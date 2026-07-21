Avec une remise de plus de 100 €, cette référence italienne s'impose comme la meilleure affaire de la sélection en pleine canicule. Livré avec télécommande, ce modèle mobile classique s'installe facilement dans un salon ou une chambre spacieuse, sans nécessiter de travaux ni d'installation fixe. Olimpia Splendid est une marque italienne reconnue depuis plusieurs décennies dans le secteur du chauffage et de la climatisation, un gage de fiabilité pour un achat dans l'urgence.