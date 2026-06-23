C'est le phénomène qui se répète à chaque vague de chaleur : dès que les températures dépassent les 35 °C, les climatiseurs mobiles disparaissent des rayons en quelques heures. Grandes surfaces, spécialistes électroménager, sites e-commerce… la plupart affichent déjà des délais de livraison de plusieurs semaines, voire des ruptures totales. Amazon fait exception pour l'instant, grâce à des stocks logistiques mutualisés et une gestion des approvisionnements plus réactive. Mais la fenêtre est étroite : avec le Prime Day qui attire des millions de visiteurs supplémentaires et la canicule qui booste la demande, les modèles listés dans cet article pourraient être épuisés d'ici ce soir. Si vous en avez besoin pour cette semaine, ne remettez pas votre décision à demain.