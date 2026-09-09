Le Google Pixel 10a est un smartphone intergénérationnel, qui fait le pont entre le Pixel 10 et 11, avec un compromis technique et un prix en baisse pour les French Days où il perd 150 euros.
Le Google Pixel 10a est un smartphone financièrement plus abordable que le 10 classique, avec quelques compromis bien sûr, qui sort après ceux-ci, environ à mi-mandat avant la prochaine livrée, soit le Google Pixel 11. Mais attention, ce n’est pas un Pixel 10.5 avec des évolutions, c’est plutôt une version amputée de quelques fonctions qui peut se permettre de s’afficher moins cher pour être découvert par un public plus large. Et là, avec une baisse de 150 euros grâce aux French Days sur Amazon, il devient encore plus tentant de l’essayer.
Pourquoi choisir le Google Pixel 10a ?
- Parce qu’il fait de belles photos malgré son petit format, il est très bien équipé pour les images et permet d’obtenir de beaux résultats de jour comme de nuit.
- Il est fait pour durer avec 7 ans de mises à jour, un vrai plus qui fait que ce n’est pas un achat qu’on fait à la légère, on sait que Google va bien le suivre.
- C'’est un smartphone compact qui tient bien en main, même avec une seule main, avec en plus de beaux coloris.
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Google Pixel 10a, un écran soigné et une autonomie en progrès
Le Google Pixel 10a est une bonne alternative qui permet de découvrir un smartphone polyvalent, même s’il représente une évolution très mesurée du Pixel 9a. En toute honnêteté, si vous avez le 9a, vous ne verrez pas de différence flagrante. Mais ça reste une bonne pioche pour autant, surtout si c’est votre premier Pixel. C'est en grande partie dû à son écran, une dalle P-OLED de 6,3 pouces en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. C'est joli, c'est fluide et c'est lumineux pour un usage extérieur.
On peut lui reprocher que ses bordures d’écran soient un peu épaisses, ce qui, en 2026, a tendance à se faire remarquer. Ce qui est étonnant, aussi, c'est que la batterie de 5 100 mAh est identique à celle du 9a, mais l’autonomie est en hausse quand même. Personnellement, je pouvais le faire tenir quasiment 2 jours à sa sortie, et là, après quelques mois, il me fait 1,5 jour en usage mixte, sans gaming toutefois. Une petite déception sur la charge dite rapide qui plafonne à 30 W, d’autant que le chargeur n’est pas fourni.
Une photo et un logiciel au top malgré une puce identique
Le module photo du Pixel 10a est lui aussi le même que le 9a, ce qui peut frustrer les possesseurs de ce modèle qui veulent passer au nouveau, mais qui va ravir les autres. Un capteur principal de 48 Mpx couplé à un ultra grand-angle de 13 Mpx, et un capteur frontal de 13 Mpx également. Aussi, Google y implémente ses algorithmes qui font des merveilles sur le traitement de la photo, et c’est un point fort qu’on ne peut pas lui enlever.
Le processeur Tensor G4 est lui aussi identique au 9a, donc pas de gain de performance notable. Et même sur les gros jeux testés chez nous, il peine à maintenir les 60 images/seconde. Si j’ai choisi ce smartphone, c'est pour son suivi logiciel de sept ans promis par Google, qui m’a fait dire que c’était un investissement intéressant. D’autant qu’avec le prix des composants qui augmente, et par ricochet le prix des smartphones, c'est un argument important à prendre en compte.
✅ Les points forts
- Une autonomie en hausse malgré une batterie similaire
- Android 16 est fluide et surtout, comme c’est Google, il y a Gemini et les Pixel Drops et 7 ans de mises à jour garanties
- La qualité des photos et des vidéos pour un milieu de gamme
- La prise en charge des messages SOS par satellite
- Son écran P-OLED lumineux à 3 000 nits
❌ Les limites
- Le processeur Tensor G4 ne change pas par rapport au Pixel 9
- Les bordures d’écran épaisses pour un jeu de 2026
- La charge rapide limitée à 30W, plus lente que la concurrence
- Peu de nouveautés par rapport au Pixel 9a
- Pas de téléobjectif
Dans l’ensemble, le Google Pixel 10a est un smartphone solide, avec une bonne base. Le fait qu’il soit directement issu de Google garantit de bénéficier des dernières nouveautés en avant-première. Pour son prix, même sans promotion, il fait une proposition intéressante, notamment au niveau de la photo. Mais il n’est pas sans défauts quand même, surtout si vous êtes habitué de la marque et que vous avez déjà eu le Pixel 9a entre les mains. Mais à moins de 400 euros grâce à cette promo, vous avez entre les mains une valeur sûre.
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