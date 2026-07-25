Partez en vacances l'esprit serein : la batterie externe UGREEN Nexode Pro 55W chute à 35,98 € au lieu de 59,99 € sur Amazon, soit près de 40% de réduction. Avec ses 10 000 mAh et son câble USB-C intégré, elle évite d'oublier son chargeur au fond du sac lors d'une sortie à la plage ou d'une longue journée en extérieur.
Avec seulement 9,0 x 5,0 x 3,3 cm pour 249 g, cette batterie externe Ugreen Nexode Pro tient dans une poche et se révèle même plus compacte qu'un iPhone 17 Pro Max, un vrai atout pour un usage nomade au quotidien. Son câble USB-C intégré évite d'avoir à emporter un accessoire supplémentaire, un détail pratique lors des déplacements ou des journées passées loin de la maison. Elle délivre jusqu'à 55 W de puissance de charge, avec une compatibilité PD 45W pour les smartphones classiques et jusqu'à 55W pour les appareils Xiaomi compatibles.
Pourquoi choisir cette batterie externe UGREEN Nexode Pro 55W?
- Un câble USB-C intégré qui évite d'avoir à emporter un accessoire supplémentaire.
- Un format ultra-compact qui se glisse facilement dans une poche ou un petit sac.
- Une puissance de charge rapide (55W), suffisante pour recharger un smartphone en quelques minutes seulement.
Un format pensé pour ne jamais être un poids en vacances
Le principal argument de cette batterie tient dans son format : à peine plus grande qu'un smartphone, elle se glisse partout sans encombrer un sac de plage ou une poche de short. Son câble intégré simplifie encore l'usage au quotidien, en évitant d'avoir à chercher un câble compatible au fond d'un sac en pleine journée de vacances. L'écran numérique affiche par ailleurs le pourcentage de charge restant, un repère utile pour savoir combien de recharges il reste avant de devoir la brancher elle-même.
Une puissance suffisante pour l'essentiel, avec quelques nuances à connaître
Avec 55W de puissance maximale, cette batterie recharge rapidement un smartphone compatible, mais cette puissance reste réservée aux appareils Xiaomi ou équivalents ; les smartphones classiques restent limités à 45W en PD, ce qui reste néanmoins largement suffisant pour une recharge rapide au quotidien. Sa capacité de 10 000 mAh permet généralement une à deux recharges complètes de smartphone selon le modèle utilisé, un compromis pertinent entre autonomie et compacité plutôt qu'une capacité maximale au détriment du format. Ces quelques nuances restent tout à fait raisonnables compte tenu du positionnement très abordable de cette batterie, qui reste un excellent choix pour un usage occasionnel en déplacement.
✅ Les points forts
- Réduction de 24 € par rapport au prix habituel de 59,99 €.
- Câble USB-C intégré, pratique et gain de place au quotidien.
- Format ultra-compact et léger, idéal pour un usage nomade.
❌ Les limites
- La puissance maximale de 55W reste réservée aux appareils Xiaomi compatibles.
- Une capacité de 10 000 mAh limitée à une à deux recharges de smartphone selon l'usage.
- Le prix de ce type d'accessoire varie fréquemment selon les périodes promotionnelles.
À 35,98 € au lieu de 59,99 €, cette batterie externe UGREEN Nexode Pro 55W combine compacité, praticité et charge rapide, trois qualités particulièrement adaptées à un usage estival en déplacement. Un accessoire malin pour ne plus jamais tomber en panne de batterie loin d'une prise.
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