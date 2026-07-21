Le Lexar ES5 a été pensé pour se placer dans la continuité de votre smartphone. Par conséquent, il n'est pas très lourd avec un poids affiché à 49 grammes. Pour se faire oublier plus facilement, il est compatible avec MagSafe pour se coller à l'arrière de votre smartphone.

Le duo SSD/smartphone peut ainsi se manipuler avec une seule main. Au cours de vos aventures, une chute n'est pas à exclure, mais pas d'inquiétude, Lexar a pris ce paramètre en compte. Son produit résiste aux chutes jusqu'à trois mètres. Ce n'est pas la seule protection présente sur l'appareil. Par ailleurs, sa conception en silicone l'empêchera de glisser s'il est placé sur une table.

Il emporte la certification IP65 pour résister à la poussière et aux projections d'eau. Même en cas de pluie, il ne craindra pas grand-chose.