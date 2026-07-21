Avec son format compact, la Logitech G305 conviendra à toutes les mains et elle se dote d'un capteur que la marque vend comme l'un des plus précis du marché. C'est le moment ou jamais de la découvrir à bas prix puisqu'Amazon la propose pour moins de 30 euros.
Pourquoi choisir la Logitech G305 ?
- Un format compact, adapté à toutes les mains : Avec des dimensions contenues, cette G305 conviendra même à ceux qui ont des petites mains. La souris est symétrique et peut être utilisée de la main gauche comme de la main droite même si les boutons situées uniquement sur la tranche gauche peuvent poser quelques soucis aux gauchers.
- Pour son autonomie : Avec une seule pile AA, Logitech annonce que sa souris peut tenir pendant 250 heures. Par ailleurs, une diode indiquant la batterie faible est présente quand elle passe sous les 15 % d'autonomie.
- Son prix : Amazon a cassé le prix de cette Logitech G305. Actuellement, elle est disponible pour moins de 30 euros, soit la moitié de son prix d'origine. Elle s'offre ainsi l'un des meilleurs rapports qualité-prix du moment.
Une souris ambidextre (ou presque)
La Logitech G305 c'est avant tout une souris compacte avec des dimensions de 11,7 x 6,2 x 3,8 cm pour un poids inférieur à 100 grammes. Cette souris est donc légère et tiendra dans la paume de la main même dans celles de ceux qui ont des mimines plus petites. Par ailleurs, son format symétrique a été pensé pour convenir à la fois aux droitiers et aux gauchers. Ce constat se vérifie une fois l'appareil entre les mains, mais les boutons situés uniquement sur la tranche gauche en font un produit optimisé pour les droitiers. Les gauchers voulant s'en servir avec leur main de prédilection devront faire une gymnastique qui n'est pas des plus agréables.
Si cette Logitech G305 s'approche des 100 grammes, cela s'explique par la présence d'une pile AA. La marque a voulu opter pour une souris sans-fil. Il n'existe aucune possibilité pour la faire fonctionner en filaire lorsqu'elle tombe à plat. Logitech annonce 250 heures d'autonomie, ce qui devrait être suffisant pour tenir plusieurs semaines voire plusieurs mois selon votre utilisation.
Une souris de dernière génération
Avec sa G305, Logitech voit les choses en grand avec un capteur nommé Hero que la marque annonce dix fois plus précis que le reste du marché. En pratique, la souris peut supporter une pression allant jusqu'à 40 g et des mouvements atteignant la barre des 10,16 m/s. Concrètement, la souris est réactive et conviendra aux joueurs qui jouent avec une sensibilité basse ou élevée.
Un petit bémol est à noter selon la surface de votre bureau. La souris s'en sort plutôt bien sur les surfaces en bois, même si avec un tapis dédié, le résultat sera toujours plus efficace. Cependant, sur les surfaces plus transparentes comme un bureau en verre comme cela arrive souvent dans les open spaces, la précision sera moins importante.
✅ Les points forts
- Une excellente autonomie
- Un format compact et symétrique pour toutes les mains
- Une souris grâce à la technologie HERO
❌ Les limites
- Une manette en réalité destinée aux droitiers avec les boutons sur la tranche gauche
- Une perte précision sur les surfaces transparentes
Au prix fort, la Logitech G305 était déjà intéressante, mais avec ce prix de 25,49 euros, elle devient injouable dans sa catégorie. Sa coque en plastique donne une impression de robustesse et elle tient parfaitement dans la main même si elle peut légèrement glisser en cas de chaleur. Du côté de ses performances, elle a été pensée pour convenir à tous les joueurs avec une précision adaptée à tous les scénarios.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Jusqu'à 70% de réduction sur le stockage cloud à vie pCloud
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes
Suivez les soldes d'été avec Clubic
Du 24 juin au 21 juillet, les meilleures offres des Soldes d'été 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.