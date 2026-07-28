Pour les départs en vacances, le Ugreen Nexode 100W coche toutes les cases d’un chargeur polyvalent. Vendu 37,99 € au lieu de 53,99 €, il combine puissance élevée, format transportable et compatibilité large pour alimenter plusieurs appareils sans multiplier les blocs secteur.
Le chargeur Ugreen Nexode 100W s’appuie sur la technologie GaN, souvent utilisée pour réduire l’encombrement tout en conservant une forte puissance de charge. Ce modèle Ugreen est pensé pour recharger un ordinateur portable, un smartphone, une tablette ou plusieurs accessoires USB en même temps selon la configuration des ports. Dans la gamme Ugreen, il figure parmi les chargeurs 100W les plus accessibles du moment, avec un prix de référence observé à 59,99 € chez le constructeur sur certaines variantes.
Pourquoi choisir ce chargeur Ugreen Nexode 100W ?
- Une puissance de 100W qui permet de recharger rapidement un ordinateur portable compatible USB-C, en plus des appareils du quotidien
- Un format GaN plus compact qu’un chargeur traditionnel de même catégorie, pratique dans une valise ou un sac à dos
- Un rapport puissance/prix renforcé par la remise actuelle, qui le rend plus intéressant qu’un achat à l’unité de plusieurs chargeurs plus modestes
Un chargeur compact pour les déplacements
Le principal intérêt de ce Nexode 100W tient à sa capacité à remplacer plusieurs chargeurs dans un seul bloc secteur. Pour un séjour en vacances, cela simplifie les prises à occuper et limite le volume dans la trousse électronique. Le chargeur est aussi pertinent pour les utilisateurs de laptops USB-C, car une puissance de 100W suffit à couvrir un large éventail d’ordinateurs portables ultraportables et de MacBook compatibles.
Recharger vos appareils sans multiplier les accessoires
Le chargeur est pensé pour répondre à des besoins variés, avec une compatibilité large sur les protocoles USB-C courants. En pratique, il devient utile pour un téléphone, des écouteurs, une tablette et un PC léger, à condition de respecter la répartition de puissance selon les ports utilisés. Un point à surveiller concerne le fait que la puissance maximale n’est atteinte que dans certaines configurations, notamment lorsqu’un seul port est sollicité. Cette limite reste classique sur les chargeurs multi-ports et ne remet pas en cause l’intérêt global du produit au vu du prix proposé.
✅ Les points forts
- Puissance maximale de 100W, adaptée aux appareils gourmands
- Format GaN compact, plus facile à transporter
- Prix remisé à 37,99 €, nettement plus accessible que le tarif de référence
❌ Les limites
- Puissance maximale dépendante de l’utilisation d’un seul port, comme souvent sur ce type de chargeur
- Moins utile pour les utilisateurs qui n’ont que des appareils USB-A
- La compacité va avec un bloc secteur assez dense, moins discret qu’un chargeur de smartphone classique
À 37,99 €, le Ugreen Nexode 100W s’impose comme un très bon compagnon de voyage pour charger rapidement plusieurs appareils sans emporter une usine à gaz. Sa puissance, sa compacité et son prix remisé en font une option solide pour les vacances comme pour le quotidien.
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