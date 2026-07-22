Sur Amazon, le climatiseur mobile Olimpia Splendid Dolceclima 10 000 BTU tombe à 312,29 € au lieu de 419 €, soit 106,71 € d'économie, et reste livré sous 2 à 3 jours [Amazon]. Une double bonne nouvelle alors que la plupart des climatiseurs mobiles équivalents affichent désormais des ruptures de stock ou des délais de livraison largement rallongés en pleine vague de chaleur.
Ce climatiseur mobile monobloc Olimpia développe une puissance de refroidissement de 2,6 kW, soit 10 000 BTU/h, suffisante pour rafraîchir efficacement une pièce jusqu'à environ 30 m². Il combine trois fonctions en un seul appareil, refroidissement, ventilation et déshumidification, pour s'adapter aux besoins changeants d'une pièce selon le niveau d'humidité et de chaleur ambiante. Son fonctionnement au gaz réfrigérant R290, plus respectueux de l'environnement que les gaz plus anciens, s'accompagne d'une télécommande et d'un minuteur programmable jusqu'à 24h pour un usage flexible au quotidien.
Pourquoi choisir ce climatiseur mobile Olimpia Splendid ?
- Une disponibilité rare avec livraison sous 2 à 3 jours, alors que la plupart des modèles équivalents sont en rupture.
- Une réduction de plus de 100 € par rapport au prix habituel de 419 €.
- Trois fonctions en un appareil (froid, ventilation, déshumidification), pour un usage toute l'année.
Une disponibilité qui devient l'argument numéro un
En pleine vague de chaleur, la question n'est plus seulement de trouver le climatiseur le moins cher, mais bien celui qui reste réellement disponible à l'achat. Plusieurs références équivalentes d'Olimpia Splendid affichent déjà des indisponibilités ou des délais de livraison à plusieurs semaines sur certains comparateurs, un signe des tensions actuelles sur ce marché. Ce modèle à 312,29 € avec livraison en 48 à 72h se distingue donc autant par son prix que par sa disponibilité immédiate, un double avantage qui devient de plus en plus rare à cette période de l'année.
Un climatiseur mobile pensé pour un usage flexible
Au-delà du seul refroidissement, la fonction déshumidification permet de limiter l'inconfort des journées lourdes sans faire fonctionner l'appareil à pleine puissance, un choix plus économique en électricité sur la durée. Le mode ventilation simple, quant à lui, permet de continuer à utiliser l'appareil hors des pics de chaleur, sans devoir le ranger dès la fin de l'épisode caniculaire. Cette polyvalence, combinée à une télécommande et un minuteur programmable, en fait un climatiseur mobile pertinent pour un usage prolongé sur plusieurs mois plutôt qu'un simple achat de dépannage ponctuel.
✅ Les points forts
- Livraison sous 2 à 3 jours, un délai rare face aux ruptures de stock généralisées sur ce type de produit.
- Réduction de plus de 100 € par rapport au prix habituel de 419 €.
- Triple fonction (froid, ventilation, déshumidification) pour un usage flexible toute l'année.
❌ Les limites
- Une puissance de 10 000 BTU limitée aux pièces jusqu'à environ 30 m², les espaces plus grands nécessitant un modèle plus puissant.
- Comme tout climatiseur monobloc, une gaine d'évacuation reste visible à la fenêtre, moins discrète qu'une installation split fixe.
- La forte demande actuelle sur les climatiseurs mobiles peut faire évoluer rapidement la disponibilité de ce modèle.
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