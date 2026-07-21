Alors que la canicule continue de vider les rayons de climatiseurs, cinq références restent disponibles avec livraison rapide, entre modèles mobiles classiques et splits plus performants. Voici notre sélection actualisée pour affronter la chaleur sans attendre.
Face aux ruptures de stock qui touchent la plupart des climatiseurs mobiles en pleine canicule, cette sélection mise à jour regroupe cinq appareils encore disponibles, allant du modèle mobile classique au split plus performant, avec des tarifs allant de 299,99 € à 2547,99 €. De quoi trouver une solution adaptée à sa pièce et à son budget, sans attendre plusieurs semaines de livraison.
Les 5 climatiseurs mobiles et split pour rester au frais malgré la canicule
Entre modèles mobiles classiques et splits plus performants, voici les cinq climatiseurs qui échappent encore aux ruptures de stock généralisées et peuvent être livrés rapidement.
- Climatiseur mobile Olimpia Splendid à 312,29 € au lieu de 419 € (25% de réduction)
- Climatiseur portable Dreame P-Wind10 à 319 € au lieu de 359 € (11% de réduction)
- Climatiseur split Beko BEHPP 120 à 299,99 € au lieu de 315,79 € (5% de réduction)
- Climatiseur Xiaomi Mijia Pro Eco à 413,99 € au lieu de 539 € (23% de réduction)
- Climatiseur mobile LifeZeal 14 000 BTU à 2547,99 € au lieu de 2599,99 € (2% de réduction)
En complément de cette sélection, de nombreuses ventes flash sont déjà disponibles sur Amazon et évoluent en temps réel :
Climatiseur mobile Olimpia Splendid, le meilleur rapport puissance/prix de la sélection
Avec une remise de plus de 100 €, cette référence italienne s'impose comme la meilleure affaire de la sélection en pleine canicule. Livré avec télécommande, ce modèle mobile classique s'installe facilement dans un salon ou une chambre spacieuse, sans nécessiter de travaux ni d'installation fixe. Olimpia Splendid est une marque italienne reconnue depuis plusieurs décennies dans le secteur du chauffage et de la climatisation, un gage de fiabilité pour un achat dans l'urgence.
✅ Les points forts
- Remise la plus intéressante de la sélection (25%)
- Marque reconnue dans le domaine du chauffage et de la climatisation
- Installation simple et rapide, sans travaux
❌ Les limites
- Modèle mobile classique, donc plus volumineux qu'un split
- Niveau sonore généralement plus élevé que sur les modèles split fixes
Dreame P-Wind10, le climatiseur portable 3-en-1 nouvelle génération
Ce modèle de climatiseur Dreame combine trois fonctions en un seul appareil : climatisation, ventilation et déshumidification, avec une conception plus compacte et moderne que les climatiseurs mobiles classiques. Dreame, marque connue pour ses produits connectés dans l'univers de la maison intelligente, mise ici sur un design soigné et une prise en main simplifiée. Un bon compromis pour ceux qui recherchent un appareil polyvalent et esthétique sans dépasser les 320 €.
✅ Les points forts
- Triple fonction (climatiseur, ventilateur, déshumidificateur) dans un seul appareil
- Design compact et moderne, plus discret qu'un modèle mobile classique
- Marque reconnue dans l'univers des appareils connectés pour la maison
❌ Les limites
- Remise plus modeste (11%) que sur d'autres modèles de la sélection
- Puissance de refroidissement à vérifier pour les très grandes pièces
Beko BEHPP 120, le split réversible pour un confort thermique durable
Contrairement aux modèles mobiles, ce climatiseur split Beko de 3,4 kW nécessite une installation fixe, mais offre en contrepartie une efficacité énergétique supérieure et un fonctionnement plus silencieux. Réversible, il permet aussi bien de rafraîchir en été que de chauffer en hiver, avec pilotage Wi-Fi et fonction déshumidificateur intégrée. Un investissement plus contraignant à l'installation, mais pensé pour durer sur plusieurs années.
✅ Les points forts
- Fonction réversible (chaud/froid), utile toute l'année
- Pilotage Wi-Fi à distance et fonction déshumidificateur intégrée
- Efficacité énergétique généralement meilleure qu'un modèle mobile
❌ Les limites
- Nécessite une installation fixe par un professionnel, contrairement aux modèles mobiles
- Remise modeste (5%) et coût d'installation non inclus dans le prix affiché
Xiaomi Mijia Pro Eco, le split connecté Xiaomi pour les foyers technophiles
Avec 125 € d'économie, ce split Xiaomi Mijia Pro Eco profite d'une remise conséquente sur un appareil au classement énergétique élevé (A+++). Comme le modèle Beko, il s'installe de façon fixe mais s'intègre parfaitement à l'écosystème connecté Xiaomi, avec pilotage via l'application Mi Home et compatibilité Wi-Fi. Un excellent compromis entre performance énergétique et confort connecté pour les foyers équipés d'autres appareils Xiaomi.
✅ Les points forts
- Classement énergétique élevé (A+++), pour une facture d'électricité maîtrisée
- Pilotage connecté via l'application Mi Home
- Remise confortable de 23%, l'une des plus intéressantes de la sélection
❌ Les limites
- Nécessite une installation fixe par un professionnel
- Écosystème Xiaomi parfois moins intuitif pour les utilisateurs non familiers de la marque
LifeZeal 14 000 BTU, le modèle premium pour les très grandes surfaces
Avec 14 000 BTU, le climatiseur mobile LifeZeal est le plus puissant de toute la sélection, conçu pour rafraîchir efficacement de très grandes surfaces, un open space ou plusieurs pièces communicantes. Il embarque à la fois refroidissement, déshumidification et pilotage par télécommande, pour un confort thermique complet même en cas de canicule intense et prolongée. Son positionnement très haut de gamme le réserve toutefois à un budget conséquent ou à un usage semi-professionnel, la remise actuelle restant purement symbolique.
✅ Les points forts
- Puissance maximale de 14 000 BTU, idéale pour de très grandes surfaces
- Fonctions combinées refroidissement + déshumidification
- Télécommande incluse pour un pilotage confortable
❌ Les limites
- Prix très élevé, largement au-dessus du reste de la sélection
- Remise quasi symbolique (2%), l'essentiel de l'investissement reste à prix plein
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