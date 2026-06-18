De toute façon vous serez techniquement limité pour des jeux vidéo puisqu’il ne dispose pas de carte graphique dédiée. Vous avez une puce Intel Iris Xe intégrée au processeur qui suffit pour un usage dit classique, mais qui ne convient pas au gaming lourd ou au montage vidéo de qualité professionnelle. Sinon, son processeur Intel Core i7-4688U de 13ème génération avec un TurboBoost jusqu’à 5,0 GHz est là pour assurer des performances solides.

Côté autonomie, Samsung annonce 15 heures, mais il faut plutôt viser les 12 heures en usage bureautique réel, ce qui permet tout de même de tenir pendant une journée complète de travail. Enfin, sa connectique lui permet de se transformer en véritable station de travail avec deux ports USB-C 3.2, deux ports USB-A 3.2, un port HDMI 1.4, un lecteur de carte microSD, un combo jack casque/micro ainsi que du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2.