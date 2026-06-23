Les climatiseurs s'arrachent partout et les rayons sont vides — mais Amazon résiste. En ce premier jour du Prime Day 2026, une poignée de modèles sont encore disponibles et livrés rapidement. COMFEE', DREO, Olimpia Splendid, Euhomy… on a sélectionné les offres à saisir absolument avant rupture définitive.
Le Prime Day 2026 est officiellement lancé ce mardi 23 juin, et la canicule s'installe en même temps sur une grande partie de la France. Résultat : les climatiseurs mobiles sont en rupture de stock partout, en grande surface comme chez la plupart des e-commerçants. Mais Amazon tient encore la barre. En ce premier jour de l'événement, quelques modèles sont encore disponibles avec des remises Prime Day immédiates et des délais de livraison rapides. C'est le genre de fenêtre qui se referme en quelques heures : si vous avez besoin d'un climatiseur pour cette semaine, c'est maintenant ou jamais.
Les climatiseurs mobiles encore en stock à saisir avant rupture !
Les stocks s'épuisent à vue d'œil. Voici les modèles encore disponibles à ce jour, sélectionnés pour leur rapport qualité/prix, leurs délais de livraison et la qualité des remises affichées. Ne tardez pas.
- Climatiseur Mobile COMFEE' Breezy Cool 2.0 à 254 € au lieu de 269 €
- Climatiseur mobile DREO à 379,99 € au lieu de 459,99 €
- Climatiseur mobile Olimpia Splendid à 249 € au lieu de 299 €
- Climatiseur mobile Euhomy à 220,99 € au lieu de 259,99 €
Pour profiter du Prime Day, n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.
Il est de retour et pas pour longtemps : COMFEE' Breezy Cool 2.0
Bonne nouvelle pour ceux qui le guettaient : le COMFEE' Breezy Cool 2.0 est de retour en stock après plusieurs jours d'indisponibilité — et il repart déjà vite. Ce climatiseur mobile polyvalent combine refroidissement, déshumidification et ventilation dans un appareil compact et facile à installer. Son fonctionnement sans évacuation complexe le rend accessible à tous, et son prix contenu en fait l'une des meilleures options entrée de gamme du marché en ce moment. À ce prix et avec ces stocks limités, inutile d'attendre.
Le plus puissant de la sélection à -17% : le climatiseur mobile DREO 3-en-1
80 € de remise immédiate sur l'un des climatiseurs mobiles les plus complets du marché : le DREO 3-en-1 assure refroidissement actif, ventilation et déshumidification avec une efficacité redoutable. Son pilotage via application et sa compatibilité avec les assistants vocaux en font un appareil taillé pour les utilisateurs connectés qui veulent gérer leur confort thermique à distance. Pour les grandes pièces ou les besoins intensifs, c'est la référence de cette sélection.
La valeur sûre européenne à 50 € de moins : Olimpia Splendid
Olimpia Splendid est l'une des marques les plus réputées en Europe sur le segment de la climatisation mobile, et le Dolceclima justifie pleinement cette réputation. Sobre, efficace et parmi les mieux classés sur le plan énergétique de sa catégorie, il refroidit rapidement une pièce de taille moyenne sans faire exploser la facture d'électricité. 50 € de remise Prime Day sur un produit de cette fiabilité, c'est une opportunité à ne pas laisser passer.
Climatiseur Euhomy, moins de 221 € pour un produit complet
Le climatiseur mobile Euhomy est la surprise abordable de cette sélection. Livré avec télécommande, proposant plusieurs modes de fonctionnement et facile à mettre en place, il s'adresse à ceux qui veulent un appareil complet sans dépasser les 230 €. Discret et efficace pour les petites et moyennes pièces, il représente l'alternative idéale si les modèles haut de gamme sont déjà épuisés, ou si le budget reste la priorité.
Pénuries de climatiseurs : des stocks encore disponibles chez Amazon
C'est le phénomène qui se répète à chaque vague de chaleur : dès que les températures dépassent les 35 °C, les climatiseurs mobiles disparaissent des rayons en quelques heures. Grandes surfaces, spécialistes électroménager, sites e-commerce… la plupart affichent déjà des délais de livraison de plusieurs semaines, voire des ruptures totales. Amazon fait exception pour l'instant, grâce à des stocks logistiques mutualisés et une gestion des approvisionnements plus réactive. Mais la fenêtre est étroite : avec le Prime Day qui attire des millions de visiteurs supplémentaires et la canicule qui booste la demande, les modèles listés dans cet article pourraient être épuisés d'ici ce soir. Si vous en avez besoin pour cette semaine, ne remettez pas votre décision à demain.
Amazon Prime Day, c'est parti ! Comment profiter des ventes flash ?
Le Prime Day 2026 est officiellement lancé depuis ce matin et court jusqu'au vendredi 26 juin à 23h59. Pour en profiter, une seule condition : être membre Amazon Prime. Sans abonnement actif, les prix réduits restent inaccessibles, même si vous voyez les promotions affichées. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez activer un essai gratuit de 30 jours, suffisant pour couvrir l'intégralité de l'événement. Une fois membre, quelques réflexes s'imposent : consultez les ventes flash régulièrement car elles se renouvellent toutes les quelques heures, activez les alertes dans l'application Amazon, et validez vos achats rapidement, surtout sur les climatiseurs, dont les stocks partent en quelques minutes pendant les épisodes de canicule.
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Comment profiter des ventes flash du Prime Day ?
Afin de profiter des Jours Flash Amazon Prime, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l'une des offres Amazon Prime :
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