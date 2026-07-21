Bonne nouvelle pour les chasseurs de bonnes affaires : les Soldes d'été 2026 ne se terminent finalement pas le 21 juillet, mais le 28 juillet. Voici une nouvelle sélection multi-marchands pour profiter de cette semaine supplémentaire.
En raison de la canicule qui a fortement freiné la fréquentation des magasins en début de période, le gouvernement a annoncé une prolongation exceptionnelle des Soldes d'été jusqu'au mardi 28 juillet 2026 inclus, contre le 21 juillet initialement prévu. Cette semaine bonus profite aussi bien aux boutiques physiques qu'aux plateformes en ligne, une aubaine pour dénicher encore de belles remises. Cette nouvelle sélection couvre le high-tech, l'audio, l'image et le confort d'été, avec des réductions allant jusqu'à 53% sur des références très recherchées.
Notre sélection des 10 offres qui valent vraiment le détour
Avec cette semaine de Soldes en plus, voici les 10 offres qui se démarquent le plus par leur remise, leur prix ou leur intérêt en cette fin d'été, réparties entre high-tech, audio, image et confort estival.
High-Tech & Informatique
- Mini PC NiPoGi Pinova P2 à 277 € au lieu de 399 € (31% de réduction)
- PC portable gamer HP Victus 16 avec RTX 4070 à 1139 € au lieu de 1699 € (33% de réduction)
- PC portable gamer Asus ROG Strix avec RTX 5060 à 1 499,99 € au lieu de 1 899,99 € (21% de réduction)
Audio & Accessoires connectés
- Apple AirPods Max à 354,80 € au lieu de 579 € (39% de réduction)
- Samsung SmartTag 2 à 18,98 € au lieu de 39,99 € (53% de réduction)
- Batterie externe UGREEN Nexode Pro à 35,98 € au lieu de 59,99 € (40% de réduction)
Image, Vidéo & Loisirs
- Pack GoPro HERO13 Black à 356,06 € au lieu de 499,99 € (29% de réduction)
- Vidéoprojecteur home cinéma Philips Neopix 256 à 139,99 € au lieu de 169 € (17% de réduction)
Confort d'été
- Climatiseur mobile Olimpia Splendid à 312,29 € au lieu de 419 € (25% de réduction)
- Ventilateur nomade Shark ChillPill à 109,99 € au lieu de 129,99 € (15% de réduction)
En complément de cette sélection, de nombreuses ventes flash sont encore disponibles sur Amazon et évoluent en temps réel.
Nos 3 produits coup de cœur de cette sélection des Soldes d'été 2026
Parmi ces 10 offres, trois références se démarquent particulièrement par leur prix, l'intensité de la remise et leur intérêt en cette fin d'été prolongée par les Soldes.
Apple AirPods Max, le casque premium Apple à moitié prix
Avec plus de 220 € d'économie, les AirPods Max profitent ici d'une remise rarement observée sur ce modèle haut de gamme signé Apple, habituellement très peu soldé en dehors de grands événements comme le Black Friday. Réputé pour sa qualité audio spatiale et sa réduction de bruit active particulièrement efficace, ce casque s'adresse aussi bien aux amateurs de son premium qu'aux utilisateurs cherchant une intégration parfaite avec leur iPhone ou leur Mac, grâce à la puce Apple H1 qui facilite l'appairage et la bascule entre appareils. À ce tarif, il devient l'une des meilleures occasions de l'année pour s'offrir un produit Apple habituellement réservé à un budget confortable, d'autant plus que cette semaine bonus de Soldes ne garantit pas le maintien de cette remise après le 28 juillet.
✅ Les points forts
- Économie confortable de plus de 220 € sur un produit Apple haut de gamme
- Qualité audio et réduction de bruit active réputées
- Écosystème Apple pour une intégration fluide avec iPhone et Mac
❌ Les limites
- Prix encore élevé malgré la remise (plus de 350 €)
- Autonomie de la batterie inférieure à certains concurrents du marché
Samsung SmartTag 2, le petit accessoire malin à prix cassé
C'est la remise la plus forte en pourcentage de toute cette sélection coup de cœur, avec plus de 21 € d'économie sur ce petit traqueur Bluetooth signé Samsung. Idéal pour localiser facilement clés, sacs ou valises grâce à l'application SmartThings Find, il devient un accessoire quasi indispensable à moins de 20 €, particulièrement utile avant les départs en vacances de fin d'été. Compact et discret, il s'accroche facilement à un porte-clés ou se glisse dans une poche de sac sans encombrement.
✅ Les points forts
- Remise la plus élevée en pourcentage de toute la sélection coup de cœur (53%)
- Prix d'entrée très accessible pour un accessoire de localisation
- Format compact et pratique pour clés, sacs ou valises
❌ Les limites
- Fonctionne uniquement de façon optimale avec les smartphones Samsung Galaxy
- Portée limitée sans connexion Bluetooth active à proximité
Olimpia Splendid , le climatiseur mobile pour finir l'été sans transpirer
En pleine période de fortes chaleurs qui a justement motivé la prolongation exceptionnelle des Soldes jusqu'au 28 juillet, ce climatiseur mobile profite d'une remise de plus de 100 €, une aubaine pour celles et ceux qui souhaitent encore s'équiper avant la fin de l'été. Livré avec télécommande, ce modèle mobile classique s'installe facilement dans un salon, une chambre ou un bureau, sans nécessiter de travaux ni d'installation fixe, ce qui en fait une solution rapide à mettre en place dès réception. Olimpia Splendid est une marque italienne reconnue depuis plusieurs décennies dans le secteur du chauffage et de la climatisation, un gage de fiabilité appréciable pour un achat destiné à durer plusieurs saisons.
✅ Les points forts
- Remise intéressante de 25% en pleine période de forte demande
- Marque reconnue dans le domaine de la climatisation
- Livré avec télécommande pour un pilotage confortable
❌ Les limites
- Modèle mobile classique, donc plus volumineux qu'un ventilateur
- Niveau sonore généralement plus élevé que sur les modèles split fixes
Une semaine de plus pour les Soldes d'été à cause de la canicule
Face à la canicule qui a fortement freiné la fréquentation des magasins durant les premières semaines des Soldes, le ministre du Commerce Serge Papin a annoncé une prolongation exceptionnelle jusqu'au mardi 28 juillet 2026, contre le 21 juillet initialement prévu. Cette mesure, validée en accord avec le gouvernement, s'applique uniformément sur tout le territoire national, y compris les zones frontalières, et concerne aussi bien les enseignes physiques que les plateformes en ligne. Une semaine bonus qui profite directement aux consommateurs souhaitant continuer à faire de bonnes affaires sans précipitation.
Faut-il s'attendre à de nouvelles promotions pour cette semaine de Soldes supplémentaire ?
Aucune obligation légale ne pousse les commerçants à proposer de nouvelles remises pendant cette semaine additionnelle, les règles encadrant les promotions restant identiques à celles appliquées depuis le 24 juin. Toutefois, la nécessité pour les enseignes de liquider leurs stocks estivaux encore importants devrait logiquement entraîner des démarques plus agressives en cette toute fin de période. Le ministre Serge Papin n'a d'ailleurs pas fermé la porte à une nouvelle prolongation si une vague de canicule venait à nouveau perturber la fréquentation des commerces d'ici le 28 juillet.
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