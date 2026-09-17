Le Redmi Note 17 Pro 5G est arrivé en août 2026 avec une idée fixe : ne plus vous faire chercher une prise. Sa batterie de 8 340 mAh dépasse largement ce que propose le milieu de gamme, et la charge 67 W évite que ce volume se paie en heures d’attente. Autour, Xiaomi a construit un appareil certifié IP68 et IP69K, avec une dalle AMOLED de 6,83 pouces qui grimpe à 3 500 nits.

Sur le papier, le profil est clair. Cette version 6 Go et 256 Go tombe à 403,00 € chez Amazon, soit 541,65 € sous le prix le plus bas relevé sur les trente derniers jours, et vise celles et ceux qui placent l’endurance avant la puissance brute.