Au quotidien, c’est la batterie qui fait la différence : vous rentrez le soir avec de la marge, et le lendemain aussi. L’écran très lumineux rend service à celles et ceux qui consultent leur téléphone dehors, sur un quai de gare ou en terrasse. Comptez environ une heure pour une recharge complète en 45 W, avec un chargeur à prévoir, car il n’est pas fourni. Dans notre test du Redmi Note 15 Pro 5G, nous avons aussi relevé qu’il ne chauffe jamais au point de devenir inconfortable.

Il s’adresse aux personnes qui gardent leur smartphone longtemps ou qui remplacent un modèle dont la batterie est à bout de souffle. Les joueurs exigeants passeront leur chemin : la puce Dimensity 7400-Ultra peine sur les jeux 3D gourmands, et Genshin Impact ne tient pas un 60 images par seconde stable. Côté photo, le capteur principal de 200 Mpx s’en sort bien, mais l’ultra grand-angle de 8 Mpx décroche nettement et il n’y a pas de téléobjectif. Enfin, HyperOS pousse beaucoup de publicités, jusque dans les notifications.