Si vous voulez obtenir des écouteurs qui sortent du lot, il n'y a rien de mieux à vous conseiller que les Nothing Ear qui possèdent un design transparent et surtout un prix attractif de 69,99 euros après cette promotion d'Amazon.
En cette fin de soldes d'été, Amazon propose encore une excellente offre avec les Nothing Ear en divisant leur prix par deux. Même s'ils sont sortis, il y a deux ans la réduction offerte par l'enseigne leur offre une seconde vie puisqu'il s'agit d'écouteurs complets avec une très bonne réduction de bruit même si celle-ci empiète sur la batterie.
Pourquoi choisir les Nothing Ear ?
- Pour la patte de Nothing : La transparence est toujours de mise ici et on peut voir les différents composants de ces Nothing Ear. Les écouteurs tiennent parfaitement dans les oreilles et assurent un confort pendant plusieurs heures.
- Une restitution sonore convaincante : L'audio est puissant, mais ne fait pas l'impasse sur les détails. Les voix et les instruments arrivent à se démarquer. Les appels restent clairs puisque la plupart des bruits extérieurs sont atténués par les écouteurs.
- Les progrès de l'autonomie : Par rapport aux Nothing Ear (2), ces écouteurs gagnent 1h30 d'autonomie et montent à 5h30 en ANC. Un résultat un poil décevant par rapport à la concurrence, mais les améliorations sont notables.
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Pour le plaisir des yeux….
Qui dit produit Nothing, dit transparence. La marque ne change donc pas son fusil d'épaule ici et cette envie de transparence se fait remarquer dès le déballage des écouteurs. La boîte est transparente tout comme les écouteurs. À noter que la version soldée concerne le coloris noir, un peu plus opaque que le coloris blanc.
Ce mélange entre opacité et transparence se caractérise davantage sur les oreillettes. La partie extérieure montre une tige noire, mais la tranche intérieure révèle le détail de ces écouteurs. Ils embarquent logiquement des boutons pour passer à la musique suivante ou mettre sur pause. Malheureusement, ces commandes sont un peu rigides.
Ces Nothing Ear sont des écouteurs intra-auriculaires qui rentrent donc dans les oreilles. Cependant, les oreillettes n'exercent pas une pression qui pourrait être gênante après plusieurs heures d'écoute. Par ailleurs, une fois dans vos oreilles, les Nothing Ear ne bougent pas. Un détail qui plaira aux sportifs sans oublier que ce produit est certifié IP55 et résiste à la transpiration.
Et des oreilles
Si le design de ces Nothing Ear est réussi, qu'en est-il de la partie audio ? Nothing rend une belle copie avec un son qui mêle équilibre et puissance. Pour aboutir à un tel rendu, la marque mise sur un transducteur de 11 mm avec une membrane en céramique. Cette restitution permet d'offrir un son détaillé où ni les voix, ni les instruments ne sont mis de côté. Cependant, si la restitution ne vous convient pas, l'application Nothing permet d'ajuster l'égaliseur. Parmi les autres paramètres personnalisables, il y a les commandes ou encore la réduction de bruit.
Transition toute trouvée pour parler de cette ANC. La marque annonce une réduction jusqu'à des fréquences de 5 000 Hz. Si le résultat dans les oreilles est légèrement inférieur, la réduction de bruit parvient à éclipser les bruits des transports en commun.
Du côté de l'autonomie, il faut compter 5h30 avec l'ANC activé. Un résultat décevant par rapport à la concurrence, mais par rapport à la version précédente, la marque a fait des progrès. Sans la réduction de bruit, le total monte à 9 heures et dix minutes de charge suffisent pour rendre une heure d'autonomie.
✅ Les points forts
- Un design transparent toujours aussi efficace
- Un son puissant, équilibré et précis
- Une application complète et intuitive
❌ Les limites
- Une réduction de bruit décevante avec l'ANC
- Des zones de contrôles un poil rigide
Pour moins de 70 euros, les Nothing Ear effacent leurs défauts pour laisser briller leurs qualités. La réduction de bruit s'avère encore très convaincante en 2026 tandis que le choix de la transparence continue de faire la différence sur le marché.
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