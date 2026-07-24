Qui dit produit Nothing, dit transparence. La marque ne change donc pas son fusil d'épaule ici et cette envie de transparence se fait remarquer dès le déballage des écouteurs. La boîte est transparente tout comme les écouteurs. À noter que la version soldée concerne le coloris noir, un peu plus opaque que le coloris blanc.

Ce mélange entre opacité et transparence se caractérise davantage sur les oreillettes. La partie extérieure montre une tige noire, mais la tranche intérieure révèle le détail de ces écouteurs. Ils embarquent logiquement des boutons pour passer à la musique suivante ou mettre sur pause. Malheureusement, ces commandes sont un peu rigides.

Ces Nothing Ear sont des écouteurs intra-auriculaires qui rentrent donc dans les oreilles. Cependant, les oreillettes n'exercent pas une pression qui pourrait être gênante après plusieurs heures d'écoute. Par ailleurs, une fois dans vos oreilles, les Nothing Ear ne bougent pas. Un détail qui plaira aux sportifs sans oublier que ce produit est certifié IP55 et résiste à la transpiration.