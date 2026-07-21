Avec plus de 220 € d'économie, les AirPods Max profitent ici d'une remise rarement observée sur ce modèle haut de gamme signé Apple, habituellement très peu soldé en dehors de grands événements comme le Black Friday. Réputé pour sa qualité audio spatiale et sa réduction de bruit active particulièrement efficace, ce casque s'adresse aussi bien aux amateurs de son premium qu'aux utilisateurs cherchant une intégration parfaite avec leur iPhone ou leur Mac, grâce à la puce Apple H1 qui facilite l'appairage et la bascule entre appareils. À ce tarif, il devient l'une des meilleures occasions de l'année pour s'offrir un produit Apple habituellement réservé à un budget confortable, d'autant plus que cette semaine bonus de Soldes ne garantit pas le maintien de cette remise après le 28 juillet.