Le Google Pixel 10a est une bonne alternative qui permet de découvrir un smartphone polyvalent, même s’il représente une évolution très mesurée du Pixel 9a. En toute honnêteté, si vous avez le 9a, vous ne verrez pas de différence flagrante. Mais ça reste une bonne pioche pour autant, surtout si c’est votre premier Pixel. C'est en grande partie dû à son écran, une dalle P-OLED de 6,3 pouces en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. C'est joli, c'est fluide et c'est lumineux pour un usage extérieur.

On peut lui reprocher que ses bordures d’écran soient un peu épaisses, ce qui, en 2026, a tendance à se faire remarquer. Ce qui est étonnant, aussi, c'est que la batterie de 5 100 mAh est identique à celle du 9a, mais l’autonomie est en hausse quand même. Personnellement, je pouvais le faire tenir quasiment 2 jours à sa sortie, et là, après quelques mois, il me fait 1,5 jour en usage mixte, sans gaming toutefois. Une petite déception sur la charge dite rapide qui plafonne à 30 W, d’autant que le chargeur n’est pas fourni.