensée pour encaisser. Les 256 Go évitent par ailleurs l’arbitrage permanent entre photos gardées et applications désinstallées. C’est une proposition cohérente pour qui place la batterie en tête de ses critères d’achat.
Si la photo, la vidéo ou le jeu comptent dans votre usage, d’autres modèles répondront mieux, et l’écart de puissance ne se rattrapera pas avec une mise à jour. Le choix se joue donc moins sur la qualité de ce Redmi que sur la hiérarchie de vos besoins. La question tient en une ligne : combien de fois par semaine partez-vous en quête d’un chargeur ?
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