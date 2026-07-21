Le Lexar ES5 est un SSD compact, compatible avec MagSafe pour un prix dépassant à peine la barre des 150 euros après cette réduction sur le site d'Amazon.
Pourquoi choisir le Lexar ES5 ?
- Un accessoire pratique : La compatibilité MagSafe permet de fixer le SSD à l'arrière de son smartphone pour manipuler les deux appareils avec une seule main.
- Un espace de stockage confortable : Ce SSD dispose d'un espace de stockage d'1 To, ce qui est largement suffisant pour stocker une multitude de photos et de vidéos.
- Un SSD résistant : La certification IP65 lui octroie une résistance à la poussière et contre les projections d'eau. Il est aussi résistant aux chutes jusqu'à trois mètres.
Un SSD compact et résistant
Le Lexar ES5 a été pensé pour se placer dans la continuité de votre smartphone. Par conséquent, il n'est pas très lourd avec un poids affiché à 49 grammes. Pour se faire oublier plus facilement, il est compatible avec MagSafe pour se coller à l'arrière de votre smartphone.
Le duo SSD/smartphone peut ainsi se manipuler avec une seule main. Au cours de vos aventures, une chute n'est pas à exclure, mais pas d'inquiétude, Lexar a pris ce paramètre en compte. Son produit résiste aux chutes jusqu'à trois mètres. Ce n'est pas la seule protection présente sur l'appareil. Par ailleurs, sa conception en silicone l'empêchera de glisser s'il est placé sur une table.
Il emporte la certification IP65 pour résister à la poussière et aux projections d'eau. Même en cas de pluie, il ne craindra pas grand-chose.
Pour les smartphones seulement ?
Ce Lexar ES5 présente une vitesse de lecture et d'écriture toutes les deux mesurées à 2 000 Mo/s. Des données compatibles avec le ProRes 4K et le ProVideo 8K. Le transfert des fichiers les plus volumineux est quasi-instantané, permettant de facilement récupérer vos clichés depuis un ordinateur.
Cependant, c'est ici que le bât blesse. Pour profiter de la pleine puissance de ce Lexar ES5, il faut posséder un appareil disposant d'un port USB 3.2 Gen 2x2. Sur les smartphones récents, dont les derniers iPhone, cela ne devrait pas poser de problème, en ce qui concerne les ordinateurs, la donne est différente. Certains MacBook n'emportent pas de tels ports, offrant donc des performances moins efficaces.
✅ Les points forts
- L'espace de stockage d'1 To
- La compatibilité avec MagSafe
- 2 000 Mo/s en écriture et en lecture
❌ La limite
- Un port USB 3.2 Gen 2x2 pour obtenir les meilleures performances
Le Lexar ES5 s'avère être un solide compagnon de votre smartphone. Sa résistance lui permet de se promener partout sans craindre de mésaventure. Son espace de stockage d'1 To est confortable et les transferts d'un iPhone ou d'un Samsung Galaxy S26 pour ne citer qu'eux vers un ordinateur seront quasiment instantanés.
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