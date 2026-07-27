Lancés il y a seulement quelques mois, les Galaxy Buds4 de Samsung voient déjà leur prix chuter chez E.Leclerc. À 81,28 € au lieu de 131,28 €, ces écouteurs sans fil au format ouvert deviennent une option accessible pour qui cherche une réduction de bruit active sans investir dans le haut de gamme.
Les Galaxy Buds4 appartiennent à la nouvelle génération d'écouteurs sans fil de Samsung, lancée début 2026 aux côtés des Buds4 Pro. Ils adoptent un format ouvert (open type), conçu pour se loger dans le creux de l'oreille sans embout, une approche pensée pour le confort sur de longues sessions d'écoute. Le prix conseillé de lancement s'élevait à 179 €, ce qui situe la remise actuelle largement en dessous des offres constatées depuis la sortie du produit.
Pourquoi choisir ce Samsung Galaxy Buds4 ?
- Un format ouvert sans embout qui privilégie le confort sur de longues durées d'écoute, contrairement aux écouteurs intra-auriculaires classiques
- Une réduction active du bruit et des fonctions Galaxy AI intégrées, rares sur ce segment de prix une fois la remise appliquée
- Un tarif de 81,28 € qui descend nettement sous les meilleurs prix habituellement observés chez les autres marchands, autour de 125 à 130 €
Un format ouvert pensé pour le confort d'écoute
Contrairement aux écouteurs intra-auriculaires classiques, les Galaxy Buds4 adoptent une conception open type qui repose sur le pavillon de l'oreille sans obstruer le canal auditif. Cette approche limite la sensation de pression lors de sessions prolongées et facilite la perception des sons ambiants, un atout pour les usages en extérieur ou en déplacement. Le système de réduction active du bruit reste néanmoins présent malgré ce format ouvert, une prouesse technique qui distingue ce modèle des écouteurs open type plus anciens.
Fonctions intelligentes et autonomie au quotidien
Les Galaxy Buds4 embarquent des fonctions Galaxy AI qui facilitent la traduction en temps réel et l'ajustement automatique du son selon l'environnement. Ils s'intègrent naturellement à l'écosystème Samsung, avec un appairage rapide aux smartphones Galaxy récents, tout en restant compatibles avec les appareils Android et iOS. Un point à surveiller concerne l'autonomie, généralement plus limitée sur les modèles au format ouvert que sur les intra-auriculaires classiques en raison de contraintes d'étanchéité acoustique. Cette limite reste toutefois raisonnable au vu du positionnement tarifaire actuel, d'autant que le boîtier de charge permet de recharger les écouteurs à plusieurs reprises au cours d'une journée.
✅ Les points forts
- Format ouvert confortable, avec réduction active du bruit malgré l'absence d'embout
- Fonctions Galaxy AI intégrées (traduction, ajustement sonore automatique)
- Prix de 81,28 € nettement inférieur aux meilleurs tarifs habituellement observés sur le marché
❌ Les limites
- Autonomie généralement plus limitée que sur des écouteurs intra-auriculaires classiques
- Format ouvert moins adapté à une isolation phonique complète en environnement très bruyant
- Intégration optimale des fonctions IA réservée aux smartphones Samsung Galaxy récents
À 81,28 €, les Galaxy Buds4 deviennent l'une des offres les plus intéressantes du moment sur des écouteurs sans fil récents, bien en dessous des prix habituellement constatés depuis leur lancement. Cette remise chez E.Leclerc permet d'accéder à des fonctions IA et une réduction de bruit active sans le budget habituellement associé à ce type d'équipement.
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