En pleine Soldes, la carte microSDXC SanDisk 512 Go sous licence officielle Nintendo Switch tombe à 69,99 € au lieu de 99,99 €, soit 30 € d'économie, disponible aussi bien sur Amazon que sur Joybuy. Un accessoire indispensable pour les joueurs à court de stockage, alors que les jeux Switch, en particulier les productions récentes, occupent toujours plus d'espace sur la console.
Cette carte mémoire microSDXC UHS-I est spécifiquement estampillée sous licence Nintendo, avec un visuel reprenant l'identité visuelle de la console, un gage de compatibilité totale avec la Switch et la Switch OLED. Avec ses 512 Go de capacité, elle permet de stocker une bibliothèque conséquente de jeux téléchargés sans avoir à désinstaller ses titres favoris à chaque nouvelle sortie. Sa vitesse de lecture annoncée jusqu'à 100 Mo/s en classe UHS-I U3 garantit des temps de chargement fluides, un critère important pour les jeux les plus exigeants côté performances.
Carte mémoire SanDisk 512 Go à 69,99 € au lieu de 99,99 €
Pourquoi choisir cette carte microSD SanDisk pour Nintendo Switch ?
- Une capacité de 512 Go qui évite de devoir jongler entre désinstallations et téléchargements.
- Une vitesse de lecture jusqu'à 100 Mo/s en UHS-I U3, pour des chargements fluides.
- Une compatibilité garantie grâce à la licence officielle Nintendo, sans risque d'incompatibilité.
Un accessoire devenu presque indispensable face à la taille croissante des jeux
La mémoire interne de la Switch, souvent limitée à 32 ou 64 Go selon les modèles, se retrouve rapidement saturée dès l'installation de deux ou trois jeux récents, certaines productions dépassant aujourd'hui les 40 voire 50 Go à elles seules. Une carte de 512 Go permet ainsi de conserver une bibliothèque entière sans avoir à faire de choix douloureux entre plusieurs titres téléchargés. Sous licence officielle Nintendo, cette carte SanDisk garantit en outre une compatibilité totale, contrairement à certaines cartes génériques qui peuvent occasionnellement poser des soucis de reconnaissance sur la console.
Un tarif à surveiller malgré la réduction affichée
Si la réduction de 30 € par rapport au prix de référence de 99,99 € reste appréciable, plusieurs comparateurs de prix indiquent que ce modèle a déjà été observé à des tarifs plus bas, entre 53 € et 68 € selon les revendeurs et les périodes de l'année. Cette variation s'explique notamment par les fluctuations régulières des prix des cartes mémoire, sensibles aux évolutions du marché des composants électroniques. Il reste donc pertinent de comparer rapidement les offres du moment avant de valider son achat, même en période de Soldes.
✅ Les points forts
- Capacité de 512 Go, largement suffisante pour une bibliothèque de jeux Switch complète.
- Vitesse de lecture jusqu'à 100 Mo/s, pour des chargements rapides.
- Licence officielle Nintendo, garantie de compatibilité totale avec la console.
❌ Les limites
- Ce modèle a déjà été observé à des tarifs inférieurs sur certains comparateurs, entre 53 € et 68 € selon les périodes.
- Aucun adaptateur SD n'est inclus avec cette carte selon certaines fiches produit.
- La vitesse d'écriture, moins mise en avant que la lecture, peut varier selon les usages spécifiques (sauvegardes, captures vidéo).
Carte mémoire SanDisk 512 Go à 69,99 € au lieu de 99,99 €
Avec 30 € d'économie sur cette carte microSD 512 Go sous licence officielle Nintendo, les joueurs Switch à court de stockage disposent d'une solution fiable pour conserver toute leur bibliothèque de jeux sans compromis. Il reste toutefois conseillé de comparer rapidement les tarifs pratiqués ailleurs avant de valider son achat, certains revendeurs affichant parfois des prix encore plus attractifs sur ce même modèle.
- Montée en gamme du design et des finitions
- Écran 7,9" (20 cm) LCD convaincant
- Performances et qualité d'image en nette hausse
- Catalogue de lancement solide et rétrocompatibilité
- Autonomie inférieure aux modèles précédents
- Pas de véritable HDR en portable
- Tarif global très élevé
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