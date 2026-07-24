Amazon fait chuter la Samsung Galaxy Tab S10+ (WiFi, 256 Go) à 779 € au lieu de 1149 €, soit 370 € d'économie. Une belle occasion de s'équiper d'une tablette premium avant de partir en vacances, aussi bien pour le divertissement en déplacement que pour rester productif sans emporter un ordinateur portable.
La Galaxy Tab S10+ mise sur un grand écran Dynamic AMOLED 2X de 12,4 pouces, particulièrement confortable pour regarder des films ou lire en extérieur grâce à son revêtement antireflet. Elle embarque une puce MediaTek Dimensity 9300+, 12 Go de RAM et une batterie de 10 090 mAh offrant une autonomie confortable pour toute une journée d'utilisation. Le S Pen est inclus dans le pack, un vrai plus pour prendre des notes, dessiner ou signer des documents directement sur l'écran, sans surcoût supplémentaire.
Pourquoi choisir la Samsung Galaxy Tab S10+ ?
- Une autonomie confortable de 9 à 10 heures d'écran allumé selon les retours utilisateurs.
- Une certification IP68 qui rassure en cas d'usage à la piscine, à la plage ou sous une pluie légère.
- Un grand écran lumineux et antireflet, agréable pour le streaming vidéo même en extérieur.
Un format généreux, pensé pour le divertissement en mobilité
Avec ses 12,4 pouces, la Tab S10+ offre un vrai confort de visionnage pour les longs trajets en train, en voiture ou en avion, que ce soit pour du streaming vidéo ou des jeux plus gourmands en affichage. Sa résistance IP68 à l'eau et à la poussière en fait également un compagnon plus rassurant qu'un ordinateur portable classique lors d'activités estivales près de l'eau. Le S Pen inclus permet en outre de continuer à prendre des notes de voyage ou à esquisser des croquis, sans avoir à transporter d'accessoire supplémentaire.
Une réduction cohérente avec les précédentes opérations commerciales
Ce tarif de 779 € reste inférieur au niveau déjà observé lors du Prime Day 2025, où la tablette était descendue à 849 €. Cette nouvelle baisse confirme que la Tab S10+ continue de bénéficier de réductions substantielles plus d'un an après son lancement, sans que ses caractéristiques techniques n'aient été dépréciées entre-temps. Un argument de poids pour ceux qui hésitaient encore à investir dans une tablette premium avant l'été.
✅ Les points forts
- Réduction de 370 € par rapport au prix de lancement de 1149 €.
- Écran AMOLED généreux et antireflet, adapté au visionnage en extérieur.
- Certification IP68 et S Pen inclus, sans surcoût.
❌ Les limites
- Un tarif encore élevé malgré la réduction, propre au segment premium des tablettes Samsung.
- Haut-parleurs jugés légèrement en retrait par rapport à la génération précédente selon certains utilisateurs.
- Modèle disponible à ce prix uniquement en version WiFi, sans connectivité 5G.
À 779 € au lieu de 1149 €, la Galaxy Tab S10+ combine grand écran, autonomie confortable et robustesse, trois qualités particulièrement utiles pour un usage estival. Une réduction substantielle qui permet de s'offrir une tablette premium sans attendre une hypothétique nouvelle génération.
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