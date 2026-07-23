À quelques jours de la fin des soldes, PcComponentes fait chuter le prix de l'iPhone 17 Pro 256 Go à 1199 €, contre 1289 € habituellement, soit 90 € d'économie. Une remise notable sur un smartphone Apple, catégorie de produits qui bénéficie rarement de baisses de prix aussi marquées.
L'iPhone 17 Pro embarque la puce A19 Pro et son Neural Engine 16 cœurs, un écran Super Retina XDR ProMotion de 6,3 pouces capable d'atteindre 3000 nits en extérieur, ainsi qu'un système photo Pro Fusion 48 MP avec zoom optique 16x. Sa batterie promet jusqu'à 31 heures de lecture vidéo, et sa face en Ceramic Shield 2 le rend trois fois plus résistant aux rayures que la génération précédente. Cette réduction de 90 € tombe à un bon moment pour ceux qui hésitaient encore à passer au dernier modèle premium d'Apple.
Pourquoi craquer sur l'iPhone 17 Pro avant la fin des soldes ?
- Une réduction de 90 € rare sur un smartphone Apple, généralement peu soldé.
- Une puce A19 Pro et un système photo Pro Fusion 48 MP parmi les plus performants du marché actuel.
- Une fenêtre d'achat limitée, les soldes touchant bientôt à leur fin.
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Une remise peu commune sur le dernier iPhone sorti
Les smartphones Apple font rarement l'objet de fortes réductions, surtout sur un modèle encore récent comme l'iPhone 17 Pro. PcComponentes avait déjà proposé ce même tarif de 1199 € lors d'une opération flash début juillet, qualifiée de prix minimum historique pour ce modèle. Retrouver cette offre à quelques jours de la fin des soldes permet donc de profiter une nouvelle fois de ce tarif plancher, sans attendre un hypothétique retour de la promotion.
Un smartphone pensé pour durer plusieurs années
Au-delà du prix, l'iPhone 17 Pro se distingue par sa longévité annoncée grâce aux mises à jour iOS prolongées et à la puissance de sa puce A19 Pro, un argument de poids face à des concurrents renouvelés plus fréquemment. Sa charge rapide en USB-C permet de récupérer 50% d'autonomie en seulement 20 minutes, un vrai plus pour un usage intensif au quotidien. Ces caractéristiques, combinées à la réduction actuelle, en font un investissement particulièrement pertinent pour plusieurs années d'utilisation.
✅ Les points forts
- Réduction de 90 € par rapport au prix habituel de 1289 €.
- Puce A19 Pro, écran ProMotion et système photo Pro Fusion 48 MP haut de gamme.
- Résistance renforcée (Ceramic Shield 2, certification IP68).
❌ Les limites
- Un tarif qui reste élevé même après réduction, propre à la gamme Pro d'Apple.
- Coloris disponible à ce prix limité au bleu foncé sur cette fiche produit.
- Offre limitée dans le temps, à quelques jours de la fin des soldes.
À 1199 € au lieu de 1289 €, l'iPhone 17 Pro 256 Go bénéficie d'une remise rare sur un smartphone Apple encore récent, à saisir avant la fin des soldes. Un choix pertinent pour ceux qui recherchent un appareil premium capable de tenir plusieurs années sans perdre en performance.
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