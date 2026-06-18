Boulanger propose une réduction de 20 % sur un PC portable Samsung Galaxy Book 4 solide et polyvalent pour le travail de bureau, le multimédia et le multitâche léger.
Cette version du Samsung Galaxy Book 4 est faite pour vous si vous cherchez une machine de travail, de divertissement ou tout simplement pour la vie quotidienne, avec consultation des mails, réseaux sociaux et visionnage de vidéos. C’est en plus un modèle compact et léger qui se transporte facilement, comme ça vous pouvez l’emmener avec vous au quotidien sans vous encombrer d’une tour ou autre. Surtout qu’avec 200 euros en moins chez Boulanger, on peut lui pardonner les quelques défauts induits par son âge (il est sorti en février 2024).
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy Book 4 ?
- Sa fluidité avec sa mémoire vive LPDDR5X qui fait qu’il peut gérer le multitâche sans se fatiguer ni ralentir.
- Le compromis performance/prix : avec la crise des composants, avec 16 Go de RAM, 512 Go de SSD et un Core i7 coûte cher à l’unité.
- Sa connectique complète avec des ports USB-A et USB-C pour satisfaire toutes les générations.
La qualité Samsung sur un laptop compact
Le Galaxy Book 4 se présente ici avec un châssis en plastique élégant et sobre pour des dimensions de 35,66 x 22,9 x 1,54 cm pour 1,6 kg seulement. Quand on sait qu’il est équipé d’un écran de 15,6 pouces, ça force le respect puisqu’il peut rivaliser avec le MacBook Air M4 15 pouces de 2025 qui fait 34,04 x 23,76 x 1,15 cm pour 1,51 kg.L’écran, justement, parlons-en : il affiche de la Full HD sur une dalle LCD, non tactile, avec une luminosité annoncée de 300 nits et un traitement antireflet. Alors c’est bien pour une utilisation en intérieur, un peu moins en extérieur. Sa fréquence de rafraîchissement de 60 Hz confirme son positionnement : il est bon en bureautique, trop juste pour du gaming.
Une puissance qui parle pour lui
De toute façon vous serez techniquement limité pour des jeux vidéo puisqu’il ne dispose pas de carte graphique dédiée. Vous avez une puce Intel Iris Xe intégrée au processeur qui suffit pour un usage dit classique, mais qui ne convient pas au gaming lourd ou au montage vidéo de qualité professionnelle. Sinon, son processeur Intel Core i7-4688U de 13ème génération avec un TurboBoost jusqu’à 5,0 GHz est là pour assurer des performances solides.
Côté autonomie, Samsung annonce 15 heures, mais il faut plutôt viser les 12 heures en usage bureautique réel, ce qui permet tout de même de tenir pendant une journée complète de travail. Enfin, sa connectique lui permet de se transformer en véritable station de travail avec deux ports USB-C 3.2, deux ports USB-A 3.2, un port HDMI 1.4, un lecteur de carte microSD, un combo jack casque/micro ainsi que du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2.
✅ Les points forts
- La configuration globale orientée pour le multitâche
- Sa légèreté
- Les fonctionnalités IA et l’expérience connectée si vous avez d’autres appareils Samsung
- Une bonne autonomie pour une journée d’utilisation
❌ Les limites
- L’écran limité à 60 Hz
- Pas de certification Intel Evo en vue
- Une webcam limitée au 720p
- Chargeur 45W plutôt faible
Avec le Samsung Galaxy Book 4 vous tenez entre les mains votre futur PC portable pour une utilisation classique au quotidien. Si vous ne voulez pas avoir de PC fixe à la maison, c’est le bon compromis, toute la famille peut y avoir son espace, ses dossiers et faire ce dont elle a envie, si ce n’est du gaming. Si ce n'est pas votre priorité, le rapport qualité/prix est bon sur ce modèle, surtout avec les 200 euros de moins chez Boulanger.
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