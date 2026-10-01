Noté 8/10 dans notre test, le Redmi Note 15 Pro 5G mise sur une batterie de 6 580 mAh, un écran très lumineux et une construction certifiée IP68. Pendant le Local Day d’AliExpress, sa version 8+256 Go passe sous les 250 €, avec quelques compromis à connaître.
Sorti en janvier à 399 €, le Redmi Note 15 Pro 5G occupe le milieu de la nouvelle gamme Note de Xiaomi, entre le Note 15 5G et le Note 15 Pro+. À l’occasion du Local Day, AliExpress le propose à 249,43 € au lieu de 279,43 € avec le code FRLD30, soit 30 € d’économie. L’offre porte sur la configuration 8+256 Go en version mondiale, expédiée depuis la France. Elle vise d’abord celles et ceux qui cherchent un smartphone endurant et solide sans viser le haut de gamme.
Joueurs et amateurs de photo ont, eux, quelques compromis à peser avant de passer commande.
Le Redmi Note 15 Pro 5G 8+256 Go est affiché à 249,43 € au lieu de 279,43 € sur AliExpress, grâce au code FRLD30.
Pourquoi choisir le Redmi Note 15 Pro 5G ?
- Deux jours d’autonomie : la batterie silicium-carbone de 6 580 mAh a tenu deux jours sans difficulté dans notre test, avec 16 h 26 au test PCMark, soit environ quatre heures de plus que la génération précédente.
- Un écran lisible en plein soleil : la dalle AMOLED de 6,83 pouces monte à 3 200 nits, presque le double du Note 14 Pro, et reste parfaitement lisible à midi en extérieur.
- Une construction pensée pour durer : verre Gorilla Glass Victus 2, d’ordinaire réservé au haut de gamme, certifications IP66 et IP68 et six ans de correctifs de sécurité. De quoi garder le téléphone plusieurs années.
Un téléphone qui privilégie l’endurance à la puissance
Au quotidien, c’est la batterie qui fait la différence : vous rentrez le soir avec de la marge, et le lendemain aussi. L’écran très lumineux rend service à celles et ceux qui consultent leur téléphone dehors, sur un quai de gare ou en terrasse. Comptez environ une heure pour une recharge complète en 45 W, avec un chargeur à prévoir, car il n’est pas fourni. Dans notre test du Redmi Note 15 Pro 5G, nous avons aussi relevé qu’il ne chauffe jamais au point de devenir inconfortable.
Il s’adresse aux personnes qui gardent leur smartphone longtemps ou qui remplacent un modèle dont la batterie est à bout de souffle. Les joueurs exigeants passeront leur chemin : la puce Dimensity 7400-Ultra peine sur les jeux 3D gourmands, et Genshin Impact ne tient pas un 60 images par seconde stable. Côté photo, le capteur principal de 200 Mpx s’en sort bien, mais l’ultra grand-angle de 8 Mpx décroche nettement et il n’y a pas de téléobjectif. Enfin, HyperOS pousse beaucoup de publicités, jusque dans les notifications.
Face au Honor Magic8 Lite et aux POCO, où se situe-t-il ?
Dans notre comparatif des meilleurs smartphones, le Honor Magic8 Lite est désigné comme le meilleur en endurance à petit prix, avec six ans de mises à jour Android et une certification IP69K. Xiaomi ne promet ici que quatre mises à jour majeures d’Android, assorties de six ans de correctifs de sécurité. Chez Xiaomi, le POCO M8 Pro 5G, lancé à 349 €, se rapproche du Note 15 Pro+, plus performant. À 249,43 €, le Note 15 Pro 5G se défend pour qui place l’autonomie et la solidité devant la puissance.
✅ Les points forts
- Autonomie de deux jours confirmée par notre test
- Écran AMOLED de 3 200 nits lisible en plein soleil
- Gorilla Glass Victus 2 et certifications IP66 et IP68
- Six ans de correctifs de sécurité
- Version mondiale expédiée depuis la France
❌ Les limites
- Performances modestes, à la peine sur les jeux 3D exigeants
- Publicités intrusives dans l’interface et les notifications
- Ultra grand-angle de 8 Mpx en retrait, pas de téléobjectif
- Chargeur non fourni et pas de recharge sans fil
Pour voir le prix descendre à 249,43 €, pensez à saisir le code FRLD30 au paiement et à garder la configuration 8+256 Go sélectionnée sur la fiche.
À 249,43 €, le Redmi Note 15 Pro 5G coûte près de 150 € de moins qu’à sa sortie, pour un smartphone que nous avions noté 8/10. Ses atouts sont ceux qui comptent sur la durée : une batterie qui tient deux jours, un écran lisible dehors et une construction résistante à l’eau et à la poussière. C’est un achat cohérent pour un usage quotidien sans exigence de puissance, que vous remplaciez un ancien modèle ou que vous équipiez un proche.
Si vous jouez régulièrement à des titres gourmands ou si la polyvalence photo compte pour vous, mieux vaut regarder un cran au-dessus, quitte à dépenser davantage. Même conseil si la publicité dans l’interface vous rebute : on peut la limiter en désinstallant les applications superflues, mais cela demande un peu de patience. Pour tous les autres, le Local Day donne accès à un milieu de gamme très endurant pour moins de 250 €.
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