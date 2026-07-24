À peine dévoilé, le Samsung Galaxy Z Fold8 est déjà disponible à 1799 € pour les membres Amazon Prime, contre 1999 € au prix officiel, soit 200 € d'économie. Une remise immédiate assez rare pour un smartphone pliant tout juste annoncé et dont la commercialisation officielle n'est prévue que le 7 août 2026.
Le Galaxy Z Fold8 marque un vrai changement de format pour Samsung, avec des dimensions repensées façon passeport, plus compactes en hauteur mais plus larges que les précédents modèles. Il embarque une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, un écran interne Amoled 7,6 pouces doté de la nouvelle technologie Flex Titanium pour une pliure plus discrète et plus durable, ainsi qu'une batterie de 4800 mAh en silicium-carbone. Trouver ce modèle déjà réduit de 200 € avant même sa sortie officielle constitue donc une opportunité peu commune sur un produit haut de gamme Samsung.
Pourquoi craquer pour le Samsung Galaxy Z Fold8 ?
- Une réduction de 200 € rare sur un smartphone pliant tout juste dévoilé.
- Un nouveau format plus compact et plus léger (201 g), pensé pour une meilleure prise en main au quotidien.
- La possibilité de précommander avant la sortie officielle du 7 août, sans attendre la rupture de stock habituelle au lancement.
Un nouveau format qui justifie l'attente
Contrairement aux générations précédentes, le Galaxy Z Fold8 mesure 123,9 x 81,9 x 9,7 mm une fois fermé, un format proche d'un passeport qui le rend plus facile à glisser dans une poche arrière tout en conservant un grand écran interne de 7,6 pouces une fois déplié. Ce changement s'accompagne d'une pliure plus discrète grâce à la technologie Flex Titanium, censée aussi améliorer la durabilité de l'écran dans le temps. Un argument qui pèse dans la balance face au concours de la concurrence, notamment le premier iPhone pliant attendu à la rentrée.
Une batterie inédite chez Samsung, une première pour la marque
Le Galaxy Z Fold8 inaugure chez Samsung une batterie à anode en silicium-carbone, une technologie qui permet de loger 4800 mAh dans un châssis plus compact que celui du Z Fold7, qui plafonnait à 4400 mAh. Cette densité énergétique accrue s'accompagne d'un système de double recharge à 45 W, où la puissance se répartit sur deux cellules distinctes afin de limiter la surchauffe et prolonger la durée de vie de la batterie dans le temps. Associée à l'écran Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pouces capable d'atteindre 3000 nits de luminosité, cette autonomie renforcée permet de profiter pleinement du grand format multitâche du téléphone sans craindre de le voir se décharger en cours de journée.
✅ Les points forts
- Réduction de 200 € par rapport au prix de lancement officiel de 1999 €.
- Nouveau format plus compact et plus léger, avec écran Flex Titanium plus durable.
- Puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 et batterie silicium-carbone pour une meilleure autonomie.
❌ Les limites
- Perte du téléobjectif présent sur le Z Fold7, remplacé par un duo grand-angle et ultra grand-angle.
- Offre réduite réservée aux membres Amazon Prime, à vérifier avant validation du panier.
- Les avis utilisateurs ne sont pas encore disponibles, le produit venant tout juste d'être annoncé.
Profiter du Galaxy Z Fold8 à 1799 € avant même sa sortie officielle du 7 août reste une opportunité peu commune sur un smartphone pliant premium tout juste dévoilé. Une remise à surveiller de près, alors que plusieurs enseignes se disputent déjà les meilleures offres autour de ce lancement très attendu.
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