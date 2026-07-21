La Logitech G305 c'est avant tout une souris compacte avec des dimensions de 11,7 x 6,2 x 3,8 cm pour un poids inférieur à 100 grammes. Cette souris est donc légère et tiendra dans la paume de la main même dans celles de ceux qui ont des mimines plus petites. Par ailleurs, son format symétrique a été pensé pour convenir à la fois aux droitiers et aux gauchers. Ce constat se vérifie une fois l'appareil entre les mains, mais les boutons situés uniquement sur la tranche gauche en font un produit optimisé pour les droitiers. Les gauchers voulant s'en servir avec leur main de prédilection devront faire une gymnastique qui n'est pas des plus agréables.

Si cette Logitech G305 s'approche des 100 grammes, cela s'explique par la présence d'une pile AA. La marque a voulu opter pour une souris sans-fil. Il n'existe aucune possibilité pour la faire fonctionner en filaire lorsqu'elle tombe à plat. Logitech annonce 250 heures d'autonomie, ce qui devrait être suffisant pour tenir plusieurs semaines voire plusieurs mois selon votre utilisation.